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“Продължаваме промяната” и “Възраждане” по-харесвани след двата тура на вота, сочат данните от последното проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"

Половината българи не искат предсрочни избори

Има сериозен ръст в положителните оценки към президентската институция, показва новото проучване на Изследователски център “Тренд” по поръчка на “24 часа”. Данните показват също, че “Продължаваме промяната” и “Възраждане” увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори.

Вторият тур бе на 1 ноември, а проучването е проведено от 14 до 21 ноември.

Близо две към едно е съотношението

между тези, които предпочитат настоящият кабинет да продължи да управлява и хората, които искат предсрочни парламентарни избори.

През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка. Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%. И при двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните продължават да нарастват.

Близо половината от българите (48%) оценяват положително работата на президентската институция, а 43% – негативно. След победата на президентските избори държавният глава регистрира ръст от 8 процентни пункта в положителните оценки спрямо предходния месец.

“Прогресивна България” запазва първата позиция

с подкрепата на 38,3% от гласуващите, следвана от ГЕРБ-СДС с 14,2%. И при двете формации няма съществена промяна спрямо предходния месец.

След президентските избори се отчита ръст в електоралната подкрепа за “Продължаваме промяната” и “Възраждане”.

ПП заема третата позиция с 9,7%, отбелязвайки ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври. “Възраждане” увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6%,

измествайки ДБ от четвъртото място

А електоралната тежест на “Демократична България” остава сходна с тази от предходния месец (6,9%). ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите. Под прага за влизане в парламента остават БСП (3,8%), МЕЧ (3,6%), “Величие” (2,9%) и “Сияние” (2,2%). За сравнение, на парламентарните избори на 19 април за “Прогресивна България” гласуваха 44,59%, за ГЕРБ-СДС 13,38%, за ПП-ДБ - 12,61%, за ДПС - 7,1%, а за “Възраждане” - 4,25%.

Половината от българите (50%) предпочитат сегашното правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Очаквано нови избори искат

най-вече електоратите на опозиционните формации – близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима на всеки десет избиратели на ПП и ДБ, както и четирима на всеки десет привърженици на “Възраждане” и ДПС.