Този законопроект противоречи на правото на ЕС, на конституцията и на Закона за нормативните актове, тъй като не е минал обществено обсъждане и оценка на въздействието, казва известният юрист

Българският парламент се готви да приеме закон, който нарушава конституцията и правото на Европейския съюз. С подобно предупреждение адвокат Менко Менков е разпратил на всички важни адреси в държавата дълъг анализ на внесения от депутати законопроект, който променя правилата за отдаване на концесия на ловните стопанства в България.

Известният юрист, който е и управител на ловен комплекс “Синаница” ЕООД, настоява да бъде поканен като заинтересована страна на заседанията на постоянните комисии в парламента, на които законопроектът за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен на 4 ноември 2026 г., ще бъде гледан между първо и второ четене.

Предложенията на депутатите засягат общо 22 ловни стопанства в държавата, които са дадени на концесия, а две от тях - “Воден- Ири Хисар” и “Искър”, държавата оставя за важни представителни функции.

Менков предупреждава председателя на парламента, президента, премиера, шефове на комисии в Народното събрание, омбудсмана, Комисията за защита на конкуренцията за противоречията в проектозакона и негативния ефект от евентуалното му приемане на второ четене.

Дружеството “Ловен комплекс Синаница”, на което Менков е управител, е сключило договор от 26.01.2017 г. със “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – Габрово, чрез териториално поделение “Държавно ловно стопанство Дунав” – Русе (ТП “ДЛС Дунав”), за съвместно извършване на ловностопанска дейност за срок от 15 години, т.е. до 2032 г.

Договорът се изпълнява, като страните всяка година подписват допълнителни споразумения за дейностите, инвестициите и разпределението на приходите. Дружеството е извършвало инвестиции и е поемало дългосрочни ангажименти именно с оглед на договорения срок. Ако законопроектът бъде приет в сегашния си вид, договорът на дружеството ще трябва в едномесечен срок да бъде “приведен в съответствие” с новия чл. 9а под заплаха от прекратяване, пише Менков. След това договорът ще може да бъде прекратен по всяко време с 30-дневно уведомление или без предизвестие по преценка на директора на държавното предприятие.

Според юриста така дружеството ще бъде лишено от сигурността на оставащия срок от повече от пет години, без да е допуснало неизпълнение и без обезщетение.

Становището посочва конкретно кои разпоредби и по какъв начин противоречат на конституцията, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и на правото на Европейския съюз и предлага текстове, с които законопроектът може да постигне целите си, без да поражда тези нарушения.

“24 часа” потърси адвокат Менко Менков, за да разтълкува готвените промени от позицията на концесионерите на ловните стопанства.

Този законопроект противоречи на правото на ЕС, на конституцията и на Закона за нормативните актове, тъй като не е минал обществено обсъждане и оценка на въздействието

- Какво най-много ви притесни от промените в Закона за лова и опазването на дивеча, г-н Менков?

- Със законопроекта, внесен от няколко депутати от управляващото мнозинство, се въвеждат текстове, според които действащите договори за съвместно стопанисване на ловните стопанства могат да се прекратяват едностранно и без предизвестие от директора на държавното предприятие в две нови хипотези - когато е нарушен икономическият баланс на договора, каквото и да означава това, или когато е застрашен общественият интерес.

Освен това частните субекти се задължават в едномесечен срок от влизането на закона в сила да подпишат задължителен анекс към договорите, че са съгласни с новите разпоредби.

Ако този анекс не бъде подписан, договорите се считат за прекратени по силата на самия закон. Таест държавата, като равнопоставена страна по един договор, силово, използвайки властническите си правомощия на законодател, едностранно променя условията по него.

В същото време обаче липсват разпоредби за евентуално уреждане на обезщетения за извършените инвестиции, процедура за обжалване или защита на правата, което дава абсолютна и безконтролна власт на директора на държавното търговско предприятие.

- А защо се правят тези изменения според вас?

- Твърди се, че имало частни субекти, които не си изпълняват договорите. Но и по сега действащото законодателство, ако някой не си изпълнява договора, той може да бъде прекратен незабавно.

Очевидно някой се е огледал в най-хубавите и разработени стопанства и иска да дойде наготово. И ако тези промени минат, ще се върнем в 90-те години на безконтролно бракониерство.

Тук трябва сериозно да се подчертае обаче, че благодарение на частните инвестиции, научната дейност, строгата дисциплина и липсата на бракониерство именно в териториите със съвместна частно-държавна дейност популацията на елитния дивеч - благороден елен, сърна, елен лопатар, дива коза, дива свиня, се повиши значително.

Привличаме световни ловци, шейхове от Катар, милиардери, което държавата сама не може да осигури.

В ДЛС “Дунав” – Русе, което стопанисвам заедно с държавата, 4 години подред ловува на благороден елен д-р Филип Хармър, мой личен приятел и почетен президент на Световния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC). При последното си посещение заяви, че ще ловува при нас и през септември 2027 г. за пети пореден път.

В публичните си изяви, интервюта, благодарствени писма, международни форуми той рекламира с неприкрита възхита България като отлична ловна дестинация и пример за опазване на дивечовите популации чрез публично-частното партньорство.

По моя лична покана през януари и септември 2026 г. елитни трофеи от благороден елен добиха в стопанството ни Крейг Бодингтън и Джим Шоки – легендарни и изключително влиятелни ловци от САЩ и Канада с милиони последователи в социалните мрежи. Произведохме рекламни филми с тяхно участие, които те с гордост разпространяват и величаят усилията, които полагаме, и България като страна, която е пример в стопанисването на дивечовите популации и развитието на трофейното дело.

- Какви стъпки като човек, който стопанисва едно от ловните стопанства, ще предприемете в периода, в който законът не е окончателно приет, минал е само на първо четене?

- Към момента можем само да се надяваме да не се приеме в този вид.

Този законопроект противоречи на правото на Европейския съюз, на конституцията и на Закона за нормативните актове, тъй като не е минал обществено обсъждане и оценка на въздействието.

Ще настояваме президентът, омбудсманът или Висшият адвокатски съвет да сезират Конституционния съд.

Ако договорите ни бъдат прекратени по този начин, със сигурност ще заведем дела срещу Народното събрание за нарушаване на правото на ЕС, а сметката за обезщетенията накрая пак ще я платят данъкоплатците.

- Вие стопанисвате ловен комплекс “Синаница” от 2017 г. Имате ли някакви констатирани нарушения или неизпълнени задължения по договора?

- Нямам нито едно нарушение! Всяка година Изпълнителната агенция по горите прави задължителни проверки на договорите за съвместна дейност с всички ловни стопанства.

И при последната проверка, извършена преди няколко дни, не бяха констатирани никакви нарушения, нямахме абсолютно никакви забележки, една запетайка дори. Всички планирани инвестиции за милиони са изпълнени и преизпълнени.