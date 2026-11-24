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Само в "24 часа" на 24 ноември четете:

Гърция ще вдигне двойно глобата за неправилно паркиране - от 30 на 60 евро

плюс още промени в закона

Къде отиват данъците ни - всеки ден работещият българин плаща по 60 цента за издръжка на чиновниците

Известен юрист предупреди: Изгонването на частници от ловните стопанства с 30-дневно (или без) предизвестие противоречи на правото на ЕС

интервю с адвокат Менко Менков

Европа в центъра на Първата световна електронна война или какво представлява Апокалипсисът ако се сринат технологиите

Американска фирма превърна живак в злато, но все още е твърде скъпо

През тази зима - 3 суперлуни и три пъти дъжд от метеорити

плюс още четива в специалното ни приложение Смарт

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.