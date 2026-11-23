Израел подкрепя Саудитска Арабия

Объркани сме от резултатите от изборите. Никой не спечели, казва журналистът

В Иран правят хиляди операции за смяна на пола

София и други европейски столици могат да се окажат в обсега на иранските ракети. Светът навлиза във Втора студена война, а нови геополитически съюзи пренареждат международния ред и водят до хаос. Такива предупреждения отправя Енрике Симерман - португалско-испанско-израелски журналист, който от дълги години работи като кореспондент в Близкия изток.

„Смятам, че парадигмата на Втората световна война приключи. В момента се намираме в разгара на един доста хаотичен процес, в който се опитваме да изградим нещо ново – нов ред. И в известен смисъл пътят към новия ред е в безпорядък. Наблюдаваме Иран и Газа, виждаме Украйна и Русия, или Русия и Украйна и не бива да забравяме Китай и Тайван, защото според мен те могат да се окажат наистина много важни през предстоящите години", коментира той.

„Мисля, че сме в началото на Втора Студена война. Виждаме, че се формират нови коалиции. Има три, две от които са напълно ясни. Едната, водена от Китай, а другата – от САЩ, Китай, Русия, Иран, Северна Корея и САЩ. Понякога ми се струва, че някои европейци са изгубили GPS-а си или са се объркали. Те не знаят точно къде се намират, но вярвам, че в крайна сметка ще се ориентират. Някои арабски държави, които са напълно на страната на Съединените щати, а сега и Иран. Държавите от Персийския залив са от решаващо значение за всяко решение, което Тръмп ще вземе заедно с Нетаняху или без него", посочва Симерман.

„Има три коалиции: едната, водена от Израел, е изцяло на страната на САЩ, а третата коалиция, водена от Нарендра Моди в Индия, включва и някои от страните от БРИКС. Мисля, че Моди е много добър съюзник на Израел, но все още решава каква ще бъде неговата роля и място в този нов свят, който се моделира в момента. Вярвам, че 7 октомври не е локално събитие между Израел и „Хамас", казва още той.

Войната Русия – Украйна

Според журналиста в началото на конфликта е имало много предпазливо държание от страна на Израел.

„Нетаняху имаше лични взаимоотношения с Путин дълги години. През последните четири години, докато Доналд Тръмп беше в Белия дом, Нетаняху се е срещал с Путин повече пъти, отколкото с Тръмп. Но нещо се случи. Израелското обществено мнение подкрепя Украйна. Следователно Нетаняху трябваше да промени позицията си донякъде. Повечето израелци, също като повечето европейци, подкрепят Украйна, но Нетаняху се опитва да поддържа каналите за комуникация с Русия отворени", коментира Симерман.

Парламентарните избори в Израел

„Малко сме объркани от резултатите. Всъщност никой не спечели. Нито десницата водена от Бенямин Нетаняху, нито център-лявото, оглавявано от Гади Айзенкот. Това, което знаем със сигурност е, че Нетаняху не може да сформира същата коалиция, защото няма мнозинство. Въпреки постигнатите от него резултати, той загуби значителна част от влиянието си. На последните избори той имаше 67 депутати. Сега той разполага с около 53, като това е максимумът, защото не съм сигурен дали ултраортодоксалните евреи наистина го подкрепят. Те използват тази тактика, за да не можем никога да разберем къде се позиционират", посочва той.

„Нетаняху има и друг проблем – президентът на САЩ Доналд Тръмп, който му е дал да разбере, че Итамар Бен-Гвир (министърът на националната сигурност в кабинета „Нетаняху" – б.р.) не може да бъде в правителството. Никога не съм гласувал за него (Нетаняху – б.р.). Но трябва да призная, че според мен той е най-добрият политик в света днес. Майстор е в политиката. И дори и да има много лоши карти, не бих казал, че той е напълно отпаднал. Този човек е способен да измисли каквото и да е, просто за да се спаси и да остане на власт", казва Симерман.

„Нетаняху заяви, че иска да има ротация премиерския пост. Би бил първият министър-председател, а след две години, когато Тръмп напусне Белия дом и президентът Херцог в приключи мандата си, Нетаняху ще бъде заменен от Айзенхауер – лидерът на опозицията и може би президент на Израел ще стане Нетаняху, което е по-символична позиция. Няма по-демократична избирателна система от пропорционалната парламентарна система. Но има един проблем. Тя е като счупено стъкло. И тогава сформирането на коалиция се превръща в невъзможна мисия. Основателят на Израел, Бен-Гурион, искаше всяка политическа група да бъде в парламента. Но днес това е непосилно. Наистина е трудно да се сформира коалиция. Изборите приключиха и кампанията за следващите започва веднага. Така че Израел се нуждае от правителство, което да бъде стабилно, а при тези изборни резултати това не е лесно да се постигне", посочва журналистът.

Наскоро се е срещнал с Гади Айзенкот за два часа.

„На мен ми се стори умен човек. Не е харизматичен. Не е от същия тип като Нетаняху. Нетаняху е оратор, той разказва истории. Той наистина е майстор в областта на медиите. При Айзенкот не е така", посочва Симерман.

