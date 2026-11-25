От първите стъпки на новия ВСС, още преди избора на главен прокурор и шеф на ВАС, ще стане ясно дали той има реформаторски заряд, казва юристката

Още акценти от интервюто:

Проблемът на проблемите на управляващите е, че няма министър на финансите

Скандализирана съм от МВР, които миналата година единствени получиха увеличение на парите, сега да искат ново

Варна е частен град, държавата трябва да даде отпор на Дънки, Мънки и структури, с които всички се съобразяваха досега

Вместо депутатите да се подмазват на ръководителите си, мнозинството трябва да обяснява на обществото непопулярните, но полезни решения

КАТ трябва да поработи върху количеството пътни знаци - те са извънредно много и нито могат да се възприемат, нито да се запомнят, затова и няма как да се спазват. И радиото да излъчва трафик информация

- Г-жо Дончева, как ще коментирате решението на ОИК за отстраняване на кмета на Варна Благомир Коцев?

- Варна е частен град. Очевидно някой, в лицето на държавата, трябва да даде отпор на всички Дънки, Мънки и всички структури, с които се съобразяваха всички досега. Как по-малко от година преди края на мандата се сетиха? Очевидно трябва да има отпор на държавата.

- След години отлагане ВСС вече е в нов състав - какви са очакванията ви, ще доведе ли това до реални промени в работата на съдебната власт?

- Изборът на новия ВСС е факт и по своя състав той отстранява влиянието на Бойко и Пеевски в съвета. Те имат представители, но не достатъчно.

- Как така имат представители, като този път ГЕРБ и ДПС не издигнаха кандидати?

- Те си вкараха през професионалната квота определени хора. Освен това в парламентарната квота пловдивската група трябва да бъде наблюдавана с любопитство и едва след като поработи известно време съветът, може да се правят по-сериозни изводи.

- Кого визирате?

- Знае се кои са.

- Начинът, по който се случи изборът в парламента, може ли да се тълкува като нова сглобка - този път между “Прогресивна България” и ПП и ДБ?

- Това със сглобката са глупости. За да се избере ВСС и да се съберат 161 гласа, очевидно трябва договаряне между политическите сили. Не всяко договаряне е сглобка. Това е едно разумно договаряне за постигане на съгласие и събиране на 161 души. Дали беше най-правилно да бъде елиминирано “Възраждане”, към което бяха поети ангажименти от президентските избори, не коментирам. В крайна сметка Румен Радев е направил рекапитулацията. Какво може и какво не - той е в правото си да прецени. Имаше и други кандидати, които имат своите достойнства, но местата са 11.

Дали този ВСС ще има реформаторски заряд - за да кажем такова нещо, той първо трябва да поработи в този състав. Да се види как ще се сработят с излъчените от професионалната квота. И как ще решат първоначалните ключови въпроси, даже преди избора на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

- Кои са тези ключови въпроси?

- Има натрупани въпроси от досегашния ВСС. Като например - имаше обявени конкурси, които са стопирани и е въпрос на преценка на новия състав дали да ги довърши, или да ги отмени. Има и други административни въпроси на трупчета, които трябва да бъдат придвижени.

- Смятате ли, че новият ВСС ще съумее да избегне политическо въздействие, както декларираха управляващите?

- Винаги има риск от политическо въздействие и “подсказване” кои са правилните решения, каквото се наблюдава често. Най-висок е рискът, когато една политическа сила е наредила целия съвет, както беше досега. Когато има съотношение между хора, посочени от различни сили, и професионалната квота, ще трябва да има взаимно съобразяване. И възможност излъчените хора да покажат, че ги водят професионални критерии. Те трябва да си отвоюват територия на независимост, на доверие към тяхната професионална преценка, на разбиране, че името на съдебната система е заложено и че магистратите, независимо дали са излъчени от парламента, или от съответните професионални гилдии, ще трябва да докажат, че са на висотата на времето и неговите изисквания.

- Малко след голямата катастрофа на магистрала “Тракия”, отнела живота на 13 души, вие изразихте по-различно мнение - че вината не е само в мъглата, в липсата на табели, на полицията, но и на шофьорите...

