Най-голямата компания в света – Nvidia – реши да върне Дженсън Хуанг като свой главен изпълнителен директор. Акциите на компанията незабавно поскъпнаха с 1 трилион долара – увеличение с 31%, близо една трета от стойността на компанията. Само от връщането на един човек за шеф на компанията. Ето това е да си стойностен човек!

А че цената на акциите са неделимо свързани с Хуанг стана ясно от факта, че когато стана скандала с изневерите му и след като бе освободен от поста си на главен изпълнителен директор, акциите на Nvidia се сринаха с 32%.

Ама бил изневерил на жена си. Вероятно не е приятно за жена му. Не е и в съответствие с морала. Но ако е спрял да си пада по жена си – трябва ли да се замонаши? Пък и практиката е показала, че милиардерите масово изневеряват. Илон Мъск просто не се жени и сменя жените като носни кърпички. Даже надеждният Бил Гейтс си призна за изневерите. Същото направи и Джеф Безос, като остави жена му да стане третата най-богата жена в света към момента на развода си. Дай боже всекиму! Щастливо изключение без установени случаи на изневери е собственикът на Мета Марк Зукърбърг. Да, най-добре е човек да е щастливо женен за цял живот. Но изкушенията пред милиардерите са твърде изкусителни. А в историята най-дълго остават именно тези, които са създали нещо стойностно за човечеството.

Едва ли Хуанг е разказвал в леглото за най-съкровените тайни на Nvidia. Но и да го е правил, едва ли е изпадал в подробности. А и бизнесът не се присвоява по разкази. Само човекът, който може, ще направи великите неща.

Ама и Дженсън Хуанг, и Стив Джобс били крещели на работещите за тях, когато не били доволни. Не е лесно човек да работи със служители-мултимилионери. Как да ги накара само с финансови стимули да работят както трябва! А и как без изключителен хъс се правят трилиони. Погледнете само един факт - при листването на борсата от 5200 служители на Антропик (собственик на Claude) 600 станаха притежатели на над 100 млн. долара, а 2 800 – на над 10 млн. долара и общо 5100 – над 1 млн. долара. Вероятно само няколко чистачки са останали с по половин милион долара. Горките! И всичко само за един ден. Може би това все пак дава на служителите някакъв стимул да не напускат работа, когато някой им се развика. Е, извън мултитрилионните компании не бива шефовете да се държат неуважително с хората, с които работят.

Дано на света има повече стойностни хора. Те са основните двигатели на прогреса. Нека имат много милиарди, защото са направили много за прогреса на човечеството. Където имат богати основатели и шефове на стойностни компании, които не правят парите си основно от обществени поръчки, точно там има и богати служители – така се оказва. Сигурен съм, че ще има желаещи да бъдат овиквани срещу стотина милиона. Вероятно има и хора, за които парите не са всичко и няма да търпят такова нещо. Затова е красив светът, защото е пъстър.