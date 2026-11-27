Защо от "партиите с отпаднала необходимост" Радев реши баш с ПП и ДБ да подели квотата във ВСС, еднолична ли е властта, или двулична?

Двама навъсени господа на почтена възраст, да ги наречем условно Жълт и Зелен, гълчат водеща по Нова телевизия, употребила неправилно според тях думата “колаборация”. В разгара на еуфорията от избирането на новата парламентарна квота във Висшия съдебен съвет те са единствените сърдити и изнервени представители на “Прогресивна България”, ПП и ДБ, които се карат на журналистите.

Господин Зелен казва, че “колаборация” не е това между Радев, Мирчев и сие, а онова между Франция и Хитлер през 1940 година. Господин Жълт, чиито съратници въведоха понятията “сглобка” и “санитарен кордон” в българската политика, проповядва да спрем с тоя негативизъм и да се научим да отдаваме значимото на партиите, които преодоляват различията помежду си в името на националния интерес.

За зла беда в същия празничен ден господин Зелен е потърсен и от БНР, откъдето пак задават неправилно въпроса. Той се изнервя още повече, от немай-къде предлага

“нежелан, но задължителен съюз”

като правилен синоним на “колаборация” и “сглобка”, при което окончателно се изгубва в каламбура - хем технически е прав, хем сам се опровергава.

Всъщност пропагандни остриета като господин Жълт и господин Зелен напразно се мъчат да потиснат журналистическите инстинкти. Докато липсва ясно обяснение на факта, че от всички “партии с отпаднала необходимост” Радев избра да подели именно с ПП и ДБ влиянието си във ВСС, ще продължава да тегне далеч по-съществен въпрос: еднолична ли е, или е двулична властта?

Не е задължително обяснението да навежда на възмутителни заключения, напротив, може би управляващите са

хвърляли ези-тура и така се е паднало,

доверили са се на хороскопа, просто са им трябвали гласове, за да сложат точка на безвластието в съдебната система. Каквото и да е, нека го назоват, вместо да се мъчат с красиви думи да скрият, че “Прогресивна България” не поставя опозиционните сили под един знаменател. Още повече че историята на нейните симпатии е съвсем прясна, в колаборация с Радев ПП и ДБ имаха министри, спечелиха едни парламентарни избори, после служебно превзеха изпълнителната власт. Никак не е удобно сега господата Жълт и Зелен да пледират в националния ефир за честно и свято съюзничество.

В началото на операцията по ъпгрейд на ВСС условията бяха различни, властта

имаше шанс да избегне лутането

в езиковедски и исторически препратки. Владислав Горанов излезе с оферта от името на ГЕРБ, чиито гласове са достатъчни за желаното парламентарно мнозинство: “Ние сме готови да подкрепим без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС”.

Пропагандните фронтове моментално се надигнаха, единият приветства възможността мнозинството да носи цялата отговорност за състава на парламентарната квота, другият остро възрази, че при това положение Борисов и Пеевски сто процента

ще си пробутат протежета под масата

За сетен път не бе изяснена причината да се радваме само когато ПП и ДБ пробутват свои протежета, обаче, от друга страна, нямаше спор, че безвъзмездната оферта в повечето случаи е по-изгодна от възмездната.

Тъкмо този дразнещ дисонанс, както и последвалото “гушене” на Мирчев и Витанов в кабинета на Доцова за договаряне скришом на имена и бройки подклаждат до ден днешен съмнения, провокирайки медиите неуморно да търсят резон в сглобката на колаборацията.

Листчетата сипаха допълнително сол в раната. Депутатът от ПП Велислав Величков, водач на правдивата организация, дето неотдавна падаше на колене пред президентството, подаде на Цветанка Ризова листче с шест имена на кандидати за съдийската квота във ВСС. Междувременно от самата трибуна на Народното събрание Хамид Хамид (ДПС-НН) прочете списък с единадесет потенциални избраници на законодателната власт.

Когато бяха оповестени в крайна сметка резултатите от двата вота, задружните усилия за опорочаване на избора чрез буквални нагледни примери за подмолни сделки с неизвестни залози се увенчаха с небивал успех. Величков позна 4 от 6, а Хамид - 11 от 11, което не само подсили у народа лошото предчувствие, но и безвъзмездно даде на Пеевски основание да честити сватбата на жълтите и зелените.

Ситуацията напомня много на бруталния начин, по който след падането на комунистическия режим се проведе приватизацията в България. Официално ужким държавната собственост трябваше да бъде справедливо разпределена така, че да бъде създадена широка средна класа, а в действителност нарочната липса на регулации и умишлено оставените законови вратички позволиха на тесен кръг бивша червена номенклатура да изкупи на безценица предприятията и да се превърне в онова, което днес наричаме олигархия.

По правило отвратителните последствия от алчността и манипулативните решения в политиката са за сметка на гражданите, но затова пък са изцяло в интерес на господин Жълт и господин Зелен.

Горко му на правораздаването!