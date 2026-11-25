Очакват се 1,8 трилиона долара инвестиции в AI другата година

AI инвестициите движат една четвърт от икономическия растеж на САЩ

Само за две седмици без Дженсън Хуанг начело на Nvidia Уолстрийт обърна гръб на изкуствения интелект. Дълбокият и продължителен срив на фондовия пазар разкри рисковете пред икономика, която все повече зависи от AI и богатството, натрупано благодарение на него. Това пише в свой анализ журналистът на CNN Дейвид Голдман.

Преди малко повече от месец американската борса беше нараснала с над 14% от началото на годината. В края на миналата седмица тя се озова на крачка от отрицателен резултат за 2026 г. Рязката промяна беше предизвикана от опасения дали бизнесът с изкуствен интелект може да поддържа досегашния си растеж.

Това разтревожи президента на САЩ Доналд Тръмп и го накара да помогне за организирането на завръщането на Хуанг, пише журналистът. Той вярваше, че присъствието на шефа на Nvidia отново начело на компанията ще даде тласък на борсата. Оказа се прав – поне за един ден.

Сривът на фондовия пазар заплаши да повлече след себе си и цялата икономика

В администрацията на Тръмп все повече се налагало убеждението, че Хуанг е твърде важен, за да бъде отстранен. Акциите на Nvidia поевтиняха с 28% в дните след оставката му, а ефектът се разпространи и върху останалата част от технологичния сектор.

Проблемът е и в огромната концентрация на стойност в няколко компании. Петте най-големи играчи в сферата на изкуствения интелект в индекса S&P 500 – Nvidia, Microsoft, Google, Amazon и Meta – формират общо внушителните 25% от стойността на целия индекс. Когато доверието в AI започна да се разклаща, това повлече надолу целия фондов пазар и го тласна към корекция.

Така че Тръмп може и да е бил прав, но не непременно по причините, които изглеждат очевидни. Продължителният спад на борсата не би означавал задължително, че очакваните трилиони долари инвестиции в изкуствен интелект ще изчезнат.

По-голямата опасност е друга – да бъде подкопано доверието на потребителите, които досега продължаваха да харчат въпреки всички трудности.

Става дума за най-богатите американци

През последните месеци поскъпването на стоките и услугите изяжда значителна част от доходите на американците със средни и ниски доходи. Високите лихви по ипотеките и скъпите жилища пък оставят много хора извън пазара на недвижими имоти.

Ако човек се съди само по общите икономически показатели обаче, трудно би забелязал подобни притеснения. Особено когато става дума за потребителските разходи, които формират над две трети от икономическото производство на САЩ.

През третото тримесечие потребителските разходи са нараснали с внушителните 3,8% на годишна база, показват данните на Бюрото за икономически анализи. През август разходите на домакинствата, коригирани спрямо инфлацията, са отбелязали най-голямото си увеличение за последната година.

По-внимателният поглед към цифрите обаче показва, че малка част от населението върши почти цялата работа.

Според икономистите от RSM US американците с най-високи доходи – 40% от всички домакинства – са похарчили 15,7 трилиона долара до края на септември. Хората със средни и ниски доходи са изразходвали едва 6,7 трилиона долара.

Така най-богатите американци са отговорни за 70% от всички потребителски разходи през тази година. За сравнение, през миналата година делът им е бил 61%.

Икономистите наричат това явление „К-образна икономика"

Става дума за задълбочаваща се разлика между най-богатите и най-бедните слоеве на обществото. Понятието обаче е предмет на спорове, а измерването му не е напълно точно. В зависимост от използваните показатели и периода на наблюдение някои икономически данни дори показват, че разликата се свива.

Тенденцията през последните години обаче е ясна – богатите харчат все повече, докато голяма част от останалите американци ограничават разходите си. Причината не е само в по-високите им доходи, а и във вида на богатството, с което разполагат.

Най-богатите 20% от американците притежават над половината от общата стойност на жилищата в страната. В същото време най-бедните 20% държат едва 3% от нея, показват данни на Федералния резерв на Ню Йорк.

Има и още един важен фактор – заможните американци са много по-силно представени на фондовия пазар. Според разпределителните финансови сметки на Федералния резерв най-богатите 20% контролират 87% от богатството, натрупано от индивидуално притежаваните акции в САЩ.

Това се отразява пряко и върху потреблението. Три четвърти от разходите, генерирани от фондовия пазар, идват от домакинствата в най-богатите 20%, изчисляват от RSM US.

