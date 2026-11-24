Министър-председателят Румен Радев запазва високо ниво на персонално доверие – 38%, макар че то вече е почти изравнено с недоверието. Това показват данните от ново национално проучване на „Маркет линкс", представено от социолога Добромир Живков.

Политическата обстановка в страната показва признаци на стабилизиране след президентските избори, а доверието към правителството остава на достигнатите през последните месеци нива.

Според Живков след продължилото няколко месеца понижение на доверието към кабинета вече се очертава стабилизиране. Положителните нагласи за развитието на страната леко се повишават, макар че предстои да стане ясно дали тенденцията ще се запази през следващите месеци, които традиционно са по-трудни за българските домакинства.

Доверието към правителството остава в негативната част на скалата – 36% одобрение срещу 41% неодобрение. Социологът коментира, че управлението вероятно достига ядрото на твърдата си подкрепа. Премиерът също запазва минимално положителен нетен рейтинг – с един процентен пункт повече доверие, отколкото недоверие.

При политическите лидери няма съществени размествания в общата картина. Отчита се по-сериозен спад в доверието към лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов. Въпреки това премиерът запазва високо ниво на персонално доверие – 38%, макар че то вече е почти изравнено с недоверието.

Ако парламентарните избори се проведат сега, „Прогресивна България" би получила подкрепата на около една трета от гласуващите. ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%, следвана от „Продължаваме промяната" и „Демократична България" с близки резултати – съответно около 10% и 9,4%.

По думите на Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си. „Възраждане" и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера.

Проучването отчита и значителен дял на колебаещите се избиратели – 12,3%. Според социолога почти една четвърт от избирателите търсят алтернатива на настоящите политически формации, но засега не я откриват сред парламентарно представените партии.

Сред актуалните теми в изследването е и искането на ГЕРБ за оставка на правителството след трагедията на автомагистрала „Тракия". 60% от анкетираните смятат, че трагедията е била използвана за политически цели. Според Живков този политически ход категорично не печели одобрението на обществото.

По отношение на спора с търговските вериги 53% от българите смятат, че институциите защитават интересите на потребителите. На противоположното мнение са около 20%, според които държавата целенасочено атакува търговските вериги.

Бюджетът остава едно от големите изпитания пред управлението. 60% от анкетираните смятат, че той може да бъде по-щадящ за финансовото състояние на домакинствата и по-добре да защитава доходите им от инфлацията.

Според Добромир Живков именно приемането на бюджета ще бъде сериозно изпитание за кабинета през следващите седмици, на фона на икономическите притеснения и очакванията за предстоящо затрудняване на финансовото положение на домакинствата.

Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет линкс". Проведено е сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.