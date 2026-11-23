Изборът на подфонд е право, а не задължение, казва изпълнителният директор на ПОД "Алианц България"

- Г-н Илиев, от 1 януари се променя начинът, по който се управляват средствата в допълнителното пенсионно осигуряване. Какво означава тя за осигурените и какво трябва да знаят?

- Досега средствата на всички осигурени в Универсален пенсионен фонд се управляваха по еднакъв начин, без значение на възрастта. На 25-годишния и на 60-годишния инвестиционната стратегия беше една и съща. От 1 януари 2027 г. това се променя с въвеждането на мултифондовия модел - подход, който отдавна работи в редица европейски държави.

Универсалните пенсионни фондове ще имат три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, които се различават по риска и очакваната доходност. До 30 ноември всеки осигурен може да избере в какъв фонд да се управляват средствата му.

Който не направи избор, няма причина за притеснение. Законът предвижда автоматично разпределение според възрастта - до 50 години - в динамичния подфонд, от 50 години до три години преди пенсионна възраст - в балансирания. А последните три години преди пенсия задължително в консервативен подфонд. Логиката е колкото по-близо е пенсионирането, толкова по-предпазливо да се управляват парите.

- Каква е разликата между втората пенсия и държавната?

- Нека си спомним задачите по математика с басейна и тръбите. Държавната система работи по подобен начин. През едната тръба постъпват осигуровките на работещите и работодателите им. През другата се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Затова моделът се нарича разходопокривен и солидарен.

Когато работещите са значително повече от пенсионерите, има достатъчно постъпления. При застаряване на населението недостигът се подкрепя от бюджета - с данъците ни, а може и с държавен дълг.

Във втория стълб всеки има собствена партида. Това е личен басейн, който се пълни през годините, а изплащането започва при пенсиониране. Има и втора тръба, която го пълни - доходността от инвестирането на средствата.За 2023-2025 г. на всеки 1 лев вноски в пенсионнитефондовесадобавениоще 60 стотинки доходност.

- Как ще се отрази изборът на човек на 30 и на човек на 55 години?

- Ще направя аналогия с футбола. Различно е дали водим с 1:0 в десетата, или в осемдесетата минута. В началото е логично да поемаме повече риск и да опитваме да отбелязваме голове. В края е по-разумно да пазим преднината.

Тридесетгодишният е в началото на мача и има още десетилетия пред себе си. По-голямата част от вноските му дори не са постъпили. Ако има лоша година на финансовите пазари, той ще разполага с много време да компенсира загубите. За него динамичният профил е логичният избор.

При 55-годишния голяма част от вноските вече са внесени и натрупаното трябва да се съхрани. При спад на пазарите времето за възстановяване е по-кратко. Затова балансираният профил намалява риска. Досега и двамата бяха в един отбор и трябваше да играят по един и същи начин, независимо от различните си потребности.

- А ако 55-годишният иска да поеме повече риск, може ли да избере друг подфонд?

- Да. Законът позволява на хората да следват автоматичното разпределение, но не ги задължава. Ако човек има различно отношение към риска, може сам да избере профил. Подфондът не може да се сменя по-често от веднъж на 12 месеца. Изключението са последните три години преди пенсия - тогава участието в консервативния подфонд е задължително.

Личният избор остава валиден до преминаването в консервативния профил преди пенсия. Затова човек трябва да помни какво е избрал и при промяна в живота си да прецени дали да го промени. Може да се върне и към автоматичното разпределение според възрастта.

- Разумно ли е обаче често да сменяме подфонда според движението на пазарите?

- Хората не трябва да правят това. Практиката показва, че активните решения, водени от емоции, могат да доведат до по-лош резултат, отколкото оставането в първоначалния фонд.В Чили надзорътустановява, че около осем от всекидесет души, сменяли фонда си, биха имали по-добъррезултат, акобяхаостанали.

Зад възрастовите граници стоят десетилетия опит на други държави и анализи на КФН. Човек не бива да се чувства длъжен да се прехвърля само защото има това право. За много хора автоматичният модел е подходящото решение.

