Интервю с мениджъра на датската Юропиън Енереджи за България

Веселин Георгиев има икономическо образование и опит в енергийния сектор от 2005 г. Заемал е позиция финансов директор и член на управителния съвет в групата Е.ОН България. От 2010 г. е ръководил няколко проекта за вятърна енергия. Работи в Юропиън Енерджи, базирана в Копенхаген, от 2021 г. Компанията разработва, финансира, изгражда и експлоатира проекти за възобновяема енергия в около 20 държави. Дейността ни обхваща вятърна и слънчева енергия, съхранение на енергия в батерии и технологии Power-to-X, като всеки проект допринася за осигуряването на енергия от местно производство и за измеримо намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

- Г-н Георгиев, правителството обяви, че привлича все повече чуждестранни инвестиции, а по-рано имахте среща и в министерство на икономиката, на което се разчита за подкрепа за вашата инвестиция във вятърни ВЕИ в Добруджа. За какъв проект точно става въпрос?

- От 2022 г. работим по проект за 3 вятърни парка в общини в област Добрич. Инвестицията е огромна - в местната икономика ще влязат около 200 млн. евро. Предвиждаме да разкрием около 200 работни места за първите 5 години, а паралелно ще развием мащабна социална програма за местните жители. Подобен е подходът на Юропиън Енерджи и на другите пазари, в които инвестира. Това са над 20 държави, вкл. от Централна, Източна Европа и САЩ. У нас вече навлизаме във финалните етапи на разрешителните процедури. Целта ни е да започнем производство на чиста електроенергия до 2030 г. Виждам в нашия проект уникален шанс за Добруджа - да стане център за производство на зелена енергия на конкурентни цени и в същото време да развие допълнително земеделския си характер. Инвестицията ни ще увеличи заетостта и доходите и ще подобри качеството на живота тук.

- Може ли вашият проект да промени картината с високите цени на електроенергията? Задава се истинска криза...

- Най-голямото предимство на вятърната енергия е, че тя е местна. Вятърът в Добруджа е наш природен ресурс. Не е необходимо да внасяме въглища, природен газ или ядрено гориво от други държави. Не зависим от международните цени на горивата, от доставките им или от политическите отношения между държавите. Както се говори за хранителен суверенитет, така вече говорим и за енергиен суверенитет. Ако имаш местен ресурс, би било безотговорно да не го използваш в полза на обществото. Икономическите кризи обикновено са предизвикани от дисбаланс в търсене и предлагане или зависимост от чужд ресурс. При нарасналото търсене в последните години би било меко казано недалновидно ние да загърбваме местния ресурс, който имаме и да разчитаме на други доставчици, които да определят цени, условия и т.н. Разбира се, един проект не може сам да промени цените на тока в цяла България. Но колкото повече инвеститори влязат, колкото повече собствена енергия произвеждаме, толкова по-малко зависими ставаме от вносни горива и толкова по-добри условия създаваме за стабилни и достъпни цени на електроенергията.

- Разкажете повече за допълнителните средства в полза на общността. Къде смятате да ги насочите?

- Нашето желание е тази инвестиция да донесе ползи не само на ангажираните с проекта, но и на всички, които живеят в района. Затова предвиждаме да отделяме 1% от годишните приходи, или около 1,5 млн. евро годишно за подкрепа на местните жители и общности. Като начало искаме да насочим усилията си към най-наболелите проблеми на региона — обезлюдяването, образованието и здравеопазването. Ще се включим с конкретни инициативи — подкрепа за училищата, стипендии, обучение на млади хора, подобряване на достъпа до медицински грижи и други. Важно е да отбележа, че държим самите хора, местните организации и общините да участват в определянето на тези приоритети. Те най-добре знаят от какво имат нужда и скоро ще ги въвлечем в изготвянето на социалната програма. Нашата цел е след десет години да можем да кажем, че сме помогнали за това Добруджа да бъде по-добро място за живеене.

- Около вятърните паркове има много въпроси, свързани с въздействието им върху земята, природата, здравето на хората. Кои са най-честите притеснения, които срещате?

- Най-често хората в Добруджа ни питат за земята, шума и въздействието върху здравето и природата. Това са съвсем нормални въпроси, когато става въпрос за нещо сравнително ново, и ние се отнасяме сериозно към тях. Нека погледнем Германия. Там вятърни генератори се строят вече повече от 30 години и днес работят над 30 000 турбини. Много от тях са разположени сред обработваеми земи, където фермерите продължават да отглеждат пшеница, царевица и други култури. Земеделието не само не е изчезнало заради вятърните паркове, но и се е развило по-устойчиво. Никога не се доказаха и съмненията, че вятърните генератори вредят на здравето на хората, които живеят около тях. У нас, в района на Каварна и Шабла вече работят стотици вятърни генератори. Те са там от години и земеделието продължава да се развива. Всички си купуваме чушки от Шабла и дини от Каварна. А рентите в района остават сред най-високите в страната. Компания като Юропиън Енерджи не би инвестирала в експерименти. Имаме технология, която работи от десетилетия в Европа и вече има дългогодишен опит и у нас. Искаме земята да продължи да ражда, хората да живеят спокойно, а вятърът да носи допълнителни доходи и ползи за Добруджа.

