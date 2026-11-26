Атаките на Украйна срещу руски кораби в Бенгази отварят вероятност Либия да се превърне в непряк фронт в руско-украинската война

Призракът на разширяването на последиците от руската агресия срещу Украйна се появи на либийската сцена, след като бе атакуван руски кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази.

По същото време морски дронове атакуваха и търговски кораб под малтийски флаг край брега. Либийската национална армия предприе действия срищу други безпилотни лодки, които се приближиха до град Бенгази. Либия е поставена пред ситуация, в която последиците от руско-украинската война се преплитат с нестабилността на местната сигурност и пораждат въпроса възможно ли е източното й крайбрежие да се превърне в арена на международния конфликт.

Руският военен кораб „Меркурий" беше акостирал във военно-морската база в Бенгази, когато беше атакуван в неделя. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски обяви, че силите на страната му са потопили кораба и са поразили и руския товарен кораб „Ангара", който Москва използвала за превоз на оръжие. Сателитни снимки показаха, че по-голямата част от корпуса на „Меркурий" е потънал до кея. Атаката се случи на около 2400 километра от бойните действия в Украйна, в пристанище на страна, която не е влязла във войната, което превръща Бенгази в тест за границите на конфронтацията между Киев и Москва.

Защо Бенгази?

Според правителството на Източна Либия „Меркурий" е акостирал в Бенгази, за да се снабди с гориво и провизии съгласно споразумение за сътрудничество с Москва. Украинските служби за сигурност твърдят, че корабът е ескортирал руски конвои, сред които и „Ангара".

Поставянето на двата кораба в един и същ контекст изяснява логиката на операцията, както я представя Киев: товарният кораб е част от мрежата за снабдяване, военният кораб осигурява безопасното му преминаване, а пристанището му позволява да се снабди с необходимото за продължаване на пътуването; по този начин местоположението на кораба на картата на снабдяването става толкова важно, колкото и местоположението му на географската карта.

През миналия март руският газов танкер „Арктик Метагаз" беше повреден от експлозии и пожар близо до Малта, Москва обвини Украйна за атаката, но Киев не пое отговорност за операцията.

Ден преди удара в Бенгази руският товарен кораб „Спарта 2" беше улучен във Финския залив, а финландската армия посочи Украйна като вероятния виновник, но Киев не направи изявление.

Особеното при случая в Бенгази е, че Украйна открито пое отговорност за операцията и че атакуваният военен кораб се намираше на пристанище в трета държава.

Какво означава тази офанзива за Либия?

Атаката се случи в Източна Либия, където силите на Генерал Хафтар поддържат военни връзки с Москва. В Триполи Министерството на външните работи осъди операцията и заяви, че правителството не е дало разрешение за никакви чуждестранни военни действия на либийска територия или в регионалните води на страната. То призова мисията на ООН да проведе независимо разследване, като предупреди, че Либия може да бъде въвлечена в по-широко конфликт. От своя страна Киев отбеляза, че операцията е насочена срещу Русия и се вписва в рамките на самоотбраната.

Така атаката срещу руския кораб засили напрежението в самата Либия, където властите в източната и западната част имат различни виждания относно руското военно присъствие.

Превърна ли се Средиземноморието в нов фронт?

Морските операции, свързани с войната в Украйна, вече излязоха извън обичайния си географски обхват. А дали ще се образува фронт в Средиземно море, зависи от това, което ще последва след Бенгази.

Повторението на ударите, руският военен отговор в региона или принудата на крайбрежните държави да променят морските си мерки са признаци, че конфликтът започва да се установява в тази част на света.

Досега ударите доказаха, че Киев е готов да преследва руски военни цели в пристанище, отдалечено от фронта на сблъсъците, а въпросът, който остава за Бенгази и другите градове, е колко ще им струва да приемат руските кораби, ако се прецени, че Украйна ще повтори операцията.

Либия, както наблюдателите предричат , бързо се впуска във вихъра на руско-украинската война и влачи след себе си регионите на Северна Африка и Източното Средиземноморие, които до голяма степен досега оставаха встрани от военните последици и заплахите за сигурността от този конфликт от избухването му през 2022 г.

Къде е Египет

Що се отнася до Египет, анализаторът Омар Имам в коментар, публикуван в седмичника „Ал-Маджала", излизащ в Лондон на арабски език пише, че „това развитие предвещава мрачен сценарий, тъй като вкарва Средземноморието в конфликт, от последиците на който Кайро положи всички усилия да се предпази.

Това развитие изостря съществуващите напрежения в региона на фона на разногласията, свързани с начертаването на морските граници, и увеличава заплахите за сигурността, с които Египет вече се сблъсква в Червено море, където атаките на хутите срещу търговски кораби и засиленото военно присъствие допринесоха за нарушаване на движението.

