Само в "24 часа" на 25 ноември четете:
Странният сюжет с оцелелия шеф на най-скъпата компания, през който мина и Стив Джобс - анализ на Георги Ангелов, старши икономист в Институт "Отворено общество"
Радев би спечелил от по-талантливи хора в управлението, нужна бе предварителна селекция, казва в интервю юристката Татяна Дончева
А в специалните страници "168 истории" четете:
Детската имунизация в България се срина
Колко опасен може да бъде Черният петък
Тайната на сапфира на убитите Романови
Кралят на завръщанията!
От върха до ада: Тайсън срещу Фюри
500 левскари срещу една от най-опасните агитки
Вижте първите страници на "24 часа" от 24 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.