Израел и Саудитска Арабия

„Израел подкрепя Саудитска Арабия и ѝ помага в борбата срещу хутите в Йемен. Наскоро бях в Обединените арабски емирства. Има израелски военни в униформи до най-високата сграда в света - „Бурж Халифа", разказва журналистът

„Да се надяваме, че ще продължим „Авраамовите споразумения" и ще постигнем нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия", допълва той.

Иран

Симерман казва, че ситуацията е като три успоредни и сходни шахматни дъски, когато става дума за Иран.

„Не става дума за една война, а за три. Едната от тях е двустранната война между Израел и Иран, дълга история, продължаваща вече 30 години. Израел започна прецизна военно-разузнавателна операция на територията на Иран, за да спре ядрената му програма. Когато казваме тези неща, рядко се замисляме за истинските последствия от тях. Площта на Израел е 21 000 квадратни километра. Това е нищо. Една атомна бомба е достатъчна за унищожаването на Израел. Те (Иран – б.р.) имат 450 килограма обогатен уран, който в момента се намира в Натанз и Исфахан - ядрените центрове в Иран. Това количество е обогатено до 60%. За да го увеличат до 90%, за да могат да го използват за ядрена бомба, ще са им нужни няколко дни, може би седмица или най-много две. С това количество уран могат да произведат между 5 и 11 атомни бомби", заявява той.

Журналистът казва, че е правил интервю с лидера на иранската опозиция Мохамад Хейдари, който е бил дипломат в много страни в Европа. Подава оставка през 2010 г. в знак на протест срещу насилието на иранския режим срещу народа.

„Преди беше директор на летището в Техеран. Той ми каза: „Тези луди хора, ако се озоват в някаква драматична ситуация и почувстват, че режимът им е в опасност, могат да използват атомна бомба." Между другото, не бях съгласен с него. Дори и досега се съмнявам, че това е така. Не мисля, че искат да се самоубият. Но една малка държава като Израел няма възможността да си играе със съдбата. Всяка държава по света би направила всичко възможно, за да избегне такава опасност, която представлява екзистенциална заплаха. Не знам какво ще се случи с Иран. Мисля, че след резултатите от изборите в САЩ президентът Тръмп има много съмнения. Смятам, че Нетаняху оказва силен натиск в тази насока", коментира Симерман.

„Иран е подложен на силен икономически натиск. 80 % от населението на страната е бедно. Но иранците имат нещо общо с израелците. Те са много умни. Много добре образовани са и са изключително издръжливи. Не мисля, че има друг народ в света с такава степен на издръжливост, каквато имат иранците и израелците. Иранците 90,3 млн. души, ползват с между 15 и 20 милиона подкрепят режима. Всички останали са против него и искат промяна", твърди журналистът.

„В Иран се извършват хиляди операции за смяна на пола, защото еднополовите връзки са забранени. Промяната на пола се счита за легитимна. Правят го, защото не искат да виждат хомосексуални хора по улиците. Затова се опитват да го избегнат. И променят пола на момчетата и те се превръщат в момичета. Това е наложено. Не е законно. Наложено е от режима", казва той и допълва, че Иран преживява много трудни времена.

„Шимон Перес казваше: „Въпросът е дали първо ще имаме смяна на режима или ядрена бомба. И ние не знаем. Мисля, че е крайно време да спрем да мислим „извън кутията", а да измислим нова кутия. Наистина трябва да направим нещо друго, защото това е проблем на целия свят. Иранците този път заплашиха много европейски столици. Смятам, че ракетите им могат да достигнат София. Както вече могат да достигнат Париж, Лондон, Виена и Берлин, все още не могат Мадрид и Лисабон. Но ще могат в бъдеще. И разработват ракетата „Шахаб-6", която може да достигне Ню Йорк - това ще бъде възможно скоро", заявява още Симерман.

Енрике Симерман е евреин. Роден е през 1959 г. в Порто, Португалия. Преподава дипломация и стратегически науки от 13 години в един от водещите университети в Израел - „Райхман" в град Херцлия. Сега работи по два сериала за Netflix. Написал е 10 книги, преведени на 12 езика.

Той е последният журналист, интервюирал израелския министър-председател Ицхак Рабин 24 часа преди да бъде убит през 1995 г. от крайнодесен екстремист.

На 16-годишна възраст Енрике Симерман се мести в Израел.

„Реших да изпратя телеграма на родителите си, от кибуца, в който бях. Тя гласеше: "Оставам в Израел". Беше кратка, защото се плащаше на дума, а аз нямах много пари. Днес казвам на сина си, че ако ми направи същото на мен, ще го убия. Но точно това причиних аз на родителите си. И оттогава съм в Израел", разказва той.

Журналистът поддържа дългогодишни близки отношения с папа Франциск. В кореспонденцията им папата се обръща към него с думите: „Скъпи брате". Симерман има ключова роля в подготовката на посещението на папа Франциск в Светите земи през 2014 г. Енрике Симерман и папа Франциск във Ватикана през 2024 г. СНИМКА: Фейсбук/Henrique Cymerman

„Работих с папа Франциск 12 години в областта на геополитиката в качеството си на негов личен посланик. Това ми отвори много врати, през които като израелско-еврейски журналист никога не бих могъл да премина. Особено в арабския свят. Участвах в сключването на „Авраамовите споразумения", а в последно време съм ангажиран и със следвоенните процеси, казва Симерман и допълва, че е номиниран от папа Франциск за Нобелова награда за мир.