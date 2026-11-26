От стратегическа уязвимост към геополитическа способност за действие*

Quo vadis, Europe?

Накъде вървиш, Европа?

През по-голямата част от последните три десетилетия Европа можеше да си позволи да гледа на историята като на нещо, което се случва другаде. Войната беше нещо, което изучавахме. Сигурността беше нещо, което делегирахме. Икономическата взаимозависимост се приемаше за гаранция за мир. Международният ред беше несъвършен, но достатъчно предвидим. А европейският проект, въпреки кризите си, сякаш се движеше в една посока: към по-голяма интеграция, благоденствие и стабилност.

Този свят вече го няма. Днес войната се завърна на европейския континент в мащаб, който поставя под въпрос основите на международния ред. Отново се правят опити за промяна на границите със сила.

Енергията, търговията, технологиите и информацията се използват като инструменти за натиск. Критичната инфраструктура се превърна в мишена. Границата между мира и конфликта е по-малко ясна, отколкото беше преди. А отношенията между Европа и Съединените щати - централното стратегическо партньорство на Запада след Втората световна война - изискват обновена политическа цел и конкретни инвестиции.

Това не е временно прекъсване. Това е структурна промяна. Затова въпросът вече не е дали Европа има ценности, институции или икономическа тежест. Тя има. Въпросът е дали Европа може да превърне всичко това в сила: в способност да защитава гражданите си, да отстоява интересите си, да оформя средата около себе си и да влияе върху събитията отвъд собствените си граници.

Европа твърде често се е държала така, сякаш географията, историята и икономическият мащаб автоматично ѝ осигуряват влияние. Те не го правят. Влиянието не се наследява. То се изгражда - чрез способности, съюзи, политическа воля и способност за изпълнение на поетите ангажименти.

Моята теза днес е проста: Европа трябва да премине от стратегическа уязвимост към геополитическа способност за действие. А България, заради географското си положение и историческия си опит, има особена отговорност и особена възможност да помогне тази промяна да стане реалност.

1. Краят на зоната на комфорт

Зоната на комфорт на Европа се основаваше на три предположения.

Първо, че икономическата взаимозависимост прави конфликта ирационален. Взаимозависимостта действително създава благоденствие. Но тя може да създава и лостове за влияние. Когато липсва алтернатива на даден доставчик, маршрут, технология или пазар, зависимостта може да бъде използвана като средство за натиск.

Второ, че сигурността може да бъде отделена от икономиката. Това разграничение вече не е валидно. Енергийната инфраструктура, пристанищата, кабелите за пренос на данни, сателитите, веригите за доставки на полупроводници и транспортните коридори са част от националната и колективната сигурност. Прекъсването на работата на който и да е от тези елементи може да има стратегически последици.

Трето, че географията ще защитава Европа. Тя не го прави. Войната срещу Украйна показа, че разстоянието не е защита. Хибридните операции, кибератаките, дезинформацията, саботажът, принудителната миграция и атаките срещу инфраструктурата могат да преминават граници, без през тях да преминава конвенционална армия.

Изводът не е, че Европа трябва да се затвори за света. Изводът е, че откритостта изисква защита. Устойчивостта не е противоположност на откритостта; тя е условие за запазването на откритостта във времето.

Европа трябва да се научи да мисли в категориите на зависимостите, уязвимостите и стратегическите възможности. Къде имаме алтернативи? Къде имаме резерви? Коя инфраструктура е жизненоважна? Кой контролира маршрутите, по които се пренасят енергийните ни ресурси, стоките и данните ни? Какво се случва, ако един критичен доставчик се превърне в инструмент за принуда?

Това не са само технически въпроси за специалистите. Това са политически въпроси. Те определят дали Европа може да взема суверенни решения. Континент, който не може да защити свободата си на избор, рано или късно ще я загуби.

