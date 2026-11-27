Филмът за ядрената катастрофа в Чернобил "Хроники за неудобната истина" се озова в обществен скандал. Кметът на София Васил Терзиев предложи той да се гледа безплатно във всички софийски училища. Опонира му общинският съветник Иван Таков, който определи филма като пропаганден. От Българското ядрено дружество обявиха, че филмът насажда радиофобия и внушенията му не почиват на научно доказани факти. Възмутен от тази позиция, Явор Андреев напусна УС на дружеството.

Потърсихме гледните точки на Иван Таков и на Явор Андреев, който е управител на фирма "Тита консулт", спонсор на "Хроники за неудобната истина". Ето какво казва Таков:

И аз, и Васил Терзиев имаме биографии извън родовата си принадлежност. Никога не съм се отричал от семейството си, казва зам.-председателят на БСП и лидер на столичните социалисти

Дългът на “Топлофикация” към държавата може да бъде трансформиран в капитал, чрез който тя да се включи в съвместно дружество със София и да се изградят нови когенерации и топлопреносна мрежа

С ПБ нямаме идеологически различия, а само по някои политики, основно данъчната

Издигнаха паметник уж на жертвите на комунизма, но там е и името на Богдан Филов - престъпник и приятел на нацистите. Ние обаче не го поругахме, а те нарязаха Паметника на Съветската армия

- Г-н Таков, обявихте се срещу намерението на кмета Васил Терзиев в столичните училища да бъде прожектиран филмът за Чернобил. За да се научим от грешките на миналото, не трябва ли все пак да говорим за тях, включително с децата?

- Критиката ми бе насочена срещу действията на г-н Терзиев, не толкова срещу филма, за който се твърди, че е документален. Без да го е гледал, без да се консултира с Министерството на образованието и с експертите в Столичната община, той еднолично реши филмът да бъде пуснат в софийските училища. Не е редно, особено без да е гледал филма, който според мен отправя политически внушения. Има и други филми по темата, например Би Би Си има 4-часов документален филм. Е, може би не е подходящо целият да бъде пускан в училищата, но всичко в него е фактологично - с интервюта на експерти от цял свят, с хора, които са участвали в тези събития.

Нямам нищо против авторите на филма, но той не отразява точно събитията от аварията в Чернобил. И внушава, че тогавашният режим, за да се хареса на съветската власт, умишлено е пуснал децата да манифестират под радиоактивен дъжд.

- Не е ли така?

- По същото време през 1986 г. най-голямата манифестация за 1 май е от град и държава, с които обичаме да се сравняваме - във Виена. И са знаели за аварията в Чернобил, дори радиационният фон там е бил малко по-висок от този в София. Австрийските власти са заключили, че няма опасност за хората. Не може да обвиним хората във Виена по това време, че са имали топли чувства към съветската власт. Разследването за манифестацията там е прекратено, а в България за назидание Григор Стоичков отнесе 2 г. затвор.

Просто не е коректно внушението за злодеи, които са пуснали български деца под радиацията, за да се харесат на съветските другари.

- Има ли начин да намалее това яростно противопоставяне по оста комунизъм-антикомунизъм?

- То се използва само за политически внушения, отдавна трябваше да е приключило. И Васил Терзиев, и аз имаме биографии извън родовата си принадлежност. Аз никога не съм се отричал от миналото - моето и на семейството ми. А и не вкарвам разделение по тази линия.

През последните над 35 години нито социалисти, нито леви хора са рушили или обругавали паметници, дори и да са на личности, които не приемаме. Ето, в София издигнаха паметник уж на жертвите на комунизма. На него е и името на Богдан Филов - най-добрия български приятел на Третия райх, доказан престъпник и поддръжник на нацисткия режим. Да кажеш, че той е жертва на комунизма, е, меко казано, перверзно! Въпреки всичко този паметник никога не е бил поругаван! Нито пък сме искали премахване на паметника на Борис III, или преименуването на булеварда с името му. От негово име са изпълнени маса смъртни присъди на комунисти, но никой не е искал да го заличи, защото е част от нашата история и памет! Това е разликата между левите и десните. Те през цялото време поругаваха Паметника на Съветската армия, сега продължават с Братската могила. Насякоха Паметника на Съветската армия, почерпиха се с торта с отсечени детски ръчички и главички. Ние не търсим разделение. Държим историята да се помни, а паметниците са нейни носители.

- БСП изпадна от парламента, кои сега са потенциалните ви партньори?

- Освен традиционните партии в лявото наш партньор, както се видя и на президентските избори, може да бъде “Прогресивна България”. С тях имаме много общи неща, имаме и някои различия, но те не са идеологически. По-скоро имаме разминаване по политики, които БСП защитава. Винаги сме държали на образованието, социалната политика, здравеопазването, иска ни се да видим повече средства в тези сфери, както и по-сериозни реформи. Най-голямото ни различие е в данъчната политика. Още преди година и половина Националният съвет на БСП поиска промяна в данъчната система у нас, но не успяхме да я наложим. Не говорим за вдигане на данъците на работещите хора, а за повишаване данъците на корпорациите и на най-богатите в държавата. За да има повече приходи, освен по-висока събираемост трябва да има и справедлива данъчна система.