- Разбира се, че става въпрос и за манталитета на шофьорите. Табелите, за които говори опозицията, са за интелигентни хора. Те не могат да спрат безразсъдните. Нали това е ясно?! Като не могат да спрат безразсъдните, в крайна сметка ще загинат и интелигентните.

- Какво е решението, за да спре войната на пътя?

- Държавата трябва да има механизъм, протокол го наречете, или предписание как се действа в конкретна ситуация. Органите на МВР например трябва да имат възможност да затварят пътни участъци, дори от магистралата, в определени ситуации - когато атмосферни условия или друго налагат спиране на движението.

Всичко друго го пише и сега в закона - че вие трябва да контролирате автомобила, да се съобразявате с всички обстоятелства наоколо - липса на видимост поради мъгла, снегонавявания, струпване на МПС-та, други препятствия.

Но не можете да заставите човека да направи действия, които почиват на инстинкта му за самосъхранение. Понякога такъв липсва. Няма как да накараш един неразумен човек да разбере, че при мъгла има много намалена зона за реакция, която налага той да не кара с повече от 40 км/ч. Не, те си карат със 140! И ето - пак стигаме до манталитета. Каквито и наредби, закони да се напишат, манталитетът надделява над всичко.

- Как може да се промени това?

- Органите на КАТ знаят кои са рисковите участъци. Не само на “Тракия”, но и на “Хемус” например, където рисков участък е Витиня - дори през лятото там има мъгла или вали, между тунелите е тежко. И задръстванията в тунелите там са все по-чести. Рискови участъци има по трасето между София и Видин, по Ботевградското. Тези рискови участъци трябва да бъдат наблюдавани.

Може да се направи и друго - в определени часове, когато хората напускат населените места, както и когато има такива екстрени случаи, може би БНР, а и регионалните радиостанции да прекъсват периодически блоковете си и да уведомяват шофьорите, че има проблем. Това ще е полезно за всички. Защото рубриката “Хора, пътища, автомобили” е само в петък.

Още нещо - КАТ трябва да поработи върху количеството пътни знаци по трасето. Те са извънредно много и нито могат да се възприемат, нито да се запомнят. А като не се възприемат и запомнят, няма и как да се спазват. Има съвсем съзнателно сложени капани от органите на КАТ, за да правят актове. Това не съдейства за безопасността на движението, а за събиране на глоби. Може би за Министерството на финансите е добре, но не и за безопасността на движението.

- Каква е оценката ви за първите 6 месеца на кабинета “Радев”? Той има уникалното за последните години пълно мнозинство в НС, но май не се виждат реални действия.

- Не се виждам в ролята на учителка, която да дава оценки. Но смятам, че правителството би спечелило много от наличието на по-талантливи хора в управлението. Тази селекция, която е трябвало да бъде направена досега, а и много преди идването на власт, трябваше да обхване както хората, които са в парламента, така и тези в правителството, така и координатори, организатори и т. н.

Ето например сега започват акции с телковете. Те ще свършат своето добро дело за формиране на обществено мнение, че това е безобразие, което се търпи в продължение на много години, трябва да бъде елиминирано и да останат парите за хората, които имат нужда от тях, а не за най-големите тарикати. Цели села са се облагодетелствали от телковете. Значи дайте да разгледаме каква е тая работа, да видим кои лекари са дали на здрави хора телкове. Нужна е генерална превенция.

- Как ще коментирате бюджета, който предизвика немалко спорове?

- Като акцията за постигане на по-малък дефицит в бюджета, като се отрежат определени харчове, които са скандални, които дълги години никой не се наемаше да пипа. Но да е ясно, че когато тръгваш на стъпка за майките на децата с увреждания, за личните асистенти и изключването на трудови договори с пенсионери, които ще бъдат лични асистенти - трябва да покажеш на обществото, че е нужна такава мярка. Пиарът не е необходим само за да каже на депутатите да си напишат във фейсбука колко много са велики техните ръководители. Те трябва да формират обществено мнение по законопроекти, които предстои да бъдат внасяни, обсъждани и приемани, и които най-вероятно няма да бъдат лесно преглътнати от обществото или ще бъдат разчетени като ощетяващи част от населението.

