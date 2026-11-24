Широко им е на гърците около врата - имат си по три ленти на магистралите (в повечето случаи) и са измислили как да освободят лявата, така че да се използва само за изпреварване. Със солени глоби, разбира се.

Ако обаче погледнем реалността у нас, при подобни разпоредби в закона за пътищата хазната може да се напълни само от такива глоби.

Защото по българските магистрали лентите са две (третата е аварийна и по нея движението е забранено), а т.нар. лява лента се използва почти от всички - не за изпреварване, а просто за движение. Средната - то се знае, е окупирана от тировете и тук-там от по-нерешителните водачи. И влезе ли човек в лявата лента, там си остава.

Но вместо да им завиждаме на гърците, не е ли време и в България лявата лента по магистралите да се върне към предназначението си - щом колата изпревари, да се върне в средната. А на камионите какво? В Гърция им позволяват да се движат в дясната и средната. У нас дори там, където им е забранено да изпреварват, те пак нарушават.

Гърците са го измислили, остава и ние да помислим по въпроса. Но първо трябва да си разширим магистралите.

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