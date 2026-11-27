Природното вещество цитизин, разработено в София преди 70 г. от забравени български учени, е сред ключовите препоръки на СЗО срещу пушенето. Улици се кръщават на бомбаджии, терористи, диктатори, но няма "Страшимир Ингилизов". А всеки народ получава това, което цени, казва в интервю за "24 часа" проф. д-р Сотир Марчев, дмн, началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР, почетен член (FESC) на Европейското кардиологично дружество, републикански консултант по кардиология. Още за него четете в края на интервюто.

- Професор Марчев, читатели реагират на последното ни интервю за пристрастяването към никотина в тютюневите изделия с думите, че е недовършено, защото не казва нищо за начините за отказване.

- Прави са, в дълг сме. Но хартиеният вестник има ограничен обем на страниците. Веднага ще поправим “грешката” си.

Сигурно ще изненадаме много читатели с български пробив отпреди 70 години, който днес превзема света, а малко хора у нас знаят за него. По време на Втората световна война, когато не са имали достъп до тютюн, войниците в окопите са си свивали цигари със сушени листа от жълта акация. Вършило е някаква работа като заместител на тютюна, но няма нито един случай някой да се е пристрастил към листата на жълтата акация. Някои я знаят като златен дъжд, а латинското име е цитизус лабурнум. В нея има алкалоид, наречен на името на акацията - цитизин, който е мек заместител на никотина, към който няма пристрастяване. През далечната 1953 г. в Медицинския институт в София, който по-късно е преименуван на Медицинска академия, а днес е Медицински университет, професор Димитър Пасков - същият, който открива нивалина, и д-р Христо Добрев почват да разработват цитизина. И в хода на работата си са завладени от идеята да се създаде лекарство, което да помогне на пушачите, след като спрат цигарите, да изпитват по-малък никотинов глад, така че отказването да остане трайно. От идея до лекарство в продажба обаче има дълъг път. В случая, почти 10 години. През 1961-ва българският фармацевт Страшимир Ингилизов създава технология за сигурно извличане на цитизина от семената на жълтата акация. След това година по-късно професор Исаев довежда процеса до производство и през 1964 г. в София - в Химико-фармацевтичния завод, който тогава се намира на булевард “Илиенско шосе”, се произвеждат първите в света таблетки цитизин. Хапчето получава признание в България, след това в тогавашния СИВ. Продава се успешно в Полша и други страни под други търговски имена. Провеждат се успешни клинични проучвания както в Русия, така и в Полша. Но не пробива Желязната завеса. Отвъд нея стандартът за притъпяване на никотиновия глад след спирането на цигарите е тогавашната никотинзаместителна терапия, която тогава е била само с пластири, лепенки. След падането на Желязната завеса цитизинът излезе извън бившия соцлагер и бързо придоби популярност. През 2014 г. в едно от най-авторитетните медицински списания в света - New England Journal of Medicine, беше публикувано новозеландско проучване, което сравняваше цитизина, дошъл от социалистическия блок, с тогавашната никотинзаместителна терапия. Публикацията убедително показва, че цитизинът е по-добър. И оттогава започва своето разпространение по света, като последните няколко години неговият възход върви взривоподобно, изключително бързо.

- Какво обяснява взрива?

- Самият цитизин е природен продукт и поради това върху него патент не може да има. Както никой не може да патентова водата, въздуха, така никой не може да патентова и цитизина. Има патенти върху технологията за извличането от растението и технологията на приготвяне на таблетките. И липсата на патент върху веществото, и добрите отзиви от науката отварят вратите на всички континенти. В отделните страни се произвежда и продава под различни търговски имена. А Световната здравна организация го включи в официалните си препоръки за отказването от пушенето. Нещо повече – СЗО го включи в списъка на най-значимите, на най-важните лекарства на планетата Земя. Цитизинът, който се произвежда за първи път в София на неизвестното на никого навън “Илиенско шосе”, е едно от есенциалните лекарства на човечеството. През 2024 г. цитизинът беше разрешен за употреба във Великобритания, а на 4 февруари 2025-а влезе в официалните британски препоръки за отказване от тютюнопушенето. Същата година, на 25 август, цитизинът влезе в официалните канадски препоръки за отказване от тютюнопушенето. През същите години той е препоръчан и в Австралия, и в Нова Зеландия за пушачи, спрели цигарите, да не се върнат към навика. И докато ние с вас си говорим, тече разглеждането на документите за одобрение на цитизина от Администрацията по храните и лекарствата в САЩ, FDA. Индикациите са, че прегледът ще приключи успешно, и се очаква през първата половина на 2027 г. цитизинът да се продава на американския пазар. Технологията, която оценява FDA, е абсолютно същата, която е разработена в София от Медицинския институт - мястото, където е измислено това лекарство за притъпяване на никотиновия глад.

