Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №1 с близо 83 000 прочитания.

Трима ще обсъждат новия световен ред в Китай, а тя ще подсмърча в коридора

Както знаем, тази седмица Европа е много обидена и изнервена. В четвъртък в китайския град Шънджън ще се срещнат лидерите Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин, за да обсъждат новия световен ред, а никой от Стария континент не е канен. Не че не си направиха устата.

Но и да ги искат, кого да поканят? Централната европейска фигура - Урсула фон дер Лайен, е второстепенна в сравнение с вождовете на Великобритания, Франция, Германия, Италия поотделно, макар че и те доста са се смалили. Кой да говори от името на Стария континент? За да има балансирана представителност, редно е да поканят поне 10 видни европейци плюс Зеленски - и ще настане нещо като селски пазар. В подобна обстановка нов световен ред ли да проектираш, или нова Вавилонска кула?

Освен това Европа сама избра ролята на лошото ченге в конфликта с Путин. А както знаем от филмите, в един момент доброто ченге (Тръмп) остава да води разговора с бандита (Путин) на четири очи, докато лошото чака в коридора, гледа злобно и си чопли зъбите с клечка. Това са законите на литературата, а литературата отразява живота.

Някои наричат предстоящата среща “Ялта 2” - по аналогия със знаменитата конференция през пролетта на 1945 г., на която Сталин, Рузвелт и Чърчил се разбират как да приключат световната война. В тази връзка английският вестник “Гардиън” измисли ново тълкувание на историята: “Ялта стана другото име на предателството! Ще предприемат ли Тръмп, Си и Путин поредната делба?... В дипломацията е клише, че ако не сте на масата, рискувате вие или вашите ценности да сте в менюто и да бъдете нарязани”.

Ужас! Ще ми режат ценностите в мое отсъствие! Типичен английски вопъл…

Да, няма го Чърчил наистина, но сигурно се е обърнал в гроба - за него Ялта е един от неговите триумфи. Но авторът можеше да сравни Шънджън 2026 с Мюнхен 1938, където британският премиер Чембърлейн и френският Даладие дават на Хитлер Судетска област, а той налапва цялата Чехословакия. Чешките представители чакат някъде в коридора и подсмърчат подобно на европейците напоследък. Само че нямаше да е точно, защото Путин се чуди как да приключи в Украйна, без да изглежда като поражение, а Тръмп се чуди как да излезе от иранския капан и да го отчете като велик успех - докато подсмърчащите в коридора европейци искат да воюват в Украйна до дупка. Преди милионерите се съревноваваха кой има по-луксозна яхта, сега - кой има по-разкошно противоядрено скривалище.

Очаква се лидерите на Китай и САЩ Си Дзинпин и Доналд Тръмп да се срещнат в Шънджън.

Между другото, Лондон сключи с Украйна 100-годишен договор за развитие на украинските богатства, Тръмп сключи подобен договор, а той, както знаем, е свиреп съперник в бизнеса. Никога не би поканил на масата конкуренцията с нейните ценности.

За да успокои все пак урсулите, Белият дом обеща, че в Шънджън няма да се обсъжда Украйна. А дали е така? Кой ще ти каже? Щом Тръмп специално обещае нещо да не се обсъжда, значи все за това ще става дума. Засега е обявено, че темите са: контролът над ядрените оръжия, Близкия изток и Иран, както и търговските проблеми между САЩ и Китай. Откъдето и да ги погледнем, тези теми все включват и войната в Украйна.

Например къде има опасност от ядрена война? Около Украйна и около Иран засега. Или например срещу какво Русия би спряла да дава на Иран насочваща спътникова информация? Може би срещу абонамент за “Старлинк”? Китай пък продава на Русия чипове за дроновете. А дали не са американски, и то от забранителния списък? Както знаем, тези дни шефът на Nvidia бе отстранен, защото се запознал интимно с китайска шпионка. Тя пък изнесла поне 50 000 най-елитни чипа за Сингапур и Индонезия, а оттам следите им се губят.

Руският президент Владимир Путин (вляво) се среща със специалния пратеник на Тръмп за Украйна - Стив Уиткоф, и се ръкува със зетя на американския държавен глава - Джаред Къшнър.

И така нататък - светът така се е смалил, че всеки конфликт е поне 20 на сто част от всеки друг конфликт и всяко унищожение е далавера.

Европа би трябвало да се замисли - а трябва ли тя самата да участва в обсъждането на новия световен ред?

Очевидно, че не е в най-добрата си умствена и физическа форма. Изостава стремително. През 2008 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението в ЕС беше 76,5 на сто от американския, сега е едва 50 на сто. Преди това най-добрите мобифони и джиесеми бяха европейски – “Нокия”, “Сименс”, “Ериксън”, а сега изобщо ги няма. Изчезнаха. Скоро ще изчезнат беемветата и мерцедесите. Европа е нула на квадрат в бизнеса с интернет, социалните мрежи, изкуствения интелект, тя си закрива заводите, изселва ги я в САЩ, я в Китай и даже ръководството на Европейската централна банка реши да се разбяга предсрочно. Сама се отказа от суровинната си колония Русия. Германия сама си закри атомните и въглищните централи, а после изключи и евтиния руски газ. Стигна се дотам, че покрай Тръмп американските компании заеха позиции да продават руски газ на Европа по газопроводите, които Европа построи.

Това вече е направо гавра. Толкова ли сме тъпи?

Няма страшно, вероятно си мислят евролидерите, Тръмп вече е куца патица, след Нова година на власт идват демократите и всичко ще се промени. Сериозно? Смятате ли, че американските компании ще се откажат от тази нечувана далавера? Или ще ви свалят цената на втечнения газ наполовина? Или ще спасят Франция от неизбежния фалит? Ако демократите успеят да прогонят Тръмп, идва Ванс - още по-заклет душманин на Стария континент. Вижте му пак речта на Мюнхенската конференция по сигурността през 2025 година.

А какво мислят самите европейци за гениалните си лидери?

Одобрението за Мерц е 12 процента, неодобрението 85 минус 73. Исторически рекорд за Германия! Макрон е на минус 60, Мелони е на минус 22, а Фон дер Лайен е на минус 20-30 в собствената си държава Германия. Никога, ама никога не е имало такова тотално разминаване между народ и политически елит! Под въпрос са лидерите, под въпрос е валутната система, под въпрос е самата конструкция на Европейския съюз.

Е, при това положение как би могла Европа да участва в проектирането на новия световен ред?