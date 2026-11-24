България е заплашена от глоба до 26 млн. евро заради прекомерния бюджетен дефицит. Има риск и за европейските средства. Засега обаче те не са спрени. Но явно сме предупредени.

Според Брюксел след временно подобрение през 2027-а бюджетният дефицит отново ще нарасне – до 4,8% през 2028 г. Това е тревожното в цялата история. Защото истинската бюджетна реформа не е да измислим още един данък, а да направим така, че държавата да харчи по-разумно.

Иначе рискуваме да превърнем всяка следваща година в упражнение по запълване на дупки. А това е скъпо занимание, особено когато лопатата е купена на кредит. Затова нека не се вторачваме само в евентуалната глоба от Брюксел. Много по-голяма ще бъде сметката, ако отлагаме подреждането на собствените си финанси.

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