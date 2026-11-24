В по-малки населени места гаврите с диви и скитащи животни и труповете им, срещу които се насъскват кучета, се смятат за нещо нормално

Ако убиецът на йоркито Кнопа беше съжалил пред съда за постъпката си, съдията би бил по-снизходителен към него

Който има сърце за животните, има сърце и за хората

Жителите на малки селища трудно излизат от манталитета на шопа: "Защо ще гледаш куче, ако не ти носи ни вуна, ни месо, ни яя"

Напоследък има много изоставени зайчета по поляни и градинки. Хората, които ги зарязват трябва да бъдат санкционирани, защото ги обричат на сигурна смърт

- Освирепял програмист наскоро уби с два ритника йоркито Кнопа, защото минавало покрай имота му. Какво стои в основата на този пореден случай на жестокост към животно, г-н Гечев?

- От една страна, неконтролируем гняв на извършителя, което издава психичен или някакъв друг проблем. От друга страна, сякаш през последните години насилието у нас се превърна в норма. Агресивното и арогантното поведение стана оръжие за примитиви, които така решават всякакви спорове и проблеми.

Жалкото е, че хората не стават по-възпитани, нито по-въздържани, нито по-консенсусни. За това допринасят и социалните медии, и тонът, който се държи там. Може би влияние оказва и начинът, по който комуникират политиците през последните 4-5 години. Резултатите са налице.

- Ако Кнопа беше кане корсо, ротвайлер, булдог, изобщо някакво огромно свирепо куче, едва ли щеше да си загуби живота. Защо изборът на насилника пада все върху беззащитни животинчета?

- Оказа се, че преди Кнопа има още четири документирани случая на насилие от този човек спрямо случайно минаващи животни пред имота му. И четирите са били малки кученца, разхождани от жени. Мъж е само господарят на Кнопа.

- Двата ритника по животинчето опит за спечелване на лесно превъзходство ли са?

- Да. Може би някакъв начин на човека с ритниците да си вдигне самочувствието или да си оправи настроението. Видях го - като ръст и физика не е много впечатляващ, но предполагам, че това е основната причина.

В интерес на истината, в съдебната зала, когато се гледаше мярката му за неотклонение, по никакъв начин не изрази съжаление за постъпката си. А съдията на два пъти му даде такава възможност. Може би дори не е убеден, че е постъпил грешно. Вероятно обаче съдията би бил по-снизходителен към него и не би сметнал, че има опасност да извърши ново престъпление, ако убиецът на Кнопа беше изразил искрено съжаление за постъпката си.

- Наскоро заявихте пред Нова тв, че насилието над животни в малките населени места е норма. Има ли разлика в отношението към домашни любимци между големия град и малкото селище?

- За мен “Кнопа” е по-скоро частен случай, но ежедневието на всеки, особено в по-малките населени места, е съпътствано от безкрайно много случаи на насилие над животни, които са се превърнали в някаква норма. Като се започне от отстрела на скитащи кучета в ловните райони и се стигне до бракониерския отстрел на всякакви други животни. Става дума за постоянните гаври с живи животни или с труповете им, срещу които се насъскват кучета и това се смята за нормално.

Става дума също и за начина, по който се отглеждат животни в домакинствата - много често те прекарват целия си живот на верига, дълга не повече от 1,50 м. Унизителен за живо същество е и начинът, по който селскостопански животни живеят в малки стопанства и най-вече в частни дворове. Напоследък има разкрити много незаконни кланици, в които животните се умъртвявят и разфасоват по ужасяващ начин. Тази практика е достигнала такива размери, че ако българското право започне да се прилага строго, както към убиеца на Кнопа, много голяма част от българите би трябвало да влязат в затвора.

Наскоро известен ловец се похвали в социалните мрежи как е завел 9-годишната си дъщеря на лов и как тя е застреляла първия си елен.

- Това позволено ли е?

- Това е абсолютно забранено, но разбира се, текстът на поста беше написан така, че да не стане съвсем ясно дали детето само е застреляло животното, или само е присъствало на отстрела му. Този човек беше пуснал снимка на дъщеря си върху трупа и с пушката, с която е убито това животно. Какво ще научи едно 9-годишно дете за уважението и отношението към животните, питам?

