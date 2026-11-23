Или как изкуственият интелект ще уволни програмистите, за да умножи плочкаджиите

Ако смятате, че възкресяването на мъртвите е някаква шашмалогия, значи сте назад с материала. Аз го правя редовно. Онзи ден например попитах изкуствения интелект (ИИ) как днес другарят Тодор Живков би коментирал голямата катастрофа на магистрала “Тракия”. Само за секунда той/тя/то ми отговори с характерната Му позитивна критичност:

Е, чакайте бе, другари! Тая магистрала “Тракия” кой я почна? Ние я почнахме! Още през седемдесетте години, когато в България имаше по една “Лада” или “Москвич” на сто души, ние мислехме в перспектива - строихме я с размах, за десетилетия напред. А вие трийсет и седем години не можахте нито да я довършите като хората, нито да я поддържате, нито ред да въведете по нея!

Върнахте България в изходна база, другари! Напълнихте пътищата с всякакви таратайки от цяла Европа, всеки кара както му скимне, всеки си мисли, че правилата не важат за него. Едно време, като излезеше инспекторът от КАТ на пътя - ред имаше! Дисциплина имаше! Сега - демокрация, свободия, всеки си гледа телефона, лети със сто и петдесет в мъглата, а държавата я няма никаква…

И така нататък, същи Тато! И това е безплатната версия! Но ако се бръкна да платя абонамента, ИИ може да пресъздаде и видеообраза на Тато, и дрезгавия му глас, и мисловните му алгоритми – тоест да каже много по-сериозно това, което той наистина би казал след консултация с Милко Балев (шефа на кабинета). По-добър от жив!

Представете си го във вид на холограма, която дава интервю на Карбовски например. Или на Цветанка Ризова – да видим дали ще го прекъсва на всяко изречение. Тя може да отваря уста за смяна на темата, но холограмата ще си говори и говори като от трибуната в НДК и единственият начин да бъде спряна е с бурни ръкопляскания. Давам десет лева да го чуя как ще дърпа ушите на днешния кабинет: И накрая, като стане белята, веднага правят комисия и “координационен център”. То с приказки и с нови табла работа не става, другари! Трябва здрава ръка, трябва отговорност, трябва стопанин на тая държава. Защото без стопанин и най-хубавата магистрала става на гробище... Айде, със здраве и умната по пътищата!

Безценни слова, колко ни липсват днес! Шегата настрана, но наистина бих искал да видя как холограмата на покойния колега Георги Тамбуев коментира днешното състояние на България. Младежта няма начин да го помни, но през 1991 г. той публикува серия статии за “тайния доклад Ран-Ът”, а после ги издаде в книга. Не е зле да се преиздаде. Да напомня, че докладът Ран-Ът беше ултрадясната концепция за първоначалното натрупване на капитала в България, което евфемистично наричаме “преход”. Тя се изпълни и преизпълни, а резултатите се оказаха точно тези, които предрече Тамбуев, но тогава никой не вярваше. Онази тежка промишленост изчезна яко дим в рамките на 5-6 години. Точно както той предсказа, към средата на века се очертава населението на България да е около 4 милиона, а българският етнос да е малцинство. Каква Ванга, какви 5 лева? Бих дал други 10 лева, за да мога да попитам колегата Тамбуев кой му даде “тайния план”. Да не са същите професори, които се подписаха под явния план?

Уви, днешните закони не разрешават подобни възкресения, защото това са “дийп-фейкове”. Дори ако наследникът има нотариално заверено пълномощно от починалия автор, пак не става. И правилно, иначе всички щяхме да си направим аватари, които да ни пишат статиите и да дават интервюта още 100-200 години след смъртта - как тогава ще пробият следващите коментатори? Представяте ли си например как Райчев коментира електоралните нагласи на марсианците през 2245-а година, а образът му директно се проектира в мозъка, тъй като тогава няма да има нужда нито от монитори, нито от телевизори? Само го помисляш, дръпваш си лявото ухо и предаването тръгва.

Днешният ИИ май има две основни функции – да прави дийпфейкове и да се бори с тях. Така той сам си създава двойна работа, докато унищожава работните места на биологичното все още население. В последното си интервю Илон Мъск каза, че ИИ вече програмира по-добре от 95 на сто от човеците програмисти, а след година-две ще е 99,9 на сто. Този 0,1 на сто, който все пак ще оцелее на своя програмистки пост, гарантирано ще е аутист с тежка шизофрения, епилептични припадъци и смяна на пола, защото няма как да е нормален. Но той ще командва човечеството.

През януари Илон Мъск заяви, че 2026 г. е “годината на “сингулярността” - тоест ИИ вече надмина човешкия интелект и започна да се усъвършенства без неговата намеса. Колкото и да е странно обаче, тази сингулярност веднага породи своето друго, т.е. човеци да заменят труда на ИИ.

Проблемът възникна от това, че ИИ започна с лекота да разкрива и да трие автоматизираните тролове от социалните мрежи и създадения от самия него “контент”, т.е. съдържание, докато старомодните човешки тролове с автентичната си човешка глупост минават метър и не могат да се пипнат. Човек ли е, има право на мнение, колкото и да е малоумно то.

Така виждаме и обратния процес – ИИ затваря работните места за ИИ и отваря нови за простия народ. И тъй като един ИИ може да върши работата на 1000 човека, представете си колко семейства могат да се хранят от този труд.

Ако например притежавам партия “Велика България” и през април 2026 г. съм използвал 100 хиляди роботизирани изкуствени профила например, то през лятото ИИ ги е изтрил и за президентските избори през есента са ми трябвали 1000 живи хора, хем достатъчно тъпи, за да са тролове, хем достатъчно интелигентни, за да копи-пействат върху 100 профила всеки. Копи-пейст, копи-пейст, от зори до зори. Според прогнозите в следващото десетилетие ИИ ще създаде 4-5 милиарда евро допълнителен БВП и вероятно става дума точно за тази дейност, тъй като след мандата на ПБ има голяма вероятност изборите пак да зачестят.

Тролският бизнес спокойно може да поеме безработицата и сред журналистите.

Вече е ясно, че ИИ може да пише и новините, и прогнозата за времето, и хороскопа за деня. Политическите коментари, които отстояват евро-атлантическите ценности, не са му никакъв проблем.

Още по-малко ще го затруднят путинистките. Виж, неправилните, да не кажем хулиганските, коментари вероятно ще си останат привилегия на живите хора.

Макар че колко му е – щом може да имитира Тодор Живков, защо да не имитира и Тошко Йорданов от ИТН?

Майтапя се, няма обида. Както знаем, интернет качи вестниците в сайтовете и почти уби хартиените им тиражи. Сега обаче ИИ може с лекота да хакне интернет сайта на всеки вестник, да отстрани неправилната статия и дори да подмени целия брой с политически коректно издание, барабар с новините, статиите и хороскопите.

Сигурен съм, че това предстои. Фон дер Лайен сигурно си има назначен ИИ цензор с неограничен обхват. След като Брюксел вече може да отменя избори, защо да не подменя и вестници?

Така че най-добре да си купувате хартиеното копие. Хората си искат хартиените пари, време е да си поискат и хартиените вестници. Те не могат да бъдат нито хакнати, нито фейкнати, нито бъгнати. Затова пък с тях можете да си разпалите печката.