2. Трансатлантическите отношения - партньорство, а не автопилот

Нека бъдем ясни по отношение на трансатлантическите отношения. НАТО остава основата на колективната отбрана. Съединените щати остават незаменими за европейската сигурност. Нито една сериозна европейска стратегия не трябва да се изгражда върху илюзията, че Европа може просто да замени американския принос. Но Европа не трябва да изгражда бъдещето си и на автопилот.

Съюзите се запазват, когато се обновяват чрез реални резултати. Те изискват доверие, консултации, убедителни способности и справедливо разпределение на отговорностите. Не могат да се поддържат единствено чрез носталгия.

Европа трябва да се превърне в по-силен стълб в рамките на по-силно НАТО. Това означава да изразходва средствата си по-разумно, да произвежда повече, да запълва критичните пропуски в отбранителните способности и да гарантира, че силите могат да се придвижват, да комуникират и да действат съвместно. Означава да инвестира в противовъздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси, логистика, киберотбрана, дронове и системи за противодействие на дронове. Означава да защитава инфраструктурата, която позволява подкрепленията да достигат до местата, където са необходими.

Стратегическата автономия не трябва да се разбира като стратегическо отделяне. Тя трябва да означава способност за действие - със съюзниците, когато е възможно, и с по-голяма европейска отговорност, когато е необходимо. Европа, която допринася повече, не е по-слаб партньор на Съединените щати. Тя е по-надежден партньор.

Целта не е да избираме между Европа и Америка. Целта е трансатлантическите отношения да работят в един по-взискателен свят.

3. Украйна - изпитанието, което Европа не може да делегира

Пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна ни изправи пред една неизбежна реалност: сигурността на Украйна и сигурността на Европа са неразделни. Това не е просто регионален конфликт. Това е изпитание дали границите могат да бъдат променяни със сила, дали суверенитетът може да бъде отнеман и дали правилата, които защитават по-малките държави, все още имат значение.

Ако агресията бъде възнаградена, последиците няма да спрат на границите на Украйна. Всяка страна, изложена на принуда, ще направи свои собствени изводи. Всяка авторитарна сила ще анализира резултата. А всеки съюзник ще се запита дали Европа действително стои зад думите си, когато говори за суверенитет и международно право.

Затова подкрепата за Украйна не е благотворителност. Не е и просто израз на солидарност от разстояние. Тя е инвестиция в собствената сигурност на Европа. Тази подкрепа трябва да бъде постоянна и да се изразява в конкретни действия: военна помощ, противовъздушна отбрана, боеприпаси, обучение, разузнавателно сътрудничество, икономическа устойчивост и възстановяване. Тя трябва да включва и дългосрочен политически ангажимент към суверенна Украйна, способна да се защитава.

Трябва да бъдем прецизни, когато говорим за мир. Всеки иска убийствата да спрат. Но спирането на бойните действия на всяка цена не е равнозначно на осигуряване на мир. Споразумение, което възнаграждава агресията, оставя Украйна уязвима и създава условия за нова атака, няма да реши проблема. То само ще го отложи, а цената ще бъде по-висока. Справедливият и траен мир трябва да бъде нещо повече от пауза. Той трябва да бъде подкрепен от надеждни гаранции за сигурност и от способността на Украйна сама да определя бъдещето си.

Европа не може да прехвърли отговорността за това изпитание върху други. Тя не може да иска от Украйна да защитава принципи, които самата Европа не е готова да защити. Въпросът не е дали Европа може да си позволи да подкрепя Украйна. Въпросът е какво би струвало на Европа, ако Украйна бъде оставена сама да се изправи срещу агресията.

4. Черно море - стратегическият център на Европа

Никъде разминаването между географското положение на Европа и нейното стратегическо мислене не е по-видимо, отколкото в Черно море. Твърде дълго Черно море беше възприемано като периферно пространство - гранична зона, регионален проблем, място, към което се обръщаме, когато избухне криза. Това разбиране вече не е приемливо. Черно море не е периферията на Европа. То е един от нейните стратегически центрове.

