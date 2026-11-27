Шефовете на няколко гигантски технологични компании вече имат безконтролна власт и дигитални ключове за бъдещето на хората

Когато Доналд Тръмп седна в Белия дом, заобиколен от Сундар Пичай (Google), Марк Зукърбърг (Meta), Илон Мъск (SpaceX), Дженсън Хуанг (NVIDIA), Грег Брукман (OpenAI) и Дарио Амуди (Anthropic), сцената не беше просто административна среща между американския президент и шефовете на големи технологични компании.

Срещата беше грандиозно театрално представление, изпълнено с въпросите на ХХI век, и официален опит от страна на най-могъщата политическа сила в историята да утвърди властта си пред господарите на новата идваща икономическа и интелектуална мощ.

Тези, които не разполагат с армии или законодателство, а притежават дигиталните ключове към съзнанието на човечеството и неговото бъдеще.

Новите императори

Тръмп ги призова в качеството си на политически владетел на днешния свят и дори подписа президентски указ, който налага задължително използването на термина “суперинтелигентност” (Superintelligence, SI) вместо “изкуствен интелект” (AI) – аргумент, който отразява мащаба и характера на промяната в разпределението на властта. Но зад тази политическа демонстрация и президентската страст за създаване на надзорен комитет и подписване на “морално обвързващи” споразумения с компании, чиито програми вече са излезли извън контрол при документирани нарушения на сигурността, се крие един по-радикален и суров въпрос: кой всъщност управлява света? И дали политическата власт все още е в състояние да запази трона си, когато огромна част от дейностите на човек се формират в лабораториите на Силициевата долина?

“Моралното” споразумение”, подписано по време на президентския обяд, изглежда всъщност като маневра за отвличане на вниманието, както го описа професорката по право в Университета на Сидни Кимбърли М. Уидъръл, тъй като то позволи на самите компании “да определят какво се смята за сигурност в изкуствения интелект”, без да се предвиждат санкции за нарушенията.

И докато политическото управление се опитва да успокои нарастващото недоволство на местните общности от изграждането на енергоемки центрове за данни чрез обещания за “финансово благоденствие”, експерти твърдят, че традиционната власт е безсилна пред една технология, за която някои от нейните пионери предупреждават, че може да излезе извън контрол и да изтреби човечеството в рамките на едно десетилетие.

Тръмп и алгоритмите

Днешната дихотомия между Тръмп и алгоритмите за свръхразум ни поставя на ръба на кризисна ситуация в политическата философия.

Политиците си въобразяват, че държат кормилото на властта, защото вземат решенията, докато технологичните магнати осъзнават, че реалната власт вече не произтича нито от избирателните урни, нито от местата в парламента, а от “байтовете”, които променят архитектурата на поведението, властта и чувствата на хората във всеки един момент.

Така изглежда, че имаме спешна нужда от съвременен Аристотел, който да предефинира това, което правим под името “свободно време”.

Живеем в епоха, в която то е напълно отнето, а голяма част от времето, за което си въобразяваме, че му се наслаждаваме свободно, не е нищо друго освен “безплатен труд”, с който захранваме двигателите на изкуствения интелект и предоставяме огромни масиви от данни, които правят технологичните магнати още по-богати и влиятелни.

Цифровите империи са отнели човешкото свободно време и са го превърнали в постоянно производствено поле, което не спира дори когато сме в домовете си.

И независимо дали Сам Алтман обяви, че "най-добрата версия на изкуствения интелект не се състои в превръщането на хората в зъбни колела на гигантска машина", или Зукърбърг се опита да успокои обществеността, реалността твърди, че ние вече сме се превърнали в зъбни колела, които захранват тези алгоритми, без да го осъзнаваме.

Най-голямата илюзия, в която живее политиката днес, е създаването на закони, които да попречат на технологиите да управляват света.

Политикът разчита на законодателни актове, чието приемане отнема месеци и години, докато алгоритмите се развиват и

променят правилата на играта за части от секундата

Когато американският президент е принуден да предефинира термина от "изкуствен интелект" на "супер интелект", той не упражнява правото си да определя термините.

Той безсилно се подчинява на наложената реалност, създадена от другите в техните затворени стаи.

Политиката вече играе ролята на "закъснял коментатор" на влак, движещ се със скоростта на светлината - тя има правото да прави декларации и да се обръща към журналистите, но не разполага с бутона за спиране на двигателя.

А политическите условия във всяка държава, включително в САЩ, остават обвързани с изборния цикъл и смяната на партиите, което прави властта на президента временна и обвързана с определени срокове. От друга страна, мрежите за изкуствен интелект и техните центрове за данни представляват "кумулативна, неизбрана" власт, която не признава граници и не се променя от изборите.

Политиците идват и си отиват, а алгоритмите за прогнозиране и извличане на знания остават и тяхната сила се удвоява всеки ден.

Кой наистина управлява? Този, който притежава всеобхватна сила да диктува мисленето и ежедневното формиране на желанията на милиони. Не този, който взема микрофона, за да каже на журналистите, че е подписал с императорите "морален ангажимент".

Тази среща между Тръмп и магнатите от Силициевата долина не е нищо друго освен мълчалив протокол за предаване и поемане на световния трон. Политиката влияе на емоционалния заряд на масите, но технологията е тази, която притежава ключа към умовете, в които се съхранява този заряд. И ако светът не се събуди, за да сложи край на отнемането на свободното време и манипулирането на човешкото съзнание, скоро ще осъзнаем, че Белият дом, "Даунинг стрийт" 10, Елисейският дворец и Кремъл са нищо повече от исторически фасадни сгради, които получават ежедневните си указания от сървърите на "изкуствения интелект", разпръснати по цялата планета. И така,

истинският въпрос,

който днес трябва да бъде отправен към шефовете на технологичните компании, преди да бъдат попитани държавните глави, е: ако знаем кой властва днес, какво ще стане утре?

И дали за този, който притежава инструментите за контрол над човешкия ум и свръхкомпютрите, е лесно да се откаже от тази власт в полза на политик, чието влияние изчезва с изтичането на мандата му?

Исторически погледнато, истинската власт никога не се е отказвала доброволно от трона си. Опитът потвърждава, че политиката може да води войни и да подписва закони, но именно технологията променя човешката природа и определя посоката.

Срещата, която се състоя в Белия дом, не е толкова началото на нова регулаторна ера, колкото обявяване на президентска тревога: безпокойство на политическия владетел, който вижда с очите си как историческата империя на властта избледнява, докато "свръхинтелигентността" взема трона, държейки юздите на икономиката, чувствата, времето и съдбата.