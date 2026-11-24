Това поколение приема демокрацията не като управление на народа, а като управление на възрастните, пише политологът в Die Zeit*

През 1986 г. латвийският документалист Юрис Подниекс насочва камерата си към младежите в Рига и им задава един обикновен въпрос: лесно ли е да си млад? Филмът, появил се в резултат на този въпрос, разтърсва обществото на късния Съветски съюз. Той започва с последиците от рок концерт и един разрушен крайградски влак – последвани от съдебен процес срещу някои от младежите, обвинени в увреждането на влака: един набеден пънкар, млада жена, преживяла опит за самоубийство, загубил съня си ветеран от Афганистан, отдаден кришнар и тийнейджър, който иска да снима мъртви тела. Нито един от тези младежи не е дисидент. И въпреки това всеки, гледал този филм, разбира, че съветската система е обречена. Тя не е успяла да убеди своите младежи, че утрешният ден им принадлежи.

Спомних си за този филм през последните седмици, когато наблюдавах как гневни младежи изпълват улиците на Европа. Въпросът на Подниекс отново звучи неудобно актуално: дали е лесно да си млад човек в днешна Европа?

Дали настоящият взрив на младежко недоволство е знак за надежда, или за отчаяние? Може би това е „повторение на 1968-а"? Не мисля. През 1968 г. младите хора излизат на улицата, защото имат чувството, че невъзможното се превръща във възможно. Днес

младите хора излизат на улицата, защото

виждат как възможното се превръща в невъзможно.

Губят надеждата, че ще имат възможността да се възползват от благоденствието и социалната сигурност, на които се е радвало предишното поколение.

Това са протести на поколение, което гледа на бъдещето в катастрофични сценарии. Те са изправени пред избора от какво да се страхуват повече: от войната, климатичните промени, следващата пандемия или от предизвикан от изкуствения интелект апокалипсис на пазара на труда. Това е поколение, паднало в капана на нещо, което политологът Антон Йегер нарича „хиперполитика" – масова политизация, която не води до значима промяна;

„вид повсеместна паника, характерна за интернет

епохата, доминирана от кратки цикли на възбуда и възмущение".

21 ноември, Париж - протест срещу високите разходи за живот. Снимка: Ройтерс Същността на вълненията през тази есен според мен се състои в пропастта между бъдещето, отредено на младите от по-възрастните европейци, и бъдещето, което самите младежи си представят. Една ученичка от Берлин каза, че иска средствата да бъдат насочени към образование, жилища и климата: „Накратко, към нашето бъдеще, защото ние сме тези, които ще живеем в него". Това не е революционен призив. Това е вик за помощ.

В продължение на четири десетилетия европейските общества постепенно прехвърлят бремето на бъдещето върху тези, които ще го живеят: гъвкави пазари на труда за младите и пенсионната сигурност за възрастните; богатство от недвижимости за онези, купили имоти преди 2000 г., и бремето на наемите за онези, които не са; въглеродни емисии за нас, последиците за тях. Младежите са разбрали това, но и нещо друго. Голямото обещание на капитализма – че всичко ще бъде по-добре за децата, отколкото за самите нас, вече не звучи убедително. Звучи като носталгия.

20 ноември, Рим - протест на ученици и студенти под надслов "Борете се за нашето бъдеще, не за техните войни" Снимка: Ройтерс Това поколение не е в конфликт с Европа, то е в конфликт едновременно с капитализма и с демокрацията. Да започнем с капитализма и да погледнем трите проблема, които присъстват на всеки протестен плакат. На първо място е несигурността: трудовият договор в началото на кариерата е временен, може да бъде под формата на стаж или почасова заетост в дигитални платформи – кариера на изчакване, която често си остава такава. На второ място е жилищният проблем, а тук числата са безпощадни ‒ в повечето европейски столици млад работещ човек с нормална заплата не може да си купи жилище, все по-често той не може и да си позволи да плаща и наем без подкрепата на своите родители. Домът, символ някога на независимостта на зрелите хора, днес се е превърнал в символ на зависимост от по-старото поколение, което вече притежава имотите. На трето място е климатът: за младежите този проблем не е въпрос на политически дебат, а присъда върху продължителността на техния собствен живот и този на техните деца.

