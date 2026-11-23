Европа отсъства не от срещата, а от геополитиката

Не видяхме Ялта 2.0 - там бяха съюзници, а в Шънджън се срещнаха съперници, да си мерят силите

И Европа, и България дълго време си затваряха очите за ситуацията в Черно море, където се води реална война

Дано никога повече не сме в ситуация, в която ни описа Марко Рубио - да казваме "да" още преди да сме чули за какво

Си Дзинпин беше в по-силна позиция, доколкото Русия и САЩ са ангажирани във войни, които трудно се вписват в разбиранията за международно право

4 фактора работят за по-ускорен край на войната в Украйна - ескалацията на Русия, тежката идваща зима, край на парите от Европа и вотът в САЩ

- В последните дни много хора определиха срещата на Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп в Китай като Ялта 2.0. Основателна ли е тази аналогия, г-н Кючуков?

- Въпреки че историческите аналогии са съблазнителни, те често не са показателни за това, за което реално става дума. Най-малкото заради различията в условията, времето, контекста и участниците. В Ялта разговарят съюзници, които определят основните правила на международните отношения след победата във войната. В Шънджън се събраха съперници, които преценяваха взаимно силните и слабите си страни в сложната конфигурация на глобалния свят.

Но също толкова погрешно е и обратното твърдение - че нищо не се е случило. И в двата случая на срещата се гледа като на събитие, изолирано от по-широките световни тенденции. А тя е израз на по-дълбоки процеси в международните отношения и очерта формата на основните глобални сили, които до голяма степен ще определят бъдещата им динамика.

- Преди няколко години пак в интервю за “24 часа” казахте, че старият световен ред се разпада, но нов още не се задава. Очертаха ли се сега контурите му?

- За съжаление, когато говорим за раждането на нов световен ред, отсъства именно редът. Следвоенният ред ерозира, защото не отразява настъпилите промени в света, което намира израз в неефективността на институциите - на първо място системата на ООН, и пренебрежението към международното право.

Същевременно не се създават нито нови институции, нито нови правни норми. Това, което се случва, е преконфигуриране на основните играчи, формиране на нови баланси на силите и нови подходи при определянето на глобалната архитектура за сигурност. Тоест това, което най-вече може да се каже като извод в този по-широк контекст, е, че става дума за постепенен отход от досегашния ред и правила към свят, доминиран от силните, където правото не е задължение, а инструмент.

- На срещата обаче се постигна съгласие по няколко точки. Но ми направи впечатление, че, от една страна, тримата лидери настояват за ограничаване на юрисдикцията на Международния наказателен съд (МНС), а от друга - за реформа на ООН. Не си ли противоречат тези позиции?

- На пръв поглед - да. Нещо повече, отношението на САЩ към ООН е пълна противоположност на това на Китай: докато САЩ напускат десетки структури на ООН, Китай се профилира като застъпник на съществуващата институционална и правна рамка на международните отношения.

На практика обаче и в двата случая става дума за едно и също нещо: осигуряване на доминиращи позиции, но при използване на различен инструментариум.

Суверенното равенство на държавите формално е налице, но реално дневният ред се определя в твърде ограничен състав. Срещата очерта и неговия формат - заговори се дори за Г-3.

Затова и декларацията от срещата, на пръв поглед елементарна, има своето значение като съвместен дневен ред в глобалната политика, извел на преден план състоянието на международните институции, енергетиката, ядрените оръжия, глобалната сигурност.

Темите са общи като значимост, но подходите и интересите на всяка от страните по тях, разбира се, са много различни, в някои случаи дори противоположни.

Много показателен в това отношение е случаят с Международния наказателен съд. Нито една от трите държави не е член на МНС, като общият аргумент е, че те отказват да признаят наднационалната му юрисдикция върху техни граждани, разглеждайки я като несъвместима с националния суверенитет.

Тук интересите на Тръмп и Путин практически се припокриха. САЩ отдавна са в конфликт със съда и искат неговото разформироване. Освен това съдът издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху, който е важен съюзник на Тръмп, по обвинения в геноцид. Срещу Путин също има заповед за арест заради войната в Украйна.

- Според вас как се променя балансът между Китай, Русия и САЩ?

- Водещ в този формат се оказа китайският президент - не само като домакин, но и поради обективните обстоятелства. Той беше в по-силна позиция, доколкото Русия и САЩ са ангажирани във войни, които трудно се вписват в разбиранията за международно право.

На този фон Си се стремеше да постигне утвърждаване на ролята на Китай като гарант за сигурността, стабилността и предсказуемостта на международните отношения. Заставайки на върха на този силов триъгълник.

Нещо повече, Пекин отдавна се опитва да се профилира, при това достатъчно успешно, и като говорител на отсъстващите от този диалог - не става дума за Запада, а за всички останали, които събирателно означаваме като Глобалния юг.

Същевременно Си ясно показа, че не желае да се ангажира пряко с войните на Русия и САЩ, с тяхното решаване и най-вече с проблемите, които те създават на другите две държави. В двустранен план той се опита да затвърди водещата си роля в руско-китайските отношения, както и да постигне баланс с Вашингтон на фона на американския икономически натиск.