То свързва Европа с Кавказ, Централна Азия и по-широкия свят. По него се осъществява търговия и се превозват енергийни ресурси и храни. То има ключово значение за пристанищата, морските маршрути, транспортните коридори и придвижването на военни сили. То е и фронтова линия на войната срещу Украйна, както и пространство, в което конвенционалните военни заплахи се преплитат с дронове, ракети, кибероперации, рискове от мини и атаки срещу критична инфраструктура.

Сигурността на Черно море не е тесен, чисто морски въпрос. Тя е свързана с икономическата сигурност на Европа, енергийната сигурност, продоволствената сигурност и свободата на движение. Затова сериозният европейски подход трябва да бъде постоянен, а не епизодичен. Той трябва да включва наблюдение на морското пространство и обмен на информация; по-силна противовъздушна и противоракетна отбрана; способности за противодействие на дронове; защита на пристанищата, енергийните съоръжения и подводната инфраструктура; киберустойчивост; противоминни способности и способност за реакция на хибридни заплахи.

Това изисква и практическо сътрудничество между съюзниците и партньорите в Черноморския регион. България, Румъния и Турция имат различни стратегически роли, способности и правни отговорности. Тяхното сътрудничество не изисква ролите им да бъдат еднакви. То изисква да действат ефективно.

Конвенцията от Монтрьо остава важна част от правната и стратегическата рамка, регулираща преминаването през турските проливи. Тя трябва да бъде разбирана, спазвана и отчитана - а не разглеждана като препятствие пред стратегическото мислене. Ефективната политика започва с географските и правните реалности.

Източният фланг на НАТО и Черно море трябва да се разглеждат като взаимосвързани пространства на сигурност. Един инцидент във въздуха, в морето или атака срещу критична инфраструктура може да има последици далеч отвъд мястото на възникването му. Консултациите, включително по член 4 от Северноатлантическия договор, когато обстоятелствата го налагат, трябва да бъдат сериозни и своевременни. Но консултациите не са заместител на способностите. Те трябва да водят до решения и действия.

Европейският съюз също има роля. Неговите инструменти - инвестиции, санкции, инфраструктурна политика, свързаност, сътрудничество в областта на морската сигурност и програми за устойчивост - могат да допълват и укрепват приноса на НАТО и неговите държави членки към сигурността. ЕС и НАТО не трябва да се конкурират за това кой ще поеме отговорността за проблема. Те трябва да обединят силните си страни.

Стратегическият въпрос е прост: Ще организира ли Европа сигурността в Черно море, или ще продължи да реагира на несигурността там?

5. България - от стратегическа география към геополитическа способност за действие

Това ме води към България. България не е наблюдател на трансформацията на европейската среда за сигурност. Тя е черноморска държава, съюзник в НАТО, член на Европейския съюз и страна, разположена на пресечната точка на няколко стратегически направления: Дунав, Черно море, Западните Балкани и Турция.

Тази география е предимство. Но географията не се превръща автоматично във влияние. Една държава може да заема важно място на картата и същевременно да отсъства от решенията, които определят бъдещето ѝ. Или може да превърне своето местоположение в способност за действие - като предлага инициативи, свързва партньори, събира участници около общи цели и постига конкретни резултати. Това е изборът пред България.

Нашият национален интерес е в сигурно Черно море, силно НАТО, по-способен Европейски съюз, суверенна Украйна и стабилни Западни Балкани. Това не са конкуриращи се приоритети. Те взаимно се укрепват. България трябва да бъде инициатор на регионалното сътрудничество, а не просто участник, поканен, след като дневният ред вече е определен. Тя трябва да представя конкретни предложения пред НАТО и ЕС, да изгражда работещи партньорства с Румъния, Турция и Гърция и да свързва политиките за сигурност с инфраструктурата, енергетиката, транспорта и цифровата устойчивост.