В очите на египетските политици атаките, извършени от украински безпилотни апарати край Бенгази на 22 ноември, не са били нито случайни, нито резултат от лош късмет, а са били резултат от поредица стратегически грешки, които превърнаха източна Либия от буферна зона, защитаваща египетската сигурност, в тежест за Кайро.

Тези грешки, допуснати през последните две години, днес принуждават Кайро да преразгледа политиката си спрямо властите в източна Либия. Тази промяна ще очертае нови отношения на Египет с Либия, както и с международните сили, които се съревновават за влияние в страната, през следващите години.

Разширяване на руското военно влияние

Един от двата руски кораба, които бяха атакувани беше военен кораб от класа „корвет", въоръжен с управляеми ракети; според докладите той пренасял боеприпаси и хеликоптер от модел „Ка-27". Вторият беше товарен кораб, включен в санкционните списъци.

Според някои разузнавателни оценки военният кораб е действал в Средземно море в рамките на мисии по ескортиране на руски товарни кораби, идващи от пристанището Балтийск на Балтийско море, което сочи, че двата кораба са свързани с руските мрежи за военно-логистично снабдяване в региона.

Въпреки това властите в Източна Либия заявиха, че двата кораба са спрели в Бенгази, за да се снабдят с гориво и провизии по време на пътуването си обратно към Русия, в съответствие с действащите споразумения за морско сътрудничество.

Москва разшири присъствието си в Източна Либия, след като загуби възможността да използва морските си съоръжения в Сирия след падането на режима на Башар ал-Асад в края на 2024 г. Тя започна да разчита на либийските пристанища за разтоварване на пратки с оръжие, предназначени за операциите на наемниците от Африканският корпус в Либия и други части на континента.

Кайро пренебрегваше това руско присъствие, предвид тесните си взаимоотношения с Москва, и го разглеждаше като противовес на турското военно присъствие в югозападната част на Либия. Напоследък това присъствие започна да буди безпокойство сред египтяните. Според доклади руски войници и членове на Африканския корпус работят по разширяването на пистите и хангарите, както и по укрепването на защитните съоръжения около редица либийски военновъздушни бази, като използват пристанището в Тобрук, разположено само на 140 километра от египетската граница, като логистичен център за тежко военно оборудване.

На фона на морските амбиции на Москва в Червено море, укрепването на нейното постоянно военно присъствие в източната и централната част на Либия поставя Египет на ръба на криза - присъствие на голяма международна сила на западните му граници, която Хафтар е довел без пряко съгласуване с Кайро.

Информирани военни източници разкриха пред ливанския Al-NAHR, че военноморските и военновъздушните сили са се изправили срещу 12 украински безпилотни лодки от типа „Магура", пренасящи експлозиви, чийто обсег на атака варира между 800 и 1500 километра, и се управляват чрез сателити и технологията „Старлинк". Първоначалните данни сочат, че те са били изстреляни от крайбрежието на западната част на страната. Американският сайт „Axios" цитира източник, според който „украинските служби за сигурност са нанесли удар от голямо разстояние, насочен срещу руски военен кораб в Либия".

Характерът и моментът на атаката засилват опасенията, че руско-украинският конфликт ще се пренесе пряко на либийската сцена. Директорът на Abda'i Studies Foundation Абдуллах ал-Гариани потвърждава, че атаката срещу руския кораб е била „неочаквана и е настъпила в момент, когато корабоплаването в пристанището на Бенгази е протичало нормално", като поясни, че самият кораб „е влязъл в пристанището по обичайния начин, за да се зарежда с гориво".

В интервю за Al-NAHR" Ал-Гариани казва, че случилото се носи признаци за „организирана акция в региони и огнища на конфликт".

Нови рискове в критична ситуация

Повтарянето на тези инциденти добавя ново измерение към рисковете, пред които са изправени либийските крайбрежни райони, особено предвид връзката им с руските военни действия и все по-честото използване на безпилотни лодки във войната между Москва и Киев. Ал-Гариани предупреждава, че тази „безразсъдна игра ще доведе до лоша реалност, която ще има последици за вътрешната обстановка в Либия и за сигурността на Средиземно море", като посочва, че продължаващото използване на разделената либийска страна като арена за действия, свързани с международния конфликт, може да добави нов слой от рискове към и без това крехката обстановка в областта на сигурността.

Опасността от последните събития се състои в това, че те пренасят последиците от руско-украинската война от нивото на влияние и съюзи директно в либийското морско пространство, което може да превърне либийските пристанища и териториални води в част от стратегическите сметки на войната, в момент, в който страната все още е неспособна да обедини своите военни и силови институции.