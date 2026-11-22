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Великобритания и Европейският съюз обявиха дългоочаквани споразумения в областта на търговията с храни и напитки, схемите за търговия с емисии и младежката мобилност. Лидерите на двете страни определиха договореностите като взаимноизгодни, но зад обявения напредък остават редица нерешени въпроси, пише "Политико".

Сред основните спорни моменти е дали част от споразуменията зависят от предстоящо договаряне на условията за студентските такси. Очаква се преговорите по този въпрос да продължат през следващите шест месеца.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че постигнатите договорености са окончателни, а въпросът за университетските такси предстои да бъде обсъден отделно. Това обаче противоречи на по-ранни изявления от страна на ЕС.

Ако всички договорености бъдат приложени, те ще създадат както нови възможности, така и предизвикателства за различни сектори от двете страни на Ламанша.

Печелившите

Студентите

Младите хора от Великобритания и ЕС са сред основните потенциални печеливши. Новата схема за младежка мобилност ще позволи на до 100 000 души да живеят, работят или учат до три години съответно във Великобритания или в държава от ЕС.

Това представлява значително облекчение спрямо сегашните визови ограничения.

Предвижда се и възможност за намаляване на университетските такси за студентите, които изберат да учат от другата страна на Ламанша. Според двама европейски дипломати Лондон е предложил такса от 12 000 британски лири, като се очаква ЕС също да намали таксите за британските студенти.

В момента гражданите на ЕС, които учат във Великобритания, могат да плащат до 38 000 лири годишно, тъй като са третирани като чуждестранни студенти.

Британските супермаркети

Големите британски търговски вериги също приветстваха споразумението за хранителните продукти и селскостопанската продукция.

Компании като Tesco и Marks & Spencer очакват по-лесна и по-евтина търговия с европейските пазари.

Съгласно договореностите до 2028 г. Великобритания ще приведе правилата си за храните и земеделието в съответствие с европейските стандарти. Така ще отпадне необходимостта от част от скъпите сертификати и допълнителните проверки.

Според британското правителство това може да донесе до 5,1 млрд. лири годишно на икономиката.

От търговските вериги обаче отбелязват, че остава неясно дали очакваните икономии ще достигнат до потребителите на фона на нарастващите енергийни разходи.

Производителите на възобновяема енергия

Британският сектор на възобновяемата енергия също може да извлече значителни ползи.

Предвижда се от 2028 г. британската и европейската система за търговия с емисии да бъдат свързани. Това ще позволи на британските производители на чиста енергия да избегнат европейския въглероден граничен данък при износа си към ЕС.

Обсъжда се и присъединяване на Великобритания към вътрешния електроенергиен пазар на ЕС, като целта е споразумението да бъде финализирано през следващата година.

Това би улеснило продажбата на британска електроенергия на европейските пазари и би подобрило използването на наличните енергийни мощности.

Технологичният сектор

Предвижданото създаване на цифрово партньорство между ЕС и Великобритания в началото на следващата година е положителна новина за технологичните компании.

То може да обхване области като сигурна цифрова свързаност, квантови технологии, онлайн безопасност и изкуствен интелект.

В споразумението са включени още цифрови портфейли и електронна идентификация.

Малките британски технологични компании също могат да спечелят от новата схема за младежка мобилност, която ще улесни привличането на млади европейски специалисти и предприемачи.

Финансовият сектор в Лондон

Макар новите договорености да не предвиждат непосредствени облекчения за финансовия център на Лондон, подобряването на отношенията с ЕС създава предпоставки за бъдещо сътрудничество.

След Брекзит британските финансови компании загубиха директния си достъп до голяма част от европейския пазар.

Сега има възможност за възстановяване на диалога в области като инвестициите, отбраната и финансирането на стартиращи компании.

Губещите

Британските университети

Университетите във Великобритания са сред секторите, които могат да понесат финансови загуби при евентуално намаляване на студентските такси за граждани на ЕС.

Според представители на висшите учебни заведения подобна промяна може да им струва около 500 млн. лири годишно.

Тези средства в момента подпомагат финансирането на научни изследвания, преподавателската дейност и работните места в сектора.

За сравнение, европейските студенти във Великобритания могат да плащат до 38 000 лири годишно, докато максималната такса за британските студенти в Англия е 9790 лири.

Производителите на хранителни продукти

Споразумението за хранителната търговия цели да намали разходите и цените за потребителите, но британските производители предупреждават, че адаптирането към европейските правила може да им струва скъпо.

Компаниите ще трябва да съобразят производството си с изискванията на ЕС за безопасност на храните, опаковки, етикетиране и употреба на пестициди.

Британската асоциация на производителите на храни и напитки приветства перспективата за по-тесни търговски отношения, но предупреди, че сроковете за въвеждане на промените са кратки.

От бранша настояват правителството да приеме необходимото законодателство и своевременно да публикува подробни указания за бизнеса.

Британските производители на стомана

Стоманодобивният сектор може да спечели от новите договорености в дългосрочен план, но ползите няма да бъдат незабавни.

Свързването на системите за търговия с емисии ще предпази британските производители от европейския въглероден граничен данък, но мярката ще влезе в сила едва през 2028 г.

Междувременно двете страни продължават преговорите за създаване на обща рамка за стоманодобивната индустрия, включително координиране на квотите и митата. До срещата на върха обаче не беше постигнато окончателно споразумение.

Компаниите от отбранителния сектор

Отбранителната индустрия остава сред секторите с най-неясни перспективи след срещата.

Великобритания и ЕС се договориха да създадат диалог за икономическата сигурност, но не обявиха конкретни решения за по-тясно сътрудничество в отбранителното производство.

Британският министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс заяви, че преговорите за достъп на Великобритания до европейския фонд SAFE на стойност 150 млрд. евро не са били част от срещата на върха.

Той обаче подчерта, че Лондон е готов да възобнови разговорите.

В съвместното изявление е предвидено засилване на обмена по въпросите на отбранителната индустрия, включително възможно британско участие в европейските групи за координиране на военните способности и инвестициите.