Това изисква и сериозност у дома. Модернизацията на отбраната не може да се свежда до заявления или новинарски заглавия за обществени поръчки. Тя трябва да води до оперативно използваеми способности, обучен персонал, защитени комуникации, съвместими системи и устойчиво техническо обслужване. Способност, която съществува само на хартия, не възпира никого.

Същото се отнася и до устойчивостта. Пристанищата, енергийните мрежи, транспортните връзки, инфраструктурата за данни и публичните институции трябва да бъдат подготвени за прекъсвания и сътресения. Защитата на критичната инфраструктура не е второстепенна административна задача. Тя е част от националната отбрана.

Гласът на България ще има по-голяма тежест, когато е подкрепен от последователност: ясни позиции, надеждни ангажименти и способност за изпълнение. Нашият принос към европейската сигурност не трябва да се измерва само с това какво искаме другите да направят за нас. Той трябва да се измерва и с това какво сме готови да направим заедно с тях.

6. Свързаност - географията на избора

Сигурността не е само въпрос на разполагане на военни сили. Тя е и въпрос на маршрути, мрежи и алтернативи. Свързаността е стратегическа сила, защото дава на държавите възможност за избор. Една железопътна линия, пристанище, междусистемна енергийна връзка или защитена цифрова връзка може да намали зависимостта от един маршрут или един доставчик. Може да укрепи устойчивостта на региона и да затрудни използването на зависимостите като средство за принуда.

За България Дунав и Черно море не са две отделни карти. Те са част от по-широка система, която свързва Централна Европа, Балканите, Кавказ и Средиземноморието. Коридор VIII, свързващ Адриатическо море с Черно море, трябва да се разглежда именно в този стратегически контекст. Той не е просто транспортен проект. Може да подпомага търговията, военната мобилност, регионалното развитие и по-тесните връзки между европейските пазари. Стойността му не се измерва с церемонията по прерязването на лентата, а с това дали функционира надеждно през границите и в двете посоки. Енергетиката и цифровата свързаност са също толкова важни.

Междусистемните връзки, диверсифицираните маршрути за доставки, сигурните електроенергийни мрежи и устойчивите комуникации намаляват броя на точките, в които може да бъде упражнен натиск. Принципът е прост: Алтернативите създават свобода. Колкото повече маршрути, доставчици и партньорства имаме, толкова по-трудно е един-единствен участник да превърне зависимостта в политически лост.

7. Западните Балкани - разширяването е политика на сигурност

Западните Балкани не са второстепенен въпрос за бъдещето на Европа. Те са част от европейската среда за сигурност. Нестабилното съседство създава възможности за външна намеса, организирана престъпност, дезинформация и политическа принуда. Неразрешените спорове могат да бъдат използвани. Забавените реформи подкопават общественото доверие. А възприемането на европейската перспектива като нещо, което постоянно се отлага, може да укрепи сили, предлагащи алтернативи, основани на зависимост, а не на демократичен избор.

Затова разширяването не е просто институционален процес. То е политика на сигурност. Но доверието и убедителността имат значение. Отговорът не е нито безкрайно чакане в преддверието, нито заобикаляне на стандартите.

Присъединяването трябва да продължи да се основава на заслугите на всяка държава кандидатка. Върховенството на правото, функциониращите демократични институции, добросъседските отношения и изпълнението на поетите ангажименти не са формални отметки в списък за Брюксел. Те са основите на устойчивото членство.

Същевременно Европейският съюз трябва да направи интеграцията по-видима още преди присъединяването. Когато реформите са реални, държавите трябва да могат да участват по-пълноценно в определени програми, пазари и инфраструктурни мрежи.

Гражданите трябва да виждат, че напредъкът променя живота им - а не само че е публикуван поредният доклад. България има пряк интерес от този процес. По-свързани, по-демократични и по-стабилни Западни Балкани означават по-сигурно съседство за България и за Европа. Добросъседските отношения не са дипломатическа любезност. Те са стратегически актив.

