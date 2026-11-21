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Европа се подготвя за война. Искаме или не.

Вчера две руски ракети и дрон попаднаха на територията на Полша. Това се случва по време на мащабно военно учение, на което присъстват военните министри на Великобритания, Франция, Литва.

Полският премиер Доналд Туск определи случилото се като умишлена провокация. Докато поляците имат смелостта да нарекат нещата с истинските им имена, в България премиер и президент са си заровили главите в пясъка.

Европа вече пренастройва икономиката си за възможността от голяма война.

През 2025 г. държавите от ЕС са похарчили 418 млрд. евро за отбрана. Прогнозата за 2026 г. е 454 млрд. евро. Инвестициите в ново оборудване, технологии и разработки се очаква да достигнат 163 млрд. евро.

Германия увеличава редовния си военен бюджет от 82,7 млрд. евро през 2026 г. до 109,7 млрд. евро през 2027 г., без да броим десетките милиарди от специалния фонд за Бундесвера.

Тече координирано изграждане на общоевропейски военнопромишлен капацитет.

Германската Rheinmetall разширява производството на боеприпаси в Германия, изгражда нови мощности в Литва, а за планираната инвестиция от около 1 млрд. евро в България спря да се говори. Европейският производител MBDA увеличава производството на ракети, а ЕС инвестира в железопътни линии, мостове, пристанища и транспортни коридори, способни да осигурят бързо придвижване на войски и тежка военна техника между държавите.

ЕС паралелно инвестира в отбранителните способности на най-подготвената армия в момента на континента, която е украинската. 90 млрд. евро за 2026–2027 г. — 60 млрд. за отбрана и военна индустрия и 30 млрд. за украинския бюджет. Украинската армия днес сдържа Русия, докато Европа се превъоръжава — затова подкрепата за Киев е инвестиция в европейската сигурност, а не благотворителност.

Не искам да плаша, че може да обявим мобилизация, защото се оказа, че Путин е слаб, а Тръмп загуби всичко в САЩ, а неговите съюзници са на път да бъде линчувани.

Това не разрешава проблемите на ЕС със сигурността, но големите си настройват икономиките към военна подготовка.

Тук премиерът казва, че земята не е плоска и не може да лови дронове.

Със събути гащи сме.

(От фейсбук)