Въпреки нашите различия на президентските избори видяхме, че може да работим добре с ПБ, и ги виждам като потенциален партньор и за местните избори.

- Точно те обаче “откраднаха” много ваши членове. Овладян ли е този процес, стегнахте ли редиците?

- С работата си в кандидатпрезидентската кампания БСП показа, че си е стегнала редиците и е готова за местните избори. От всички, подкрепящи Илияна Йотова, БСП имаше най-силно присъствие на терен. Уверен съм, че може да проведем много успешна кампания за местните избори.

- В София в момента най-актуалният проблем е с парното. Как “Топлофикация” може да бъде заздравена и да гарантира качествени услуги?

- Отново хиляди софиянци са без топла вода и на студено. Това обаче са проблеми, трупани от години. Дружеството умишлено се води към това състояние. Не инвестираха в когенерационни мощности, които са изключително необходими за съществуването и развитието на “Топлофикация”. На последната сесия в СОС мнозинството гласува да се дадат 900 хил. евро на Световната банка за анализ, като дори в доклада пишеше, че това е с цел бъдеща концесия на “Топлофикация” - нещо, срещу което винаги сме били против.

В момента задълженията надхвърлят 1,3 млрд. евро, а до края на отоплителния сезон се очаква да са над милиард и половина. Няма концесионер, който да дойде, да ги поеме, да инвестира още 1,5 млрд. в модернизация на дружеството и още 1 млрд. в топлопреносната мрежа и да му излезе сметката. Сега се опитват да оставят на Столичната община целия дълг заедно с топлопреносната мрежа, която е недоходоносният актив на “Топлофикация”. За да дойде един концесионер или приватизатор, който да вземе активите чисти, да направи когенерационните мощности и да започне да печели огромни пари от продажбата на ток. Това може да бъде направено от общината съвместно с държавата, тъй като най-големият кредитор в момента е държавата през “Булгаргаз” и БЕХ. Дългът може да бъде трансформиран като капитал, с който държавата да се включи в това съвместно дружество, заедно с активите “Топлофикация София” да бъде капитализирана достатъчно добре, за да изгради новите когенерационни мощности и ударно да започне подмяна на топлопреносната мрежа.

Държавата и общината могат да си го позволят. Това дружество може да стане ефективно и дори да започне да връща всички направени инвестиции, като запази социално поносимата цена за софиянци.

- Тези дни лъснаха сериозни проблеми в една от общинските болници. Как контролът може да е по-ефективен?

- Контрол има - проблемите в Четвърта градска болница са засечени от проверки на контролните органи. Винаги може да се реагира по-бързо. Ще се върна към “Топлофикация” - от 2020 г. досега различни институции са направили 19 проверки.

Може би не навсякъде нещата се случват достатъчно ефективно, но нека не бъркаме собствеността с управлението. Не е казано, че за да се управлява добре едно предприятие, то непременно трябва да е в частни ръце. Трябват просто добри специалисти. И общината, и държавата могат да бъдат добър стопанин.

- Избрахте нови ръководства на дружествата, които управляват икономиката на София. Всяка партия получи по нещо, каква беше сделката?

- В никакви сделки не сме влизали! Комисиите бяха съставени от представители на всички партии в СОС. Докладите им бяха подкрепени, почти нямаше пререкания по това как са протекли заседанията на комисиите и оценките. Няма сделка, а консенсус за хора, които са сметнати за подходящи и съответно избрани за дадени постове в общинските дружества.

- Шеф сте на транспортната комисия в СОС, какви са решенията там?

- Решението е в по-добрия, по-редовен и по-удобен градски транспорт, с нови превозни средства, по-добри условия на труд за работещите в системата и по-високи заплати. Очакваме първите нови превозни средства през февруари, 50 бързозарядни електроавтобуса, от март започват да идват новите нископодови тролеи, очакваме 70 газови автобуса. Вече получихме осем метровлака и очакваме още 16 за линия 1, 2 и 4, плюс още осем за линия 3.

Макар и с голямо закъснение, нещата започнаха да се случват. Още преди година и половина дадохме мандат на кмета да търси финансиране, включително и европейско, за подмяна на наземния състав на градския транспорт. Чак сега, на последната сесия, беше гласуван такъв заем. А вече можеше да се радваме на нови превозни средства в градския транспорт.

Предстоят много промени и в транспортните схеми, за да е по-редовен градският транспорт. Задръстванията са функция от масовото използване на автомобили. Механичното увеличаване на цената на зоните за паркиране и тяхното разширение не води до подобряване в паркирането, убедили сме се в това през годините. Слушаме красиви приказки как ще се изграждат системи от паркинги, но нищо такова не се случва. Беше изпуснат и моментът за масово изграждане на паркинги, тъй като “пазарните талибани” разпродадоха и концесионираха почти всички подходящи терени в София.