8. Конкурентоспособност - силата има икономическо измерения

Има още едно измерение на геополитическата способност за действие, на което Европа трябва да обърне внимание: икономическата конкурентоспособност. Военната сила има значение. Съюзите имат значение. Но континент, който губи индустриалната си база, изостава в критичните технологии и не може да финансира иновациите, ще среща все по-големи трудности да поддържа сигурността и влиянието си. Икономическата сила не е отделена от геополитическата сила. Тя е една от нейните основи.

Европа се нуждае от по-интегриран и по-ефективен единен пазар. Тя се нуждае от капитал, който да помогне на иновативните компании да растат, вместо да ги принуждава да търсят възможности за развитие другаде. Тя се нуждае от сигурна, достъпна и диверсифицирана енергия. Тя трябва да укрепи позициите си в изкуствения интелект, полупроводниците, киберсигурността, модерното производство, космическите технологии и отбранителните технологии. И трябва да преодолее разрива между научните изследвания и производството.

Европа разполага с талант, университети и научен потенциал. Предизвикателството е по-голяма част от това знание да се превърне в компании, продукти, инфраструктура и работни места.

Капацитетът на отбранителната индустрия е особено ясен пример. Ако Европа реши, че трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си, тя трябва да има и способността да произвежда оборудването, боеприпасите, системите и технологиите, необходими за това.

За България въпросът не е само в придобиването на отбранителни способности. Той е и в участието в европейските вериги на стойността, в инвестирането в умения и иновации и в създаването на условия за развитие на бизнеса. Предвидимите правила, независимите институции и достъпът до финансиране не са абстрактни икономически добродетели. Те са конкурентни предимства.

По-силната икономика дава на Европа повече възможности. Повече възможности означават по-голяма устойчивост. А устойчивостта е форма на сила.

9. Демокрацията - вътрешният фронт на сигурността

Но никоя стратегия не може да успее, ако Европа пренебрегне състоянието на собствените си демокрации. Корупцията, дезинформацията, непрозрачното политическо финансиране, завладяването на институции и ерозията на общественото доверие не са просто вътрешни проблеми. Те са уязвимости, които външни участници могат да използват.

Една държава може да разполага с модерно военно оборудване и въпреки това да бъде стратегически слаба, ако институциите ѝ са компрометирани, публичният дебат е манипулиран и гражданите вече не вярват на държавата.

Не можем да защитаваме суверенитета си навън, докато позволяваме институциите ни да бъдат завладявани отвътре. Върховенството на правото не е лозунг, който използваме, когато ни е удобно. То е стратегически актив. Независимите съдилища, отчетното управление, свободните медии, прозрачният процес на вземане на решения и ефективните антикорупционни институции намаляват уязвимостта на държавата към манипулации.

Демократичната устойчивост изисква и политическа честност. Гражданите трябва да бъдат информирани за съществуващите заплахи, за цената на политиките и за компромисите, които те налагат. Страхът не е стратегия. Нито е стратегия да се преструваме, че трудните решения могат да бъдат избегнати.

Европа трябва да защитава свободата, без да пренебрегва собствените си уязвимости. Тя трябва да защитава открития дебат, като същевременно противодейства на координираната манипулация. Тя трябва да укрепва институциите, без да превръща всяко несъгласие в заплаха за сигурността. Целта не е демокрацията да стане по-малко отворена. Целта е тя да стане по-устойчива.

10. Седем решения - а не седем декларации

Нека обобщя тези аргументи. Европа не страда от липса на стратегии, комюникета или декларации. Това, от което се нуждае сега, е по-малък брой решения, които променят реалността.

Първо: изграждане на отбранителни способности, които могат да бъдат развърнати, поддържани и интегрирани. Обявените разходи не са равнозначни на готовност.

Второ: превръщане на Черно море в постоянен европейски и трансатлантически приоритет. Инвестиране в наблюдение на морското пространство, противовъздушна и противоракетна отбрана, системи за противодействие на дронове, защита на инфраструктурата и регионално сътрудничество.

