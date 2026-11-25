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И днес в бензиностанцията:

Служителка (към един мъж): Господине, този господин и жената (визира мен) са преди Вас.

Той винаги е "господин".

Тя винаги е "жената".

Жените шофират лошо. Жените са нервни преди, по време на и след цикъла си. Цикъл е мръсна дума. Учени сме да казваме "неразположена съм". Неразположена за какво?!

Жените ръчкат мъжете и ги притесняват да мислят. Жените им взимат мъжките работи, като искат да имат кариера, собствено изкарани пари, независимост и уважение. Жените не умеят да са началници, камо ли политици. Жените са аксесоар за печката, дистанционно за телевизора и програматор за пералнята. Жените не бива да остаряват. Старите жени са по-ненужни от старите мъже. Жените имат срок на годност. Жените предизвикват мъжете, като ги вадят от тяхната целомъдреност. Някъде - и от тяхната вяра в бог. Жените трябва да не се виждат. Да са покрити, скрити, натирени или прибрани. Може и в куфар. Можеш да убиеш жена си по особено жесток начин, но това ще ти струва ефективни десетина години, ако в затвора слушаш. Който ти помага, днес ще си гледа "Ергенът" по телевизора, докато си боцка мезе по пантофи.

Това е само една стотна от това да си жена днес.

Затова благодаря на жените и мъжете преди мен, днес и утре, които не се страхуват от Жената.

Защото жената е човекът от женски пол.

Феминизмът е човешки права.

Нито една повече!

(От фейсбук)