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КРАТКО

Можеш ли да подкрепяш и обичаш някого, когото не уважаваш?

Не!

Можеш ли да уважаваш някого, който прави компромис с морала?

Не!

А със справедливостта?

Не!

Можеш ли да уважаваш някого, който се съюзява с неморални хора?

Не!

Можеш ли да си затвориш очите за Петроханската история, при която 50-годишни мъже живееха във всеки физически смисъл на думата с невръстни деца, че и ги сменяха, когато поотраснеха? Че и накрая ги застреляха?

Не!

Можеш ли да приемеш, че има държава, която държи под похлупак петроханското престъпление, и че именно част от тези „петроханци" влизат в управлението на съдебната система, която би трябвало да ги накаже?

Не!

Можеш ли да приемеш за нормално НПО с гръмко антикорупционно име да пише писмо до МВР и властите с настоятелно искане да се спре, ама незабавно, разследването срещу петроханската мафия?

И откъде това НПО, очевидно играещо ролята на пощенска кутия, има тази информация?

И можеш ли да приемеш юристът на тази организация да ръководи съдебната система, която би трябвало да накаже (някога... но не сега) същия този, дето днес става член на ВСС с дълъг мандат и ще контролира морала на останалите в съдебната система?

Не!

Можеш ли да простиш нечистоплътна политическа сделка, каквато досега винаги си отхвърлял?

Ами не!

Предпоследно:

По кината върви гениалният филм „Карма", в който се развива именно една петроханска история. С малката разлика, че във филма има много майчина любов, каквато в българския петрохански свят отсъства напълно.

Съветвам министър-председателя и цялата парламентарна група на ръководната в страната партия да отидат колективно на кино и да видят с кого се съюзяват. Постфактум, но все пак поне да ги заболи.

Аз ще продължа да подкрепям (моята подкрепа, разбира се, няма никакво значение) действията на министър-председателя във външната политика, защото съм убедена, че тази война трябва да свърши, а хората в Европа не трябва да бъдат нагло лъгани от своите правителства, че били давали кредит на Украйна, който кредит ще го върне Русия, след като загуби войната.

Само помислете на каква глобална измама Мерцовете, Урсулите и Макроните подлагат европейското население.

Но съм дотук.

Защото, ако не накажеш тези, които отглеждаха, протежираха, опазваха и писмено подкрепяха петроханските лица (че иначе думата ще бъде много нецензурна), то ти ставаш част от омертата — мълчанието за едно държавно престъпление.

Където държавата мълчи в подкрепа на изверги и престъпници, за да им даде широта да продължат да бъдат такива.

От днес и министър-председателят Радев е част от тази омерта, а омертата, да подчертая, е мълчание в подкрепа на престъпление.

Мога ли да уважавам и приемам това?

Ами не!

Имаше ли алтернатива? Не знам. Но пречупването на собствения ти морал, ако си го имал със сигурност е най-лошия избор.

От Фейсбук.