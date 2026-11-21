Екзекуции, телесни наказания и репресии срещу инакомислещи: на фона на войната в Иран, Саудитска Арабия все по-силно потъпква човешките права. През миналата година е имало рекорден брой екзекуции. Какво се случва.

Саудитска Арабия все по-често екзекутира хора. Преди броени дни в Източната провинция на кралството бяха екзекутирани двама мъже по обвинения в тероризъм. Единият от тях е бил сред организаторите на мирни протести през 2011 г. с искания за граждански права и освобождаване на задържани лица, а другият е участвал в един от тези протести – още непълнолетен тогава.

С тези два нови случая броят на хората, екзекутирани в Саудитска Арабия през 2026 г., достигна 211, предаде агенция Франс прес. От тях 126 души са били осъдени за трафик на наркотици, а 17 други - по обвинения, свързани с тероризъм. От общо 211 екзекутирани 100 са саудитци, а останалите са чуждестранни граждани, става ясно още от информацията.

Трето място в света по броя на екзекуциите

"През 2025 г. е регистриран рекорден брой екзекуции – най-малко 356, като тенденцията за нарастване на изпълнените смъртни присъди се запазва и през 2026-а", коментира за ДВ Ахмед Беншемси, говорител на правозащитната организация „Хюман Райтс Уоч" за региона на Близкия изток и Северна Африка. „През последното десетилетие Саудитска Арабия е екзекутирала над 2000 души", потвърди той.

Според Центъра за информация за смъртното наказание (Death Penalty Information Center), Саудитска Арабия заема трето място по брой екзекуции – след Китай и Иран. Пълни данни в световен мащаб за 2026 г. обаче липсват, а много държави третират броя на екзекуциите като държавна тайна. Тази класация обаче съвпада с по-ранни данни на организацията „Амнести Интернешънъл" за периода 2022–2025 г.

Според неправителствената организация „Заедно срещу смъртното наказание" (Together Against the Death Penalty), двата основни метода за изпълнение на смъртно наказание в Саудитска Арабия са убиване с камъни и обезглавяване. В много случаи обаче, включително последните два от миналата събота, смъртните присъди се постановяват по преценка на съдията, тъй наречените ta'zir. Терминът „та'зир" означава, че нито престъплението, нито наказанието са изрично дефинирани в ислямското право – за разлика от фиксираните наказания, предвидени в шериата. В резултат на това се предоставя малко или никаква информация за самите екзекуции или какво се случва след това с телата на екзекутираните.

Оказва ли войната с Иран влияние върху репресиите в Саудитска Арабия?

След американско-израелските атаки срещу Иран през февруари, Саудитска Арабия се превърна в мишена за Иран и свързаните с него хути в Йемен. В същото време фактическият лидер на Саудитска Арабия - престолонаследникът Мохамед бин Салман - е изправен пред сериозна дилема: атаките са причинили смъртта и нараняването на множество хора, като същевременно застрашават усилията на Рияд за диверсификация на икономиката в рамките на плана за реформи „Визия 2030".

„Саудитското правителство се оказа неспособно да защити населението си от многократните атаки на хутите срещу летища в страната. Това разкрива уязвимостта на държавата, въпреки че тя отделя рекордни в световен мащаб средства за отбранително оборудване", казва пред ДВ Сара Лиа Уитсън, адвокатка по правата на човека и бивш изпълнителен директор на базираната в САЩ правозащитна организация DAWN. „На фона на войната с Иран, саудитските власти възобновиха безпощадното прилагане на смъртни наказания и телесни наказания", добавя тя.

Тази седмица правозащитни организации съобщиха за случай с кенийка в Саудитска Арабия, осъдена на 100 удара с камшик заради това, че е родила извънбрачно дете.

„Неотдавнашните екзекуции, както и присъдата от 100 удара с камшик на чуждестранна домашна помощница за извънбрачно дете, са ясен знак, че саудитското правителство продължава да разчита на брутални репресии, за да управлява страната", коментира Уитсън за ДВ.

Репресии срещу шиитското малцинство

Мариам Алдосари, изпълняващ длъжността директор на базираната в Лондон правозащитна организация ALQST, споделя това мнение. „Властите в Саудитска Арабия несъмнено се възползват от войната с Иран и от растящото напрежение в региона, за да засилят репресиите си – най-вече чрез по-честото прилагане на смъртното наказание, използвано и като инструмент за политическо потискане на шиитското малцинство в страната", казва тя пред ДВ.

Саудитска Арабия е предимно сунитска държава. В богатата на петрол Източна провинция живее по-голямата част от шиитското малцинство в страната. Иран, от друга страна, е предимно шиитски и саудитските власти гледат с подозрение на някои форми на шиитски политически активизъм – отчасти поради опасения от иранско влияние. Според правозащитни организации тези обвинения се използват като оправдание за репресии срещу шиитското малцинство.

Нийл Куилиъм, сътрудник в програмата за Близкия изток и Северна Африка към мозъчния тръст „Чатъм хаус" (Chatham House), е по-въздържан по въпроса за връзката между войната в Иран и състоянието на човешките права в Саудитска Арабия. "През последното десетилетие кралството въведе социални реформи, включително мерки, които разшириха възможностите за жените, но същевременно то си запази контрола над политически несъгласните и активистите", припомня той.

Има ли възможности за изразяване на несъгласие

„Периодите на регионално напрежение могат да засилят официалните опасения относно националната сигурност", смята той. „Трудно е да се докаже дали това води до реална промяна в ситуацията с човешките права, но сред някои наблюдатели определено съществува усещането, че пространството за изразяване на несъгласие е станало още по-ограничено – не само в Саудитска Арабия, но и в други държави от Персийския залив", казва още наблюдателят от „Чатъм хаус".