- Разбират ли обаче земеделците ползите от инвестицията на Юропиън Енерджи? Знаем, че редовно има протести срещу проектите за ВЕИ в земеделски земи.

- За петте години, през които работим в Добруджа, сме разговаряли с много хора — земеделци, собственици на земя, представители на местния бизнес и много жители. Посветили сме много време и усилия да обясняваме как земеделието и вятърната енергия могат да се развиват заедно. И вече мнозина проявяват интерес към проекта и искат да се включат в него. След като излезе информация за нашата среща с министър Пулев получихме над десет нови запитвания от хора и сдружения, които искат да разберат как могат да участват. На този фон прави впечатление, че най-активните ни противници не живеят в района, не обработват земя тук и нямат пряка връзка с местните общности. Разбира се, те също имат право на мнение. Не търсим противопоставяне. Но вярваме, че гласът на местните хора, чието бъдеще е пряко свързано с развитието на Добружда, ще убеди и най-големите скептици в ползата от такава инвестиция.

- Ще могат ли хората от региона да се възползват от тези 200 работни места, които ще разкриете?

- Разбира се, и това е едно от най-важните неща за нас. Искаме хората от Добруджа да работят по проекта, а местни строителни, транспортни и други фирми да участват в изграждането и поддръжката му. Ще имаме нужда от строители, шофьори, електротехници, инженери, оператори на техника и много други специалисти. По-нататък ще са необходими и постоянно заети хора за експлоатацията и поддръжката на съоръженията. Но има и нещо по-важно. Вятърната енергетика създава нови професии у нас — добре платени, висококвалифицирани работни места, които дават перспектива на младите хора. Техници по поддръжка на вятърни турбини, специалисти по електрически системи, автоматизация и управление на енергията — това са професии с бъдеще, при това не само в България, а в цяла Европа. И днес има български специалисти, включително хора от Североизточна България, които работят по изграждането и поддръжката на вятърни паркове в чужбина. Те пътуват до Германия, Дания и други европейски държави, защото там има търсене на техните умения. Нашата амбиция е да създадем подобни възможности и тук, у дома. Защо един млад човек от Добрич или Генерал Тошево да трябва да заминава за чужбина, за да работи добре платена и интересна работа? Бихме искали да си сътрудничим с местните училища и професионални гимназии, да подкрепяме обучението и квалификацията на млади специалисти. Така инвестицията може да остави нещо много по-трайно от самите съоръжения — знания, умения и нови възможности за следващото поколение.

- Има много примери в страната с региони, които са се развили най-вече заради дейността на големи инвеститори там. Как си представяте Добруджа след 5-10 години?

- Представяме си го като един модерен, развиващ се регион, в който хората имат избор как да живеят и с какво да се занимават. Да имат повече от един поминък. Бъдещето на жителите да не зависи само от това дали годината е била сушава, дали е паднала градушка или каква е цената на пшеницата на световните борси. Ако един млад човек иска да бъде агроном или земеделец — да има тази възможност. Ако иска да стане енергетик, инженер или специалист по управление на модерна инфраструктура — да може да намери добра работа тук, без да се налага да заминава за София или чужбина. Представяме си млад инженер от Добрич, който работи заедно с колеги от Дания или Германия по интересен международен инфраструктурен проект, без да напуска родния си край. Млади семейства да се заселват тук. А неща като детска градина, аптека, магазини и достъп до лекар да не са лукс. Това са възможностите, които искаме да създадем. Аз съм лично привързан към този регион и моята мечта е след десет години това да бъде място, в което хората не просто се надяват на по-добър живот, а вече го живеят.

- Какво ви свързва с региона, колко време прекарвате там?

- Познавам Добруджа от около 2005 година, когато за първи път посетих този край. Още тогава ме впечатли съчетанието от история, култура, природа. Обичам да посещавам язовира край село Абрит и древната крепост Залдапа, Александрийската гора, Сухата река и малките китни селца покрай границата с Румъния. Днес имам и собственост тук, пътувам често, срещам се с хората и непрекъснато откривам нови неща. Така че когато говоря за бъдещето на Добруджа, не говоря само като представител на инвеститор. Говоря и като човек, който е свързал част от собствения си живот с този край и искрено иска да го види развит и проспериращ.