Конфликтът на това поколение с демокрацията е лесно обясним:

младите се възприемат като ново малцинство.

И тук аритметиката застава на преден план пред идеология. За първи път в историята в европейските общества младежите са малцинство. През 1968 г. във Франция хората на възраст между 15 и 24 години (възрастта, в която човек е най-склонен да се бунтува) са съставлявали 16% от населението, днес делът им е 12%. Повече от половината европейци днес са на възраст над 44 години, повече от една пета са на възраст над 65 години. Когато добавим към това факта, че възрастните гласуват, докато в непропорционално висока степен младите се въздържат от гласуване, изборната тежест на един 25-годишен младеж се свива до нищожното влияние на неговите баби. В общество с демографска пирамида като тази от 60-те години на ХХ век всички са били фокусирани върху младостта и това е била електорална група, която никоя партия не е можела да пренебрегне. В съвременното общество младите хора са група със спадащо влияние, а политиците, които могат да смятат, са стигнали до очевидния извод: пенсиите са свещени, докато жилищата за студентите са въпрос на избор. В култура, обсебена от идеята за младостта, младите хора днес се чувстват пренебрегнати.

23 ноември - мъж, облечен като Дядо Коледа, по време на протест в Брюксел срещу затягането на бюджетните харчове в Белгия. Снимка: Ройтерс Резултатът е, че младите приемат демокрацията не като управление на народа, а като управление на възрастните. На изборите те са малцинство по въпроси като достъпа до жилища, климата или скоростта на промените във всяка област, която ще оказва дългосрочно въздействие върху живота им – а всеки следващ избор само потвърждават този урок. Една ученичка от Берлин слага пръст в раната: хората, за които бъдещето има най-голямо значение, имат най-малко право на глас относно него. Ала има ли смисъл от революция срещу възрастните, след като след само две-три десетилетия днешните младежи ще бъдат утрешните възрастни?

Управлението на мнозинството има за цел да предпази мнозината от управляващото малцинство. То не е създадено за общества, в които мнозинството се състои от възрастни, а малцинството – от младежи. Историческият опит сочи, че в подобна ситуация малцинствата са изправени пред два възможни отговора. Могат да се оттеглят – също като младежите от Рига, в своето лично пространство и отказа си от участие. Или могат да излязат на улицата, което се случи тази есен в Париж, Лисабон и Кьолн, защото улицата е единственото пространство, където числеността се измерва по различен начин.

Пропастта между поколенията е пропаст в историческата чувствителност. Наскоро слушах размислите на политическия философ Леа Ипи за политическите протести в родната ѝ Албания. Възхищаваше се на младите хора по улиците, подкрепяше исканията им за справедливост и отговорност, но когато започнаха палежите и грабежите, тя предупреди протестиращите за опасността от разпадане на държавата. В нейната памет бяха живи спомените от събитията в Албания през 1997 г., настъпили след срутването на финансовите пирамиди. Студентите обаче се разгневиха от нейните предупреждения по простата причина, че не помнят 1997 г. и разпада на албанската държава. Както пише в лондонското метро: „Пази се от дупката" (mind the gap).

21 ноември - протест в Барселона срещу поскъпването на живота и за по-добро образование. Снимка: Ройтерс За най-младото поколение позоваването на травматичния опит на Европа от XX век е изгубило своята политическа стойност. Това не е някаква форма на политически ревизионизъм. Просто за това поколение XX век вече е отминал. Те биха се съгласили, че Хитлер и Сталин са били зло – по същия начин, по който биха се съгласили, че и Тамерлан е бил масов убиец: става дума за зло от едно далечно минало. А това обяснява защо хората от улиците, когато все пак отидат до урните,

се изкушават да гласуват в подкрепа

на крайната десница или на крайната левица.

Различното отношение към времето се отнася не просто до миналото, а до скоростта. Младите хора не просто живеят в различно историческо време, те носят различни часовници. Младежите принадлежат към поколение, което може да получи почти всичко в рамките на седмица. Книгата от друг континент пристига още на следващия ден. Филмът е достъпен онлайн още преди да са отминали финалните надписи в киносалона. Новият софтуер, написан в понеделник, в петък вече е използван от милиони. Една политическа кауза може да измине пътя от един телефон до тридесет града само за един уикенд – както се случи с инициативата „Gen Z regelt". Човек би си казал, че

единственото, с което те не могат да се сдобият

в рамките на седмица, е атомна бомба,

макар и това вече да не може да се твърди сигурност. Тяхното очакване е светът да им отговоря.

