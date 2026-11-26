Заснемането на гаврата е криворазбрана потребност да станеш известен и неадекватно да се похвалиш с нещо екстремно, каза още криминалният психолог в интервю за "24 часа"

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В болестно състояние се превръща желанието на подрастващите да се представят по някакъв начин в ТикТок и Инстаграм

Ако питате родителите, сигурно ще кажат, че обществото и учителите са виновни

Не бяха ли публикували клипа в интернет, сигурно никой нямаше да разбере какво се е случило

- Доц. Стойчев, разследването на случая с блудството над 15-годишното момиче в София на домашен купон на Хелоуин все още продължава. Но от информацията до момента разбираме, че има данни и за предишни прояви на насилие, а издевателствата са били снимани и разпространявани в интернет. Какво ви прави впечатление в този случай - едва ли човек отива на купон и изведнъж проявява такава жестокост?

- Истината е, че ако самите насилници не бяха публикували видеото в интернет, сигурно никой нямаше да разбере какво се е случило, тъй като жертвите очевидно не са се оплакали. Това е един много важен феномен - жертвите на такова насилие обикновено не споделят травматичните си преживявания преди всичко защото се опасяват, че ако споделят, вторично ще бъдат превърнати в жертви. Срамуват се, чувстват се неудобно и се страхуват, че репутационната щета ще е толкова голяма, че няма да могат да я преодолеят.

Така че явно това не е първият случай на насилие от страна на тази група. Вероятно има много повече случаи от тези, за които до момента полицията е събрала данни. Но при подобни ситуации е по-добре да търсим начин да реагираме като общество и като институции, за да ограничим този вид насилствено поведение, отколкото непрекъснато да се опитваме да обясняваме причините от гледна точка на психологията. Причините общо взето са ясни.

- Какво изобщо се случва с поведението на един тийнейджър, когато е в такава група, и доколко присъствието на останалите може да го насърчи да е насилник?

- Когато става дума за подобно поведение, може да се мисли и за някакво групово заразяване. Но доколкото от информацията в медиите става ясно, това са тийнейджъри, които са се консолидирани около начина им на на отношение към връстниците си и най-вече към връстничките си. Те се себедоказват по този неадекватен начин. Естествено, имат и някаква омерта помежду си и явно избират жертвите си по определени критерии. Обикновено насилниците избират жертви, които лесно могат да бъдат доминирани.

- При подобни посегателства водещ ли е сексуалният мотив, или по-скоро става дума за желание да унижиш другия и да покажеш, че имаш власт над него?

- Когато става дума за сексуално насилие, особено при хора в зряла възраст, основната мотивация е свързана с власт и доминиране над жертвата. Сексуалното задоволяване по-скоро е вторична мотивация. Докато в тийнейджърската възраст, когато протича сексуалното самоопределение и има желание да се прояви “мъжественост”, в кавички, сексуалната мотивация може би е водеща в този случай. Но тя отново е съчетана с това, че чрез сексуалното унижение и насилие те проявяват доминация над жертвата.

При насилниците доминацията и властта винаги са в центъра на мотивацията за упражняване на някакъв вид насилие. Дали е сексуално, психическо или физическо - няма значение.

- Полицията научава за случая, след като попада на клипове в Телеграм. Защо изпитват потребност да снимат подобни издевателства и след това да ги споделят в такива групи?

- Това е криворазбраната потребност да станеш известен и да се похвалиш с нещо, което е нетрадиционно или екстремно, тъй като очевидно подобни клипове се харесват и предизвикват по-голям интерес.

От друга страна, аз не съм гледал клиповете, но доколкото става ясно, те са с качулки, маскирани са. Предприели са някакви мерки, за да бъдат анонимни.

Анонимността всъщност е една от основните предпоставки за извършване на насилие над друг човек. Когато се чувстваш анонимен, по-лесно можеш да причиниш страдание на когото и да било. В съвременната субкултура на подрастващите тази потребност да се представят по някакъв начин в интернет, независимо дали става дума за ТикТок, Инстаграм или другите платформи, в които са активни, се превръща в едно болестно състояние. Има пристрастяване.

И не става дума само за насилие спрямо различни представители на обществото, но дори и за селфита, които могат да доведат до фатални последици за самия човек, който се снима на някакво екстремно място.

- В интернет има цели общности, в които насилието се възприема като забавление, а мъжествеността се свързва с доминация над жените. Такива среди доколко може да променят представите на едно момче за нормално и допустимо поведение? Или трябва да търсим причините другаде, например в липсата на родителско внимание?

- Това, че в интернет се публикуват някакви клипове, не можем да го приемем като основен поведенчески модел за подражание. В психологията е известно, че хората подражават на онези, които смятат за значими за тях. А основният поведенчески модел, който се възпроизвежда, е свързан със семейната среда, в която се формират тези подрастващи.

Семейният модел е в основата и няма как това да бъде пренебрегнато. И вместо когато говорим за превенция, отново да фиксираме вниманието си върху това какво са свършили полицаите, когато са отишли по сигнала за шум през нощта, трябва да знаем от какви семейства са тези момчета и с какво се занимават родителите им.

Мисля, че това е много важно, тъй като на тази възраст, когато децата са непълнолетни, родителите носят отговорност за поведението им. Те не могат непрекъснато да бъдат оставяни настрана, защото щели да се почувстват неудобно. В крайна сметка нека да се почувстват неудобно.