Законът за закрила на детето не забранява изрично присъствието на дете на лов. Законът за лова и опазването на дивеча също не го забранява изрично, а би трябвало да го забрани.

Жалкото е, че децата гледат на животните като на живи играчки за забавление или в крайния случай като обект за отстрел и за гавра, вместо да ги учат на уважение, състрадание и грижа към тях.

- От детството си още помня една бележка в пощенската ни кутия, когато в дома си взехме куче: “Хората живеят в апартаменти, а кучетата в кошари”. Тогава беше рядкост да отглеждаш у дома животинче, но вероятно още важеше и максимата, че имаш ли животно, то трябва да ти служи за нещо. Има ли такава линия днес в поведението на хората към животните? И къде?

- Има. И знаете ли, ние като че ли живеем в две Българии. От една страна, имаме България на младите, интелигентните, образованите хора, пътували в чужбина, учили или живели там. От друга, имаме в тази България хората, които не са излезли от малкото населено място и трудно могат да загърбят манталитета в него. “Защо ще гледаш куче, ако то не носи ни вуна, ни месо, ни яя”, както казват шопите. Кучето е там, за да ти пази двора и да му подхвърляш останките от яденето си. По същия начин гледат и на котката - тя трябва да убива мишки. Ако не убива, ако нямаш мишки в къщата, защо да имаш котка? Няма го светоусещането, че животните са с нас и за да ни правят по-добри, да ни бъдат компаньони и приятели.

- Мнозина вземат куче или коте на децата си у дома, за да ги учат на отговорност.

- Те са от първата България, която другата не разбира. В тази, втората България, са същите хора, които когато кучето им роди, събират малките и ги давят в реката или ги хвърлят в кофата за боклук. А после се чудят на комшийката, която ги прибира. Казват:“Тая си напълни двора с кучета!” и започват да подават сигнали срещу нея. За тях животът няма стойност.

- Често чета съобщения за намерени котета и кучета пуснати направо на улицата. Отговорен ли е българинът, който осиновява животинче у дома си?

- Когато човек си взема животно, трябва да му се посвети между 10 и 20 години. То винаги ще си остане като едно малко 3-годишно дете, за чиито постъпки отговорност ще носи тъкмо той - собственикът.

Но да започнем от осиновяването. Първата причина да има животни на улицата е, че безотговорен собственик ги е изоставил на улицата. Те не са се появили от нищото. Имаше времена, когато бездомни животни нямаше, защото поголовно ги избиваха на улицата. И до днес впрочем на село избиват животните по този начин. Наложи се нормата, че тия животни нямат стойност и затова е най-лесно да се отровят, убият, изхвърлят на друго място.

- Най-честият аргумент срещу защитата на тези животни е: “Не е ли редно първо да помислим за хората, а после за животните?”.

- Няма как това да стане, защото като казваме, че на нас животните не са ни важни, всъщност признаваме, че и хората не са ни важни. Такива хора изобщо не мислят за другите, не са направили нищо за общността си. Просто си седят вкъщи, чакат си заплатата или социалните помощи и дават акъл на другите къде да насочат енергията си. А когато нещо не се вписва в тяхното разбиране, започват да критикуват. Това е, което съм забелязал през всичките 20 години, в които се занимавам със защита на животните.

Няма да чуете и един активист с хуманитарна кауза, който да каже: “Ама включете се в моята кауза, не се включвайте в каузата за защита на животните.” Просто защото за всеки активист е ясно, че отношението към животните и към по-слабите - възрастни, деца, жени, се базира на една и съща ценностна система. Така че, който има сърце за животните, има сърце и за хората.

- Има и много други случаи на кръвожадни песове без намордници, които нападат хора и по-малки животни. Какви са хората, които ги отглеждат и възпитават?

- Безотговорни. Те по-скоро си вземат кучето, за да демонстрират сила и превъзходство. Такива кучета са научени на агресия и доминация над останалите животни, които да плашат другите хора.

