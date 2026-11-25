"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 25 ноември четете:

Странният сюжет с оцелелия шеф на най-скъпата компания, през който мина и Стив Джобс - анализ на Георги Ангелов, старши икономист в Институт "Отворено общество"

Радев би спечелил от по-талантливи хора в управлението, нужна бе предварителна селекция, казва в интервю юристката Татяна Дончева

А в специалните страници "168 истории" четете:

Детската имунизация в България се срина

Колко опасен може да бъде Черният петък

Тайната на сапфира на убитите Романови

Кралят на завръщанията!

От върха до ада: Тайсън срещу Фюри

500 левскари срещу една от най-опасните агитки

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.