Това казва заместник-председателят на Българската федерация по таекуондо, кандидат за председател и главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус"

Той е организирал със собствени средства над 30 международни турнира с близо 30 000 състезатели от около 100 държави

- Защо се кандидатирахте за председател на федерацията по таекуондо, г-н Михайлов?

- Целият ми живот е посветен на таекуондото. Започнах да тренирам 5-годишен, минал съм целия път - от трениращ и национален състезател до шампион от международни състезания и организатор на едни от най-големите турнири в света.

Намираме се в момент, който изисква избор на ново ръководство на федерацията, тъй като вакуумът в управлението се отразява неблагоприятно най-вече на състезателите и треньорите. Треньорите на клубовете се обърнаха към мен, разговаряхме за бъдещето на нашия спорт и получих подкрепата им да се кандидатирам за председател. Заедно гледаме в една посока, поставили сме си за цел да осигурим още по-силна подкрепа за състезателите и треньорите, споделяме общи ценности за ясни правила и прозрачност в бъдещо управление на федерацията.

- Какви са приоритети за управление в програмата ви?

- 2027 година е изключително важна, защото е предолимпийска. Предстоят ни участия в три световни първенства за мъже и жени, Световно първенство за състезатели до 21 години, на което България ще бъде домакин, Световно първенство за кадети и Европейско първенство по пумсе. Имаме състезатели с реални шансове да вземат квоти директно чрез позицията си в олимпийския ранкинг. Друг основен приоритет е фокусът върху масовия спорт, защото от него излизат бъдещите шампиони. Много важен акцент във визията ми за управление са ясните правила, които да важат за всички, и пълна прозрачност на управлението. Всъщност точно тези ценности са устоите на демократичните общества.

Димитър Михайлов при получаване на документа за присъдена образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Спорт“ от ректора на НСА проф. Красимир Петков и в присъствието на зам.-ректора доц. Христо Андонов.

- В последните дни българското таекуондо минава през сътресения. Как може да се успокои ситуацията?

- Като човек и таекуондист аз изповядвам ценности, каквито са уважението към другите и почтеността. Така общувам с хората цял живот. В модела за управление, който предлагам, диалогът с клубовете е включен като приоритет. Без клубовете, които са двигателят на развитието на таекуондото у нас, няма как да имаме толкова чаканите от всички успехи и медалите. Бъдете сигурни, че в моя екип ще видите хора с експертиза в таекуондото, отдали живота си на този спорт. В Управителния съвет, който ще предложа, ще бъдат включени треньори на клубове и утвърдени личности от таекуондо общността, защото само така ще се вземат най-добрите решения.

- Организатор сте на много международни турнири - „Рамус София къп“, „Рамус София оупън“, „Рамус Скопие Оупън“. Колко състезатели традиционно участват в тях?

- Със собствени средства от 2013 г. досега съм организирал над 30 международни турнира с близо 30 000 състезатели от около 100 държави, като състезанията са от календара на световната и европейската федерация. Домакинствата са изключително важни, тъй като по този начин нашите състезатели виждат какви свои умения трябва да надградят, нивото на схватките става още по-високо, а авторитетът на българското таекуондо се издига на още по-високо международно ниво.

От години мисията на „Рамус“ е да подкрепя инициативи, свързани със здравето и спорта. Затова Лаборатория „Рамус“ е основен спонсор не само на турнирите на Таекуондо клуб „Рамус“, но подкрепя и много български елитни спортисти. Така ще бъде и занапред.

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и Димитър Михайлов в „Рамус“. Везенков е посланик на кампании на лабораторията, посветени на превенцията на социалнозначими заболявания

- Ако бъдете избран за председател, ще работите ли с хората, които са били ваши опоненти?

- Категоричен съм, че на всеки, който иска да работи за развитието на българското таекуондо, трябва да бъде позволено да реализира добрите и водещи до резултат предложения. Аз съм диалогичен човек и ако се предлагат работещи решения за нашия спорт, които не противоречат на модела, който предлагам, всеки е добре дошъл. Вижте, няколко души нищо не могат да постигнат сами, нужни са съмишленици, нужна е енергията на цялата таекуондо общност. Много задачи стоят пред нас.

Димитър Михайлов и олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова, която е посланик на кампании за здравословен начин на живот на Лаборатория „Рамус“.

Те също са записани в моята програма. Става дума за гарантиране на успешна организация на предстоящите международни спортни състезания у нас, предприемане на мерки за развитие и подкрепа за клубовете, създаване на Национален таекуондо център, който да отговаря на най-високи стандарти, задълбочаване на международните отношение с международните таекуондо структури. Моя кауза ще бъде също представителите на национални отбори да бъдат финансирани от федерацията и държавата, за да не се притесняват за участията си в състезания и за подготовката си.

Лаборатория „Рамус“ подкрепя наши елитни състезатели - олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова, звездата на българския сноуборд Радослав Янков, баскетболните отбори на БК „Балкан“-Ботевград, картинг отбора „Рамус“ и много други обичани спортисти.

Визитка:

Димитър Михайлов е заместник-председател на Българската федерация по таекуондо и основател, председател и главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус“. Дългогодишен национален състезател, като 13 пъти е държавен шампион, носител на множество медали от международни състезания.

Михайлов е член на Образователната комисия на Европейския таекуондо съюз и първият българин, член на Спортната комисия към Световната таекуондо федерация.

Също така е главен организатор на Международния турнир по таекундо „Рамус София къп“, президент на Организационния комитет на „Рамус София оупън“, организатор на „Рамус Скопие Оупън“.

Притежава образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Спорт“ от Националната спортна академия „Васил Левски“.