Скандалът с шефа на Nvidia не можа да надвие над акционерите, които си искат печалбите

В края на октомври “Ню Йорк Таймс” публикува информация от службите, че китайската бизнесдама Алис Хуан вероятно е агент на китайското разузнаване, и повдига въпроси за връзката ѝ с Дженсън Хуанг, шеф на Nvidia - до октомври най-скъпата компания в света.

На 8 ноември Дженсън публично призна за изневяра, след което излезе и доклад за втора връзка - с вицепрезидент на компанията, а след това се оказа, че има и трета любовна афера. На 12 ноември Хуанг подаде оставка като шеф на Nvidia, но реално напусна под натиск и беше уволнен. Акциите на компанията се сринаха и десетина дни по-късно бордът върна Дженсън Хуанг като шеф - решение, в което се намеси дори президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Може би намесата на Тръмп е била от решаващо значение - все пак става въпрос за национална сигурност и китайски шпиони, така че уверение от президента, че няма риск за сигурността, не бива да се пренебрегва. Но сривът на акциите може би е най-важният фактор. В края на октомври пазарната капитализация на Nvidia беше над 5 трилиона долара, а до 20 ноември спадна на около 3 трилиона долара. С други думи, акциите се сринаха с около два трилиона долара за няколко седмици – което означава големи загуби за инвеститорите, сред тях както големи фондове, така и милиони индивидуални акционери. Колкото и да е важна изневярата в очите на борда,

за акционерите загубата от 2 трилиона е по-важна

и те положиха всички усилия да върнат Дженсън Хуанг на шефския пост.

Петицията за връщане на Хуанг като главен изпълнителен директор събра близо 200 хиляди подписа, включително от множество служители на самата компания. Публични фигури като Илон Мъск мощно подкрепиха основателя на Nvidia, както и редица инвеститори и клиенти/партньори.

Тайванските компании, с които Хуанг има близки отношения заради произхода си, също дадоха знак, че няма да продължат толкова близки и преференциални отношения с компанията след неговото отстраняване. Постепенно се включиха и политици и натискът върху борда на Nvidia стана толкова силен, че

трябваше да обърне курса на 180 градуса

Сам Алтман и Стив Джобс минаха по същия път.

Само преди три години абсолютно същото се случи със Сам Алтман, шефа на OpenAI – компанията, която стана известна с изкуствения интелект ChatGPT.

По ирония на съдбата, отново през ноември, но 2023 г. бордът на OpenAI внезапно уволни Сам Алтман като CEO с кратко обяснение, че "не е бил последователно откровен" в комуникацията си с директорите.

Обаче, в рамките на няколко дни почти всички служители обявиха напускане, а Алтман се договори с Microsoft вкупом да се преместят там. Буквално за няколко дни бордът на директорите направи обратен завой, върна Алтман и се саморазпусна – така Алтман не просто се върна победоносно, но си осигури чисто нов борд, който го подкрепя и няма да го предизвиква повече.

Но най-легендарният случай, разбира се, е за Стив Джобс.

През 1985 г. той е отстранен от основаната от него компания Apple. Веднага след това Джобс основава две други компании - NeXT и Pixar, които бързо станаха успешни. Например Pixar, първия пълнометражен компютърно анимиран филм "Играта на играчките" през 1995 г. Не се развиха добре нещата за Apple, тя достигна до ръба на фалита и през 1997 г. реши да върне обратно Стив Джобс като шеф. След това започна истинската история - iMac, iPod и iPhone, които превърнаха Apple в една от най-ценните компании в света.

Но освен уволнени и после върнати лидери има и такива, които са несменяеми – например Илон Мъск в "Тесла" и СпейсХ или Уорън Бъфет, който остана в Berkshire Hathaway до пенсионирането си.

И не са само те - Джеф Безос в "Амазон", Марк Зукърбърг в Meta, Лари Пейдж и Сергей Брин в "Гугъл". Разбира се, има и уволнени основатели, но най-често, когато те са предизвикали проблеми, които носят загуби за инвеститорите.

Странното е, че опитите за отстраняване на Сам Алтман и Дженсън Хуанг бяха, когато тези компании бяха в пика на разцвета си. През 2023 г. OpenAI беше безспорно водещата компания в изкуствения интелект, ChatGPT стана най-бързо растящото приложение в историята, а Microsoft инвестира 10 млрд. долара.

Nvidia до октомври 2026 беше най-високо оценената компания в света и почти монополист в много сегменти. И това се дължеше в голяма степен на лидерите визионери. Как да замениш такъв лидер?

С други думи, историята показва, че

е трудно административен борд да отстрани основателя

на компанията. И дори да го направи, често ревизира мнението си, защото какво е компанията без основателя си? И обратно, ако основателят е свободен, какво ще му попречи да си основе нова компания? В крайна сметка това е определящото. На теория бордът взема решенията, но на практика шефът основател е по-силен. Инвеститорите в компанията искат да запазят лидера визионер, който осигурява възходящото развитие и печалби. Докато високите печалби продължават, никой не може да пипне основателя на компанията.