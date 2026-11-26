Цените са проблем №1 на българите - за 70%, вторият - корупцията, е с 15%, каза още в интервю за "24 часа" политологът и съосновател на изследователския център

- На какви нива е доверието в управлението седем месеца след победата на партията на Румен Радев на изборите, довела до сегашния кабинет?

- Преди седем месеца имаше електорален пробив, сравним само с 1994, 1997, 2001, 2009 г. Това винаги е свързано с големи надежди, ентусиазъм, но неминуемо започва да действа неписаният закон за всяко българско правителство последните 37 г. - на власт ли си, рейтингът пада. В последната половин година се вижда една постепенна ерозия в подкрепата към правителството, без да сме регистрирали сериозен еднократен срив. Нямало е събитие, което да счупи подкрепата, а по-скоро сме наблюдавали плавно намаляване на подкрепата за кабинета. Този месец за пръв път се отчитат сходни нива с предишния, няма ерозия в положителната оценка. Това вероятно се дължи и на победата в президентските избори, защото винаги една победа на избори дава определен тласък на победилата партия.

- Как са се отразили президентските избори на другите играчи?

- ДБ остава на същите нива. Ако има бонус, той е за ПП. Все пак трябва да имаме предвид, че самият Андрей Гюров, който направи силен резултат, в най-голяма степен се свързва биографично с ПП, бидейки неин представител. “Възраждане” концентрира фокуса в рамките на кампанията върху лидера, направи също силен резултат, повиши три пъти подкрепата си спрямо парламентарните избори като процент, а и вдигна своя резултат и като абсолютна стойност. Това се отразява електорално на самата партия.

- Текущите вълнения около бюджета, около увеличението на цените, около избора на нов ВСС засягат ли рейтинга на властта?

- Няма съмнение, че цените са най-големият проблем пред българина с близо 70% посочвания. Вторият проблем - корупцията, е с 15 пункта. Това показва какъв проблем са цените. И недвусмислено най-голямото предизвикателство пред властта и най-големият бич за обществото са именно инфлацията и цените.

Колкото до Висшия съдебен съвет, той беше избран в последния ден на нашия терен, затова ефектът му не е отразен. Колкото до бюджета, все пак ние сме в бюджетна процедура. И ще можем да кажем крайния ефект от дебатите и окончателните текстове в нашето изследване през следващия месец.

- Това единодействие, някои го наричат сглобка, за избора на ВСС, между ПБ и ПП и ДБ означава ли, че ПП и ДБ няма да бъдат активни в организиране на протести?

- В последните два месеца, септември и октомври, заради президентските избори се оформи огромна дистанция между ПП-ДБ, от една страна, и “Прогресивна България”. Дори традиционният опонент за последните няколко години в лицето на ГЕРБ започна да скъсява дистанцията си с ПП и ДБ, до степен, в която заради подкрепата на Борисов към Гюров това изглеждаше като някакъв опозиционен полуфронт. Заради тази увеличена дистанция можеше да не се стигне до консенсус за Висшия съдебен съвет. Но все пак този съюз, който се оформи на площадите преди година с протестите срещу предишното статукво, той не е ръждясал до счупване.

Казвате, някои го наричат сглобка. То не може да няма сглобка при конституционно изискване за мнозинство от 2/3 в Народното събрание. Как да се постигне? Ясно е, че трябва някаква договорка и се сключи класическа политическа сделка. А именно три формации си разпределиха местата в парламентарната квота на ВСС. И това се вижда ясно - 7:4. Но по-интересното е, че парламентарното представителство не отговаря на това съотношение. Защо обаче “Прогресивна България” са направили този компромис? Защото, ако не беше направен с ПП-ДБ, имаше две опции - да се направи с ГЕРБ, или да не се направи изобщо.

Ако се направи с ГЕРБ, щяха да кажат “Възпроизвежда се статуквото, Радев влезе в сглобка с Борисов” и понеже не участва ПП-ДБ, те щяха да нанесат тежък удар, който можеше да доведе до делегитимация на тази реформа, която се прави в съдебната система. А това е тяхна тема номер едно.

Втората опция - неизбирането на ВСС, няма никакво съмнение, щеше да се пише на сметката на ПБ и на Радев по простата причина, че те имат 131 души в парламента и върху тях пада отговорността.

- Но понеже предстои избор от този ВСС на главен прокурор, това означава ли, че през зимните месеци ПП-ДБ може да бъдат по-кротки в атаките си и в намеренията си за протести?

- Както казах, малко се смали дистанцията между ПБ и ПП-ДБ. Това не означава, че основното противопоставяне не продължава да е ПП-ДБ срещу ПБ. Президентските избори легитимираха това противопоставяне след отказа на ГЕРБ да издигне кандидат.

Колкото до протести през зимата, самият Асен Василев в едно интервю каза, че няма същата гражданска енергия, каквато е имало миналата година. И това е нормално, защото за протест трябва да има или събитие, което да предизвика голямо възмущение, или да се трупа дълго време напрежение, което малко събитие да изкара хората на улицата. Това се случи миналата година. Такъв тип напрежение все още не се улавя по терена, защото в крайна сметка това правителство е на шест месеца. Дали може да направят събитие, което да изкара хората на протест? Може.

Но не такъв евентуален протест на демократичната общност е опасният за властта. Той може да бъде пакетиран, като партиен протест. Опасният протест за тази власт е този със социални искания евентуално. Заради инфлацията, заради високите цени. Да го кажем с историческо сравнение. Не е опасен протестът от лятото на 2013 г., а този от зимата на 2013 г., който беше срещу високите сметки за електроенергия.

- Какво се случи всъщност в понеделник във Варна със свалянето на кмета Благомир Коцев и какви може да са политическите последствия?

- Местни интереси взеха превес в гласуването на общинската избирателна комисия във Варна. За Борисов и за ГЕРБ това беше много неприятна политически ситуация. Те нямат интерес от нея. Защото, когато техни представители отстраняват Благомир Коцев, това нанася имиджова щета и отваря дистанция с ПП-ДП, което те не желаят. Няма политическа логика ГЕРБ да иска да отстрани Благомир Коцев. Но в такъв случай излиза, че ГЕРБ не контролират своите представители в общинската избирателна комисия. И тези местни интереси, като са видели слабост, са решили да действат. Актът е груб и изглежда зле.