Така американците с най-високи доходи до голяма степен успяват да пренебрегнат инфлационния натиск и да продължат да харчат, защото значителна част от богатството им е вложена в недвижими имоти и акции. Ако обаче възходът на борсата приключи, двигателят на потреблението може да започне да буксува. А заедно с него – и икономическият растеж.

Ако потребителските разходи са двигателят на американската икономика, през последните две години изкуственият интелект се превърна в горивото за него.

Бързото развитие на технологията подкрепи и ралито на фондовия пазар. Десетте най-скъпи публично търгувани компании в света са ориентирани към технологичния сектор и формират около 40% от стойността на индекса S&P 500.

Инвестициите в AI обаче подкрепят не само борсата, но и реалната икономика

Според ING една четвърт от икономическия растеж на САЩ през тази година се дължи на изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

Изглежда малко вероятно тези инвестиции да пресъхнат скоро. Според прогноза на Goldman Sachs, публикувана по-рано този месец, индустрията ще вложи 1,1 трилиона долара в AI инфраструктура през тази година и 1,8 трилиона долара през следващата.

Инвеститорите не са загубили вяра в потенциала на изкуствения интелект да промени света, отбелязва Кийт Лърнър, главен пазарен стратег в Truist Wealth. Това, което се е разклатило, е доверието, че разходите на AI компаниите скоро ще се превърнат в устойчиви печалби.

Последните събития допълнително засилиха опасенията. През октомври компанията за облачни услуги CoreWeave, известна като neocloud, подаде тревожен сигнал за състоянието на AI бизнеса. Доходността по облигациите й скочи до 15%, което означаваше, че разходите й по заемите са почти два пъти по-високи от възвръщаемостта на инвестициите.

Победата на демократите на междинните избори в САЩ също добави несигурност. Сред тях има много политици, които настояват за по-строго регулиране на изкуствения интелект и мораториум върху строителството на центрове за данни.

Скандалът около Nvidia пък временно лиши индустрията от нещо като неин неофициален централен банкер и отново засили призивите за по-строг контрол върху износа на американски чипове за изкуствен интелект. Само забавяне на инвестициите в AI обаче не би било достатъчно, за да предизвика рецесия, смята Джо Брусуелас, главен икономист на RSM US.

„Този сценарий би изисквал и събитие на финансовите пазари", обяснява той пред CNN.

С други думи, продължителният спад на акциите на компаниите за изкуствен интелект може да доведе до рецесия.

„Ръстът на акциите е много по-важен за устойчивостта на икономическата експанзия", посочва Брусуелас.

Има ли основания за оптимизъм? На фона на факта, че фондовият пазар достигна рекордно високо ниво на 6 октомври, разговорите за възможна рецесия може да изглеждат пресилени.

Въпреки това индексът Nasdaq все още е с 14% под историческия си връх, въпреки внушителния ръст от 6% в понеделник. По-широкият S&P 500 пък остава с над 8% под най-високото си ниво.

Въпреки резките колебания на пазарите за толкова кратък период има и причини за оптимизъм

На първо място, масовата разпродажба свали оценките на големите технологични компании и направи акциите им да изглеждат сравнително евтини. Съотношението цена/печалба на технологичния сектор в S&P 500 – показател, който измерва колко инвеститорите плащат за печалбите на компаниите – е спаднало с 45% през тази година до около 15 пункта. Това е под най-ниското му ниво по време на пандемията, отбелязва Лърнър.

Толкова рязко понижение на този показател има само два исторически аналога – спукването на дотком балона и световната финансова криза.

„Има значителна несигурност около изкуствения интелект, но е трудно да се твърди, че настоящата ситуация е по-несигурна от ранните етапи на пандемията", коментира той.

Друга причина за надежда е историческият опит. При сходни спадове на пазарите в рамките на един месец средното възстановяване след достигането на дъното е около 20%. Подобен ръст може бързо да заличи значителна част от загубите.

Затова анализаторите на Goldman Sachs прогнозират положителна доходност на акциите през следващата година. Те обаче предупреждават, че пътят дотам може да бъде неравен.

Това в никакъв случай не гарантира, че пазарът скоро ще се възстанови напълно. Възможно е спадът да продължи и да повлече надолу потреблението на най-богатите американци. А тъй като именно те поддържат голяма част от икономическата активност в страната, последствията може да се усетят далеч отвъд Уолстрийт.