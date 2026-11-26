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Само в "24 часа" на 26 ноември четете:

"Продължаваме промяната" и "Възраждане" по-харесвани след двата тура на вота, сочат данните от последното проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"

Вотът отвори пропаст между ПБ и ПП-ДБ, но явно старият съюз не е ръждясал до счупване, коментира резултатите доц. Димитър Ганев от "Тренд"

Опитват български HIMARS и Javelin заради европейските пари за оръжие

Нека им е неудобно на родителите на насилниците от Хелоуин - това е примитивизъм, казва в интервю за "24 часа" криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев

Театър "София" посреща зрителите с по-удобни седалки от киното в мола, места за инвалидни колички и модерна техника

Quo vadis, Europe? - реч на бившия ни външен министър Надежда Нейнски в Американския университет в България

Вижте първите страници на "24 часа" от 26 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.