- Как да преценим подходящия за нас риск?

- Двама души на 40 години могат да са в съвсем различно положение. Единият има семейство, спестявания, солидни доходи и работа. За другия средствата в универсалния фонд може да са всичко, с което ще разполага при пенсиониране. Отношението им към риска е различно.

Затова е предвиден въпросник за установяване на рисковия профил. Пенсионните дружества са задължени да го предоставят при избор на подфонд. Отговорите помагат на човека да се ориентира какъв риск е подходящ за него. Резултатът не го обвързва, но дава насока кои аргументи да вземе предвид.

- Как са защитени парите, които сме внесли?

- Важно е хората да знаят, че парите им са защитени, тъй като има гаранция на брутните вноски. При пенсиониране сумата, която ще се използва за изчисляване на пенсията, не може да е по-ниска от сумата на внесените осигуровки. Това защитава осигурения дори при неблагоприятно развитие на финансовите пазари.

С въвеждането на новия модел отпада гаранцията за минимална доходност. Тя се определяше на двугодишна база и обвързваше резултатите със средното за сектора. Според мен това създаваше мотивация дружествата да следват средния резултат, вместо да разгърнат собствена инвестиционна стратегия.

- Каква доходност се очаква от трите профила?

- В анализа на КФН, използван при подготовката на промените, очакванията в дългосрочен план са за около 5,6% при динамичния профил, 3,5% при балансирания и 2% при консервативния.

Естествено, няма доходност без риск. Инвестициите с по-голям потенциал са свързани и с по-силни колебания в цените, особено в краткосрочен план. За по-младите обаче спадовете могат да бъдат възможност: вноските, които постъпват тогава, купуват активи на по-ниска цена. При възстановяване на пазарите това има положителен ефект. При хората близо до пенсия ситуацията е различна.

С редовните вноски инвестицията се усреднява на различни цени, вместо всичко да се вложи еднократно при възможно най-високото ниво.

- Споменахте, че разликата между профилитеима значение в дългосрочен план. Какъв е опитът на другитедържави?

- Най-показателен е примерът с Хърватия, чийто модел с три категории задължителни пенсионни фондове, въведен през 2014 г., в значителна степен послужи като основа на българската реформа. По данни на хърватския регулатор HANFA до края на 2025 г. най-динамичният фонд е реализирал 82% реален растеж над инфлацията, балансираният - 31%, а консервативният - едва 4%. Тоест, ако двама души са започнали с една и съща сума, единият вече има почти двойно повече от другия - само заради различния инвестиционен профил. Разликата е огромна и показва колко важен е изборът на инвестиционен профил за крайния резултат. За младите хора, които имат десетилетия пред себе си, по-високата рискова експозиция може да направи съществена разлика в натрупаните средства.

- Какво се променя при таксите?

- Предвижда се таксата за управление да намалее, а към нея да се добави компонент, който зависи от постигнатата доходност. По този начин интересите на осигурения и на дружеството се насочват в една посока.

Очакванията са в рамките на десет години таксата за управление да намалее между два и четири пъти според подфонда, а удръжката от вноските - почти наполовина. Това ще има положително отражение върху средствата, които хората натрупват.

- Кога хората ще усетят ефекта от реформата?

- Няма да стане мигновено. Промените започват от 1 януари, но на някои от тях ще са необходими години, за да се проявят. За да се усети реалната полза от различните рискови профили, е нужен дълъг период. За младите това е възможност.

Ефектът от таксите ще започне да се усеща по-рано. Очакваме и по-силната конкуренция между дружествата да създаде допълнителни възможности за доходност.

- Какво да направи още сега човек, който почти не се замисля за пенсията си?

- Първо да провери къде са парите му и колко са. Това са лични средства, които преди пенсиониране се наследяват. Добре е и близките му да знаят за тях. Не е необходимо да чака годишното извлечение. В “Алианц” имаме портал “Моята пенсия”, където клиентът може да провери дали вноските постъпват редовно, каква е доходността и какво се случва с партидата му. Може да попълни въпросника за риска и да избере подфонд изцяло онлайн.