Иначе се ограничаваме до палиативни мерки и опити да намерим някакъв интересен прочит или разказ, с който да обясним причините за насилието. А то вече до такава степен залива страната, обществото и междуличностните отношения, че изисква предприемането на извънредни мерки.

- Споменахте полицаите, които през въпросната нощ са посетили адреса заради сигнал за шум, но не са установили насилието. Вие познавате системата на МВР отвътре - какво се прави в подобни ситуации, имат ли право полицаите да влязат в жилището и можело ли е да реагират по друг начин?

- Когато са отишли по сигнал за шум, най-вероятно не са влизали в апартамента. Има определен регламент за шума след определен час, мисля, че беше 22 ч.

Що се отнася до условията, при които може да се влезе в жилището, смятам, че освен по изрична покана на собственика трябва да има някаква извънредна ситуация, например извършване на тежко престъпление. Не знам дали в случая някой от тийнейджърите, които най-вероятно са казали, че ще намалят музиката, е дал сигнал на полицаите, че вътре се случва нещо, свързано с насилие.

Не мога да допусна, че полицейски патрул би пренебрегнал зов за помощ в такава ситуация, особено когато става дума за деца.

- Възможно ли е родителите на младежи с толкова крайни прояви на агресия наистина да не знаят какво правят децата им? Има ли как подобно поведение да остане незабелязано вкъщи?

- Не бих допуснал, че тези родители не знаят какво правят децата им. Може би не знаят точно за тези конкретни прояви, но все пак трябва да имаме предвид, че поведението на хората е консистентно и крайните форми на насилие винаги са предшествани от други поведенчески модели - несъгласие, незачитане на авторитети, неспазване на определени правила. Ако ги определяме като трудни деца, най-вероятно родителите просто са неглижирали проблемите. Ако ги попитате, сигурно ще кажат, че обществото е виновно, че учителите не са ги възпитали както трябва.

В такива ситуации хората винаги се опитват да прехвърлят вината върху други, външни фактори. Но щом се е стигнало до такива крайни форми на насилие, при всички положения е имало индикации, които са били пренебрегнати от самите родители. А може и самите родители да са създали такива поведенчески модели. Ние не знаем нищо за тези семейства.

- Обикновено търсим причините за детската престъпност в проблемните семейства. Може ли обаче и прекомерното обгрижване и оправдаване на детето да създаде у него усещането, че всичко му е позволено?

- Може, разбира се. Това всъщност е един важен момент в целия процес на формиране на личността - че трябва да се поставят определени граници и чрез тях да се преодолее т.нар. първичен нарцисизъм на детето. Тоест онзи период, в който то смята, че всичко му е позволено, а родителите задоволяват всичките му желания.

Всъщност емоционалната и социалната зрелост се проявява тогава, когато можеш да отложиш задоволяването на тези желания. И това отново е свързано със семейния модел, в който детето израства и се формира като личност.

- Преди време с вас разговаряхме за убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Намирате ли общи черти в поведението на младежите в двата случая?

- Общото е, че са проявили безпричинно насилие спрямо хора, които по никакъв начин не са ги предизвикали.

Ако приемем, че в пловдивския случай има дори някаква идеологическа мотивация, то в случая с насилието над връстници, и особено над жени, става дума за изключителен социален примитивизъм. А това е най-опасното, тъй като социалният примитивизъм много лесно се възпроизвежда и не трябва по никакъв начин да бъде толериран. Когато няма ясни регламенти за очакваните последици - дали ще бъдат положителни, или отрицателни, всеки решава, че може да прави каквото му хрумне, воден от първичните си желания.

- Как се стига до момент, в който чуждото страдание не само не предизвиква съчувствие, но започва да носи удоволствие?

- Насилието е един от най-лесните начини да се доказваш като важен. То се превръща в много лесен за възпроизвеждане поведенчески модел, тъй като носи пряко удоволствие. Обикновено ние затвърждаваме онези поведенчески модели, които ни доставят удоволствие, от които се чувстваме по някакъв начин добре. Това е т.нар. оперантен модел на формиране на поведенческите условни рефлекси.

- Какво представлява този модел?

- Това е поведенчески модел в бихейвиористката психология, според който човек регулира поведението си, тоест извършва определени действия или се въздържа от тях в зависимост от очакваните награди или наказания. Правиш това, което ти носи полза или удоволствие, и избягваш онова, което ще ти причини страдание и вреда.

Когато говорим за формирането на криминално поведение и криминални нагласи, хората, които възприемат такива модели, обикновено очакват някакви ползи.

- Виждаме все повече случаи на демонстративно насилие сред подрастващите. Действително ли се променя характерът на детската престъпност, или технологиите просто ни позволяват да видим неща, които и преди са се случвали?

- Със сигурност тези неща са се случвали и преди. Просто сега стана възможно те да бъдат прекалено очевидни и натрапчиви. Но престъпността трябва да бъде удържана в определени граници именно чрез този модел на поставяне на социална рамка за приемливо и неприемливо поведение. И когато поведението е неприемливо, трябва да е ясно какви ще бъдат санкциите.

Както виждате, дори онези, които извършват най-тежките престъпления, някои си позволяват да ги наричат “децата”. Това е в един малко оневиняващ контекст - те са още малки, да им дадем шанс. А на тях трябва да се гледа сериозно, защото са необратими. Когато се формира основното ядро на личността, то трудно се променя във времето. Човек има склонност да поддържа определена консистентност в поведението си и да възпроизвежда онова, което е в основата на неговия аз-образ, на самосъзнанието му.

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