- Смятате, че един от проблемите на кабинета е комуникацията, така ли?

- Има такъв проблем и той е важен. Защото се внушава, че депутатите трябва да хвалят ръководителите си, да се подмазват. Ама това не е необходимо. Необходимо е да подготвите обществото за онези стъпки в управлението, които няма да са популярни, няма да са толкова харесвани, но ще са необходими и полезни.

- Има ли комуникационен проблем по бюджета и как ще коментирате заложените в него намерения на управляващите?

- Управляващите имат един проблем, който е проблем на проблемите. Няма министър на финансите. Този проблем трябва да бъде решен, защото ако ти си финансово разклатен и се опитваш да правиш малко по-самостоятелна и по-свободна външна политика, европейците ще те ударят през ръцете. Ако си финансово стабилен, това ще им бъде по-трудно.

- Защо да нямаме финансов министър?

- Аз казвам в прав текст - нямаме финансов министър. Който както иска, така да го разбира. Трябва да има финансов министър, който може да управлява финансите на държавата, който може да отиде два-три месеца преди да се внесе бюджетът и да говори с Брюксел, който може, като влезе в бюджетна комисия, да каже - това да, това не, който може да стои убедително и спокойно срещу всеки - и срещу Асен Василев, и срещу всякакви популисти и псевдоопозиции, който може дори с поведението си да внуши на гражданството, че е човек, който си разбира от работата. А самият факт, че начело на министерството има едни хора, които в понеделник ви казват едно, във вторник го оттеглят, в сряда нещо друго, в четвъртък го оттеглят - няма как да стане.

Лошото е, че когато се опитваме да правим малко по-свободна външна политика, по-дистанцирана от Брюксел, той ще ни удари най-напред с програмите. Не се заблуждавайте от това, което казва Пеканов. Те са ни платили по плана за възстановяване. Но има програми, за които утре почват да се въртят и да обясняват, че ние не сме спазили някакви изисквания, пък тези пари трябвало да ги връщаме, ще ни вкарат в наказателна процедура...

- Имате ли конкретна информация за такива?

- Нямам конкретна информация.

- Тази централизация на власт в ръцете на Радев, на една партия, ще му изиграе ли лоша шега?

- Няма централизация. Първо, партия няма, има едни хора в насипно състояние. Да, имат 131 гласа в НС, но тези гласове са също лобистки групи и не знаете докога ще издържат. По-лошото е, че малко хора наистина разбират от дейността, която им е поверена. Много ниско професионално ниво на министрите. А тази работа, ако не се движи в правилна посока, няма как да стане.

- Трябва ли да има промени в правителството?

- Смени в правителството са задължителни, ако човек има усет за трасето и за ските, които кара. Никой никого не може да накара, но очевидно се налагат смени. Въпросът е кой ще ги смени, защото ако селекционерите са същите, ако критериите са същите, и новите хора ще бъдат същите.

- Очаквате ли протести срещу властта, както предупреди опозицията на старта на новия сезон и с оглед на високите цени и студената зима?

- Високите цени са високи цени. Казали сте, че ще ги решите, ама не можете. Хората са имали очаквания, когато са ви излъчили на власт, не можете да им решите въпроса. Сега всеки си протестира за каквото иска.

Обаче слушам МВР - и те щели да протестират? Миналата година получили 50-60% увеличение на заплатите, каквото никой друг не получи, но тази година и те щели да протестират. Позицията на техните синдикални лидери ме скандализира до дъното на душата ми. Как не ви е неудобно да кажете, че ще протестирате, за да се борите за общественото мнение? Вие общественото мнение го загубихте миналата година, когато имаше само за вас, а не за всички. Чудят се как да вържат дефицита, откъде да отрежат. Режат от хора, от които е най-неудобно да отрежеш. И излиза МВР с повишените миналата година заплати да каже, че искат още 5%. Как ще се наредите до държавните институции, които вземат 1/3 и дори 1/4 от вашето възнаграждение?

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