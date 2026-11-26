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Право на отговор от „Судосервис" – дружество, осъществяващо техническо и търговско управление на морски кораби, включително кораб ISARTAL, IMO № 8903105, относно публикация в електронното издание на „24 часа", свързана с проверката на кораб ISARTAL на пристанище Бургас и разпространените внушения за предполагаем канал за контрабанда на горива.

Уважаеми госпожи и господа,

От името на дружеството „Судосервис", осъществяващо техническото и търговското управление на кораб ISARTAL, IMO № 8903105, отправяме настоящото официално искане за корекция на публикуваната от вас информация, предоставяне на право на отговор и премахване на електронните препратки, които създават необоснована асоциация между кораба, неговия мениджър и предполагаема престъпна дейност.

Във вашето електронно издание е публикувана информация със следното съдържание:

„Кораб под името „Исартал" е проверен по сигнал за предполагаем канал за контрабанда на горива по море, съобщи Нова тв."

По-нататък се посочва:

„Акцията на антимафиотите, ДАНС, НАП и агенция „Митници" е проведена на бургаско пристанище."

Същевременно публикацията завършва с изричното уточнение:

„Към момента няма официална информация от МВР."

Това последно обстоятелство е особено съществено за преценката на достоверността, обективността и действителната информационна стойност на разпространената новина.

I. ЛИПСА НА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И СЪМНИТЕЛНА НОВИНАРСКА СТОЙНОСТ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Особено обезпокоително е обстоятелството, че самата редакция на „24 часа" изрично признава липсата на официална информация от МВР.

Възниква напълно основателният въпрос: след като редакцията не посочва официална информация от компетентните държавни органи нито относно съдържанието и достоверността на предполагаемия сигнал, нито относно характера, предмета и резултатите от извършената проверка, какво точно представлява новината, която е решила да публикува?

Каква е действителната информационна стойност на съобщението, че определен кораб е бил проверен по неустановен сигнал, когато не са представени никакви официални данни, удостоверяващи извършено нарушение, открита контрабандна стока или установена противоправна дейност?

Самото извършване на проверка от компетентните държавни органи е обичайна контролна дейност, която не може автоматично да бъде приравнявана на разкриване на престъпление или участие в контрабанден канал.

При отсъствието на официално потвърдени факти, които да придават на случая действителна обществена значимост, публикацията поражда основателно съмнение дали преследва легитимна информационна цел, или обективният ѝ резултат се изчерпва със създаването на негативни внушения и увреждането на търговската репутация на кораб ISARTAL и дружеството, осъществяващо неговото управление – „Судосервис".

Редакцията не може да пренебрегне обстоятелството, че съществува съществена разлика между получаването на сигнал, извършването на проверка и установяването на противоправна дейност.

Тези три обстоятелства имат различно фактическо и правно значение.

Представянето им в общ контекст, без необходимото разграничение, създава предпоставки за подвеждане на читателите и за формиране на необосновано негативно обществено възприятие.

II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

Още по-съществено е, че редакцията представя предполагаемия сигнал и извършената проверка като новина, но не предоставя на читателите информация за крайния резултат от същата проверка.

В тази връзка изрично настояваме за публикуване на протокола от извършената проверка на борда на кораб ISARTAL, от който е видно, че при проверката не са установени противоправни действия на борда на кораба. (Вижте протокола от проверката тук)

Именно този документ съдържа обективна и проверима информация относно действително установените от контролните органи факти.

Ако редакцията счита, че проверката на кораб ISARTAL представлява събитие с обществена значимост, тя следва да прояви същия журналистически интерес и към официално документирания резултат от тази проверка.

Не може да се приема за добросъвестно и обективно журналистическо отразяване публикуването единствено на предположения за контрабанда, съпроводени с внушения за мащабна операция на правоохранителните органи, при едновременно премълчаване на документално установения резултат, който не потвърждава тези подозрения.

Публикуването на протокола би придало на информацията действителна документална и новинарска стойност, тъй като би предоставило на читателите официален документ, въз основа на който сами да направят изводи относно проверката.

Считаме, че след като редакцията доброволно е поела инициативата да разпространи информация, способна да увреди търговската репутация на конкретен кораб и неговия мениджър, тя носи професионална отговорност да отрази и документално установения резултат от същото събитие.

След като редакцията е намерила за необходимо да информира обществеността за предполагаем сигнал за контрабанда, още по-основателно е да информира същата общественост за резултатите от извършената проверка, удостоверени с официален документ.

В противен случай първоначалното негативно внушение продължава да съществува в публичното пространство, без читателите да получат информацията, необходима за обективна оценка на действителните обстоятелства.

III. НЕОБОСНОВАНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОВЕРКАТА КАТО „АКЦИЯ"

В публикацията е използван изразът:

„Акцията на антимафиотите, ДАНС, НАП и агенция „Митници" е проведена на бургаско пристанище."

Използването на подобна терминология създава внушение за мащабна специализирана операция, насочена срещу установена или предполагаема организирана престъпна дейност.

Същевременно в публикацията не е посочен официален документ, който да удостоверява, че проведените действия действително представляват специализирана операция с установени данни за престъпление.

Считаме, че употребата на подобни квалификации без достатъчна фактическа основа неоправдано засилва негативното въздействие на публикацията.

Проверката на кораб, независимо от участващите в нея органи, не доказва сама по себе си наличието на контрабанден канал или извършването на престъпление.

Поради това настояваме редакцията да коригира използваната терминология, така че тя да съответства на действително установените и документирани факти.

IV. УВРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА РЕПУТАЦИЯ НА „СУДОСЕРВИС" И КОРАБ ISARTAL

„Судосервис" осъществява международна търговска дейност в областта на корабния мениджмънт, при която надеждността, професионалната репутация и доверието на международните контрагенти имат определящо значение.

Дружеството управлява и менажира над 800 кораба и заема утвърдени позиции в международния сектор на корабното управление.

Публикуването на информация, която свързва управляван от дружеството кораб с предполагаема контрабандна дейност, без да бъдат представени официални доказателства за такава дейност, създава непосредствен риск от увреждане на неговата търговска репутация.

Особено сериозни са последиците в условията на съвременната дигитална комуникация.

Достатъчно е наименованието на едно дружество или управляван от него кораб да бъде поставено в електронна връзка с понятия като „контрабанда", „антимафиоти", „ДАНС" или „престъпна дейност", за да възникнат неблагоприятни асоциации при извършване на обичайни проверки от банки, застрахователи, корабособственици и търговски партньори.

Подобни публикации могат да бъдат индексирани от интернет търсачките и възпроизвеждани многократно, независимо от последващото изясняване на фактическата обстановка.

По този начин една непотвърдена информация може да придобие трайно негативно отражение върху търговската репутация на дружеството.

V. ИСКАНЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПРАТКИ И КОРЕКЦИЯ НА ДИГИТАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Особено възражение отправяме срещу създаването и поддържането на електронни препратки, тагове и други редакционно контролирани елементи, които необосновано свързват името на „Судосервис" или кораб ISARTAL с публикации за предполагаема контрабанда, организирана престъпност или действия на специализираните правоохранителни органи.

Подобно свързване може да доведе до разпространяване на негативни внушения извън съдържанието на самата публикация.

Считаме, че редакцията следва да предприеме необходимите действия за премахване или коригиране на тези електронни препратки, доколкото същите създават необоснована асоциация с противоправна дейност.

Искането ни се отнася и до редакционно контролираните заглавия, ключови думи, метаданни и други технически елементи, които могат да влияят върху представянето на публикацията в интернет търсачките.