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От много време размишлявам за политиката на Тръмп към Русия и поведението му. Опитвам се да разбера неговата гледна точка.

Единственото обяснение, което намирам е: противодействие на Китай.

Тръмп наистина не иска Русия да загуби войната, нито да бъде обезсилена напълно. И причината е Китай.

Стремежът на Китай да придобие Сибир е явен. Сибир, с всички негови подземни богатства. Интересът към Сибир, освен икономически е и един вид "възмездие" и справедливо обещетение за всяка несправедливост, която Китай е понесъл от Русия.

В китайските глави Манджурия, заедно с Владивосток са китайски и рано или - късно трябва да се върнат в Китай.

Истината е, че китайците не обичат руснаците и списъкът им със злините, които са понесли от руснаците през вековете е много дълъг. Отбелязали са си всяко отделно убийство, всяко отделно унижение и всяка педя отнета земя.

Скрити зад дълбокия национализъм, стоят предстоящите проблеми за Китай - икономически и демографски застой. Войната между Русия и Украйна показа картинно на Китай колко е неподготвен технологично за подобен вид агресия. Което вероятно възпря временно китайското ръководство да се стреми към обединение с Тайван по военен път.

Това, което Китай се стреми да спечели за сега е време.

Едно поражение на Русия би обогатило безспорно бързо Китай, би му дала възможност за контрол над още по-големи азиатски територии и би му дало време и ресурс за превъоръжаване.

Самият Китай все още поддържа Русия не от братски чувства, а от чиста стратегия. Доминацията в тихоокеанската зона, контрастирането на все по-нарастващото японско влияние, поддържането на напрежението срещу Тайван, Южна Корея и в Близкия изток, са изключително важни в Китайската външна политика. Политическата подкрепа на Русия в този регион и в полза на Китай не е за подценяване.

Към това се добавя и амбицията на Китай да навлезе по-дълбоко икономически и политически в Европа, запазвайки я като най-богатия си пазар и която амбиция би била по-лесно да се осъществи в една по-слаба, дестабилизирана и разединена Европа поради войната между Русия и Украйна.

Вероятно, от гледната точка на Тръмп, колкото по-дълго трае тази война, толкова повече ще се стабилизира Китай - политически, икономически и географски.

И понеже няма изгледи Путин да я прекрати, нито да я спечели, тя би могла да приключи само с рухването на путиновия режим.

Това би донесло повече полза на Китай в неговите гео-политически и икономически домогвания в сравнение със САЩ и би лишило САЩ от участие в експлоатацията на големите ресурси на Русия и по-специално - на Сибир.

Освен, че и би превърнал Китай в политически хегемон чак до границите на Европа.

(От фейсбук)