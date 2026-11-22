Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с над 28 000 прочитания.

Тръмп се нуждае от сделка, Путин - от патрон, а домакинът Си трябва само да позира за снимката. Тези, които сме на границите на Великите сили, не бива да се радваме на промените

Арогантността и империята вървят ръка за ръка. Амбицията да се достигне отвъд границите е подтиквала лидерите да пренебрегнат жегата и да се издигнат към слънцето. Крез, цар на Лидия и най-богатият човек на своето време, станал прекалено самоуверен, когато оракулът в Делфи му казва, че ако обяви война на Персия, ще унищожи велика империя.

Както толкова много други, достигнали върха, той чул това, което искал да чуе, пресякъл река Халис и загубил всичко. Унищожената империя е неговата собствена, пише Том Тугендхат* в британския “Дейли Телеграф”.

В четвъртък в Шънджън Доналд Тръмп ще се види със Си Дзинпин и Владимир Путин на среща, която някои наричат “нова Ялта” – по аналогия с тази, на която Великобритания, Съединените щати и Съветският съюз решиха как ще изглежда светът след войната. Може би

има повече паралели, отколкото бихме искали

През онзи студен февруари на 1945 г. Чърчил, Рузвелт и Сталин се срещнаха в един кримски дворец. Чърчил и американският президент изминаха хиляди мили, защото съветският лидер не желаеше да напусне съветска територия. Мястото беше ужасно, условията – оскъдни, а почти нищо не функционираше, но самото местоположение беше посланието. Червената армия стоеше на брега на река Одер, а нейният командир не се поддаваше на натиск.

В този отдалечен ъгъл на старата Руска империя не беше Третият райх, който беше унищожен; това се решаваше на бойните полета на север.

Там именно приключиха имперските амбиции на самата Великобритания

Предупрежденията бяха ясни.

Рузвелт не пожела да се споразумее предварително за съвместен подход. Той не искаше Сталин да си помисли, че демократичните държави се обединяват срещу него, и да се оттегли точно в момента, когато САЩ смятаха, че трябва да разчитат на комунистите в борбата срещу Япония.

Още по-лошо, през цялата седмица президентът разглеждаше британските имперски интереси като пречка за мира. Американците дори предложиха колониалните територии да бъдат поставени под международно попечителство и Чърчил избухна, заявявайки, че няма да допусне Британската империя да бъде поставена на подсъдимата скамейка.

Той постигна победа в това отношение, но Великобритания, която беше влязла във война и поискала среща на равни, не беше Великобритания, която щеше да заеме мястото си в Ню Йорк, когато ООН се премести в новата си централа.

Великобритания беше воювала за Полша, а Полша беше взета като съветски трофей

Ялта може и да не сложи край на една империя, но това беше моментът, в който новите империалисти заеха троновете си.

Чърчил пристигна като лидер на една четвърт от земното кълбо, след като се биеше от първите дни на войната. Той си тръгна като младши партньор.

Снимката казваше всичко: Чърчил отляво с шинел, Сталин отдясно в маршалската си униформа, а между тях Рузвелт. Сталин може и да е бил домакинът, но Рузвелт е бил силата. Американските пари и фабрики бяха запазили Великобритания и Русия във войната и бяха от съществено значение за поражението на нацизма. Това беше американската империя.

Каква история ще разкаже снимката от четвъртък? Освен ако протоколът не бъде нарушен,

Си Дзинпин ще седи в центъра,

както би направил всеки добър домакин. Но г-н Си не е домакин случайно. Тръмп прекосява Тихия океан за втори път тази година след сделка за всичко - от редкоземни елементи до технологии, докато Путин едва ли може да каже “не”, като се има предвид колко е зависим от китайската подкрепа за войната си в Украйна.

Изтокът сега осигурява парите и фабриките, които някога идваха от Запада. Единият гост се нуждае от сделка, другият се нуждае от патрон, а домакинът трябва само да позира за снимката.

Русия и Америка не са сами. Европейските държави търсят своя шанс да се включат в преговорите и да постигнат една също толкова трудно достижима цел: мир в Украйна. И те

би трябвало да прочетат Херодот или Чърчил,

преди да настояват за този момент на влияние. Те рискуват повече, отколкото си представят.

Амбициите на Путин няма да се ограничат до преговорите на масата или до някакъв договор. Той ясно го е показал в своите писания и военни действия в продължение на повече от две десетилетия, а натискът от Белия дом би могъл да остави Брюксел в изолация и да го направи отговорен за последствия, които той никога не би могъл да контролира.

Тези от нас, които живеят на границите на империите, не бива да се радват на тези промени.

Тъй като не успяхме да инвестираме в собствената си отбрана и ограничихме народа си с данъци, регулации и цени на енергията, оставихме сигурността си в ръцете на другите, пише анализаторът в британската медия. Сега имаме избор и той е този, който Чърчил очерта през 30-те години на миналия век, а не този, който той направи, когато зае мястото си в Ялта.

Не е важен планът за сядане, нито умението за сключване на сделки, а силата - икономическа и военна, която превръща мястото на масата от незначително в място на влияние. Докато сме поотделно,

всеки от нас чака да научи съдбата си от комюнике

Херодот пише, че Крез, съсипан и окован във вериги, изпратил писмо до Делфи, за да се оплаче, че боговете са го измамили. Жрицата отговорила, че е трябвало да попита коя империя има предвид. В четвъртък ще разберем какво има предвид оракулът този път.

*Том Тугендхат е британски депутат от Консервативната партия, бивш военен и министър по въпросите на сигурността, а понастоящем заема поста министър на външните работи в сянка.