Ала демокрацията не отговаря. Тя обмисля и дебатира. Нейният основен времеви хоризонт е четири или петгодишния електорален цикъл, в рамките на който се вместват парламентарните сесии, работата в комисии, коалиционните преговори, дебатите в Конституционния съд. Тези забавяния не са дефект на системата, те са самата система. Представителната демокрация е създадена от хора, които са имали еднакво големи опасения както от тълпата, така и от тиранина; и те съзнателно са я създали бавна, за да не може нито една страст да се превърна в закон, преди да бъде охладена. За един гражданин от 50-те години, който три седмици очаква да получи едно писмо, такова е просто темпото на живота. За гражданина от 2026 г., който очаква отговор в рамките на секунди, това изглежда като проява на пренебрежение.

Разминаването се отнася и за двете страни. За младежите демокрацията е непоносимо бавна, докато за демокрацията младежите са непоносимо нетърпеливи. Когато едно движение, създало се в рамките на един уикенд, получи обещанието неговите искания да бъдат разгледани в следващия бюджет, то не приема това като израз на благоразумие. Приема, че мнението му е без значение. А когато същото движение открие, че улицата може да постигне за един ден това, което избирателната урна е неспособна да постигне за цяло десетилетие, изводът къде реално се намира властта не е този, който един демократ би приветствал.

Следователно единственият начин да се разговаря с това поколение е да се говори не за настоящето, а за бъдещето. И нищо не разкрива по-добре представата на това поколение за бъдещето от

отношението му към раждането на деца.

Много от тях продължават да искат деца, но не са сигурни дали могат да си ги позволят. Не са уверени, че е морално да имат деца на една планета в процес на затопляне.

Не е работа правителствата и политиците да решават дали младежите въобще ще имат деца или колко деца ще имат. Правителствата обаче следва да могат да създават условия за онези, които искат да имат деца, и това е най-подходящия подход в политическия разговор за бъдещето. Това е и най-добрият начин да се освободим от апокалиптичните сценарии. Бъдещето не е просто утрешният ден; то е възможност, която искаме да превърнем в реалност.

Даниеле Виньоли, ръководител на проект на Европейския научноизследователски съвет, посветен на несигурността и раждаемостта, проведе в Италия и Норвегия експеримент, при който млади двойки се запознават с икономическите прогнози, преди да бъдат запитани за плановете си за бъдещето. Заключението му е категорично: раждаемостта се определя не само от това, с което хората разполагат, но и от представите им за бъдещето. Някои от двойките споделят, че липсата на работа и невъзможността да имат собствен дом правят отглеждането на деца немислимо, други просто споделят тревогите си за състоянието на света.

Въз основа на данни от проучване, проведено в Нидерландия, Катя Иванова и Николета Балбо установяват, че младите хора са значително по-оптимистични за собственото си бъдеще, отколкото за бъдещето на следващото поколение. И тъкмо този обществен песимизъм, а не личното им униние, определя решението им дали да имат деца. Дори хора, които са относително осигурени, избират да нямат деца в свят, който те очакват да бъде по-горещ, по-неравноправен и по-поляризиран. Младежите не просто не планират собствения си живот. Те отхвърлят едно бъдеще, което намират за неподходящо за неродените деца.

През 1986 г. съветската младеж отхвърля една система, която обещава светло бъдеще, ала се оказва неспособна да гарантира достойно настояще. За младежите от Източна Европа пътуването на Запад беше бъдещето, което съветската система не можеше да им предложи. Младите европейци през 2026 г. не искат да напускат своите страни. Те няма къде да отидат. Искат да останат в родните си страни, за да ги променят. Затова и Европа все още не е загубила своята младеж. Тя обаче рискува да я изгуби, ако не успее да въвлече младите хора в смислен разговор за бъдещето.

* Препубликуваме анализа от Портал "Култура".