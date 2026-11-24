Решението на ОИК-Варна за прекратяване на мандата на Благомир Коцев е акт на административен произвол, какъвто не следва да бъде допускан в една демократична и правова държава.

Каква е обществено-политическата оценка за дейността на Благомир Коцев като кмет на Варна в този случай е напълно ирелевантно. Напълно несъстоятелно е позоваването на ОИК на чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, където е предвидено, че пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно при „неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец". Подчертавам термина "неоснователно". Тоест не всяко отсъствие, а само неоснователното може да е годно основание за прилагането на тази норма.

Да се твърди, че отсъствието поради задържане на лицето в рамките на наказателно производство, е "неоснователно отсъствие" е не само правен, но и логически абсурд. Няма никакво значение дали мярката за неотклонение е законосъобразна или не. Щом с акт на компетентен орган лицето е с наложенв мярка "задържане под стража", това автоматично означава, че отсъствитето му от работа е основателно и изключва приложението на разпоредбата за "неоснователното отсъствие". Още повече, че това задържане впоследствие беше отменено по съдебен ред.

Произволът не е право, а противоправо.

Б.Р. Борислав Цеков е доктор по конституционно право

От Фейсбук.