Като се обърна назад, моите участия в медиите са свързани с две теми. Едната е, когато някой посегне на животинче и случаят придобие обществена значимост. Другата е, когато някой си изпусне домашния любимец и той нанесе вреди на друг човек. Във втория случай, когато ротвайлерът на някого се разхожда свободно между блоковете и напада някое детенце или пък друг насъсква кучето си срещу котки или малки кученца, изведнъж всички казват: “Дайте да забраним тези породи”. Ама то проблемът не е в породата, а в хората. И ако днес забраните питбулите и ротвайлерите, накрая ще имаме хора, които ще възпитават в агресия и пинчерите си, просто защото всичко друго ще е забранено за отглеждане.

Правилният подход е да се изгражда киноложка култура, която да помага за избягване на такива конфликти.

- Защо българите трудно осиновяваме животно?

- Много хора си мислят, че когато осиновяват или вземат от развъдник животинче, то трябва да дойде при тях вече научено. И когато това кученце или котенце скъса пердетата, бутне две-три саксии, изпишка се на леглото или наръфа чехлите в коридора, реакцията е: “А, не, това куче не е за мене”. И в добрия случай го връщат. В по честия - пускат го на улицата или го пращат на село.

Когато човек си взема породисто животно, трябва да провери тази порода какво поведение има. Ако си вземете мопс, за да правите джогинг всяка сутрин, нещата няма как да станат. Същото е, ако искате да правите лежерни разходки от по 15-20 минути, пък си вземете белгийска овчарка. Тогава най-вероятно ще имате проблем, защото това животно има огромна енергия, която трябва да се израходва за много повече от 15-20 минути.

- Какви мерки взема държавата срещу насилието над животни? Вие имахте идея за създаване на зоополиция?

- Имаше опит за създаване на зоополиция преди повече от 10 години, който за съжаление, се провали. А можеше да имаме специализирано звено, което да се занимава само с разследване на престъпления спрямо животните. Но в случая с Кнопа разследващият полицай си е свършил много добре работата.

У нас има редица случаи на нехуманно отношение към животни, като например лишаването от ветеринарномедицински грижи, от храна, от вода, от редовна разходка, които не попадат под ударите на наказателния кодекс, тоест с тях не се занимава полицията. С тях в момента се занимава Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), която няма нито кадри, нито експертност, нито време да решава правилно тези казуси. Ако отворите структурата на агенцията в някои от направленията, ще видите хуманното отношение като един от 12-те им приоритета, но не е първи, а последен. БАБХ е контролен орган по прилагане на закона за защита на животните. И понеже не са се справили блестящо с работата си в тази си функция, може би е по-добре да има една отделна агенция, по модела на Агенция за закрила на детето, която да се занимава и с хуманното отношение и закрила на животните и която да изземе контрола от БАБХ при по-тежки случаи с насилие над животни. За създаване на такава национална агенция е направена и петиция (виж www.peticiq.com)

- Има ли ефект от работата на организациите за защита на животните по случаи като този с Кнопа?

- Живеем в общество, което става все по-агресивно, по-арогантно и по-жестоко. И една от основните причини за това е лошото правоприлагане. Много активисти казват: “Дайте да вдигнем наказанията!”. Да, ама ние ги вдигнахме до такива нива, че още едно вдигане на наказанията няма да работи.

Трябва да се подобри и Наказателният кодекс за изоставянето на животни, което в България се наказва само с глоба. Напоследък впрочем освен кучета и котки има много изоставени зайчета по полянки и градинки. Взели хората зайче за детето, видели, че това животинче има нужди, които не могат да осигурят, или детето е пораснало, вече не иска зайче, а коте или кучe, и животинчето отива на улицата. Тези хора трябва да бъдат санкционирани, защото го обричат на сигурна смърт. Същото се отнася и за много възрастни и болни животни, които нямат никакъв шанс да оцелеят на улицата.

Ако това стане, всеки трети собственик на куче може би ще попадне под ударите на този текст. Този обаче е единственият начин да бъде изградена култура на отношение към животните, защото само с кампании по радио и по телевизия нещата не се променят.