- Много се говореше за отсъствието на Европа от масата на големите сили. Но имаше ли тя място там?

- Проблемът не е географски, а геополитически. Европа отсъства не толкова от срещата, колкото от глобалната политика, и то от доста време. Парадоксално е, че след като на срещата на върха в Гранада ЕС заяви амбиция да се превърне в геополитически съюз, започна бързо да губи геополитическо влияние.

В продължение на десетилетия Европа беше най-търсена като медиатор, като посредник, като “мека сила”, която предлага политически решения на конфликтите и задава стандарти на поведение, включително икономически и политически. Тоест от ценностна и нормативна сила ние се опитахме да се ситуираме в полето на “твърдата сила”, но резултатът е, че днес отсъстваме от решаването на редица конфликти - в Нагорни Карабах, между Индия и Пакистан, в Африка и Близкия изток, както и от войните в Иран и Украйна.

Вакуумът, оставен от Европа в полето на преговорите, се запълва от други държави. Появяват се посредници като Катар, Пакистан и Египет, а най-вече Китай, който се стреми да поеме ролята на фактор на мира и стабилността.

- Може ли ЕС с настоящото си ръководство да стане равноправен геополитически фактор въпреки противоречията между държавите членки?

- ЕС и Европа като цяло имат място в по-широк формат на водещите глобални играчи. Проблемът е в политиката на самия съюз. Ако се върне към принципите и поведението, които го утвърдиха като важен глобален политически фактор, той може да има сериозна роля в бъдещата геополитическа архитектура. Светът се нуждае от фактор, който търси решения чрез преговори.

ЕС често е критикуван за липсата на бърза реакция, на единна позиция и за бавното вземане на решения. Това произтича от необходимите вътрешни дискусии, чрез които се изглаждат противоречията между толкова много държави. В определени ситуации това е минус, но много често е било и плюс: когато държавите членки стигнат до съгласие, позицията вече е изгладила острите противоречия. Тя е консенсусна и може да служи като основа за решаване на по-широки международни проблеми.

- Какво следва за войните в Украйна и Близкия изток?

- Последиците не са пряко свързани със срещата, защото Китай не желае публично да поеме отговорност за приключването на тези войни. Това не означава, че няма позиция или че не участва в усилията за тяхното прекратяване.

И при двата конфликта има определена стагнация. По отношение на Украйна има няколко фактора, които работят за относително по-бързо приключване на войната.

Първо, Русия даде да се разбере, че е готова да търси и военно решение, включително чрез ескалация на действията – при това бързо.

Второ, на Украйна предстои изключително тежка зима, която вече поставя под въпрос не само способността ѝ да се защитава, но и готовността и търпението на украинските граждани да понасят още дълго последиците от войната.

Трето, Европа е изчерпала финансовите си възможности. Помощта за Украйна ангажира все по-големи ресурси, които Европа посреща много трудно. Това личи от дискусиите за Многогодишната финансова рамка и за нов заем за Украйна. Одобреният кредит от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. на практика се изчерпа и се обсъжда необходимостта от нови 70 млрд.

Четвъртият фактор са резултатите от междинните избори в САЩ, които ограничиха възможностите за маневриране на Тръмп във вътрешната политика и увеличават значението на външнополитическите му действия.

- Къде е България в това пренареждане? Колко реален е рискът инцидентите с дронове и войната в Черно море да ни засегнат пряко?

- Мястото ни е еднозначно в ЕС и НАТО, с всички рискове, които това носи заради войната, но и с отговорностите, които двата съюза трябва да поемат за нейното приключване.

За съжаление, и Европа, и България дълго си затваряха очите за факта, че в Черно море се води реална война. Това е единственото място, където войната излезе извън териториите на Русия и Украйна. Не става дума само за инциденти, а за целенасочени удари срещу търговски кораби, включително на трети държави.

От началото на годината ударите са близо 600. Има асиметрия в целите: доскоро Русия атакуваше предимно пристанищна инфраструктура, а Украйна - кораби, включително от т.нар. руски сенчест флот. Украинските атаки бяха край турското и грузинското крайбрежие срещу кораби, които пътуват от и за Русия. Руските удари са край българското и румънското крайбрежие, срещу кораби, пътуващи от и за Украйна. Според публичните данни около 60% от тях бяха нанесени от украинска страна.

Още преди 6 октомври, когато беше първият удар в българската изключителна икономическа зона, президентът Илияна Йотова постави въпроса пред Общото събрание на ООН. Тя настоя за европейски рамков механизъм, който да гарантира свободата на корабоплаването в Черно море, като обвърза темата и с хуманитарните последици и продоволствената сигурност.

Русия и Украйна заедно осигуряват над 30% от световния износ на зърно, а Русия и страните от Близкия изток - около 40% от торовете. Под въпрос е не само реализацията на настоящата реколта, но и тази през следващата година – проблем, който има значение за целия свят.

Важно е, че България започна да излиза от позицията на мълчаливо съгласие и да отстоява собствени интереси на международната сцена. Надявам се никога повече да не дадем повод на чужд държавник да каже онова, което заяви Марко Рубио - че България е дала съгласието си, преди дори да знае какво се иска от нея.