Трето: продължаване на подкрепата за Украйна. Целта трябва да бъде суверенна държава, способна да се защитава, и мир, който не възнаграждава агресията.

Четвърто: обновяване на трансатлантическото партньорство чрез реален принос. По-силен европейски стълб прави НАТО по-силно и алианса по-балансиран.

Пето: осигуряване на убедителен процес на разширяване. Запазване на стандартите, възнаграждаване на реалния напредък и превръщане на интеграцията във видим процес още преди присъединяването.

Шесто: възстановяване на икономическата динамика. Завършване на изграждането на единния пазар, мобилизиране на капитал, укрепване на индустриалния капацитет и превръщане на научните изследвания в производство.

Седмо: защита на демократичните институции. Борба с корупцията, разкриване на непрозрачното влияние, защита на независимите институции и възстановяване на общественото доверие.

Това не са седем лозунга. Това са седем изпитания за политическа сериозност. И те са взаимосвързани.

Отбраната без икономическа сила е неустойчива. Свързаността без сигурност е уязвима. Разширяването без стандарти губи убедителност. Суверенитетът без демократични институции се превръща в празна дума. А съюзите без принос стават крехки.

11. България трябва да помогне за оформянето на отговора

За България тази програма е взискателна - но тя е и покана. Не трябва да определяме ролята си чрез това, което ни липсва. Трябва да я определяме чрез приноса, който можем да дадем. България може да помогне за свързването на Дунав и Черно море. Може да помогне за укрепването на източния фланг. Може да допринесе за практическа програма за сигурност в Черно море. Може да подкрепи стабилни Западни Балкани с европейско бъдеще. Може да задълбочи сътрудничеството с Румъния, Гърция и Турция. Може да бъде убедителен глас в подкрепа на суверенитета на Украйна и на силното трансатлантическо партньорство.

Но нищо от това няма да се случи автоматично. То изисква политическа последователност между правителствата. Изисква институции, които могат да планират отвъд следващия новинарски цикъл. Изисква инвестиции в хора, способности и инфраструктура. Изисква външна политика, която ясно определя националните интереси и уверено ги отстоява заедно със съюзниците.

И най-вече изисква промяна в мисленето: от това просто да се намираме на кръстопътя към това да определяме какво се случва на него.

България не трябва да чака Европа да открие стратегическото значение на своето съседство. Тя трябва да помогне на Европа да го разбере - и да действа.

12. Заключение - Европа трябва да избере да има значение

Скъпи приятели,

Quo vadis, Europe? Накъде вървиш, Европа? Европа не страда от липса на ресурси. Тя разполага с огромна икономика, модерни технологии, демократични институции, способни въоръжени сили, силни съюзници и забележителен опит в превръщането на конфликтите в сътрудничество.

Но ресурсите сами по себе си не се превръщат във влияние. Институциите не гарантират смелост. Географията не създава стратегия. А добрите намерения не възпират агресията.

Светът няма да спре, докато Европа обсъжда мястото си в него. Изборът пред нас не е между Европа на ценностите и Европа на силата. Изборът е между Европа, която може да защитава и двете - и Европа, която рискува да загуби и двете.

Европа, която е достатъчно силна, за да възпира, достатъчно конкурентоспособна, за да просперира, достатъчно единна, за да влияе, и достатъчно уверена, за да защитава демокрацията, може да оформя бъдещето. Европа, която се колебае, ще бъде оформяна от други. А България трябва да бъде част от първата Европа - не като държава, която чака решенията да пристигнат отнякъде, а като държава, която участва в изработването на тези решения. Бъдещето няма да пита дали Европа е имала добри намерения. То ще пита дали Европа е имала смелостта и способността да действа. Това е отговорът на въпроса: Quo vadis, Europe? Европа трябва да избере да има значение.

*Реч на бившия ни външен министър Надежда Нейнски в Американския университет в България