- У нас свободно ли се продава?

- Не само у нас, в много страни човек може да си го купи от аптеката, да си го поръча от интернет, защото цитизинът няма опасни странични ефекти. Но не е разрешен за лица под 18 г., за бременни и кърмачки, по време на остри сърдечносъдови заболявания. При контролирани клинични проучвания при хора над 66- годишна възраст също не са открити сериозни странични ефекти, но тези проучвания са малобройни.

- Какво определя правилния избор, след като тези препарати са толкова достъпни?

- Въпросът е човек да внимава в таблетките все пак да има цитизин. Обикновено това са таблетки от 1,5 мг и обикновено са 100 таблетки в кутийка. Не се гледат търговските имена, важно е съдържанието. Въпреки че е ефикасно средство, само да гълташ таблетки не стига. За да има резултат за трайно отказване на цигарите, вземането на хапчето е третото нещо, което трябва да направи пушачът.

На първо място трябва да бъде психически готов за решението си. Аз разказвам истината за пристрастяването, за да може пушачът да разбере, че отказвайки се, той не прецаква себе си, примерно с цел да са му живи и здрави децата и хората около него.

Той помага на себе си. Вече говорихме в предишно интервю, че никотинът прилича химически на ацетилхолина.

Ацетилхолинът е вещество, което е посредник, един от елементите както на системата на стреса, на симпатикуса, така и в системата на парасимпатикуса, обратната, противоположната система на спокойствието, на покоя. А ацетилхолинът живее няколко милисекунди и поради това действа само там, където се е образувал, тоест в която система се е образувал, там действа няколко милисекунди и след миг е разграден. И той не влияе никъде другаде.

А никотинът има полуживот час и половина, което обяснява защо средната консумация на цигари е 20 на ден, защото при тоя полуживот тази бройка покрива будната част на деня с достатъчно високи нива на никотин в мозъка. Та никотинът има полуживот час и половина и активира съответните рецептори за ацетилхолин навсякъде из тялото, включително и в симпатикуса - в системата на стреса, и едновременно с това в противоположната система на спокойствието - на парасимпатикуса.

- Може ли с примери?

- При задействане на симпатикуса, системата на стрес се активира, когато имаме проблем, например от среща в планината с мечка, вълк или друг звяр.

Активирайки системата на стреса с никотина, човек се чувства по-фокусиран, по-концентриран, по-способен да се пребори с всякакъв вид “мечка”. Едновременно се активира и парасимпатикусът, което води до отпускане - включително на мускулатурата, човек се чувства по-отпуснат и спокоен. Двете неща се случват едновременно.

Това, разбира се, е страхотно, и хората се пристрастяват към цигарите. Въпросът е, че в организма има хомеостаза и когато организмът поддържа непрекъснато стимулиране на ацетилхолиновите рецептори, той увеличава тяхната бройка, за да компенсира факта, че част от тях са непрекъснато активирани.

На практика базовото ниво на концентрация с времето намалява, базовото ниво на отпускане също намалява и така пушачът трябва да пуши, за да си върне предното ниво, което е изгубил в резултат на пристрастяването към цигарите. Но дори пушейки активно, той не успява да достигне до състоянието, което е имал някога, преди да пропуши. Нещо такова – например някой ти е откраднал 10 000 лв. и всеки път, като те види, ти дава по 50 лв. Ти се чувстваш щастлив, че всеки път той ти дава 50 лв., но не осъзнаваш, че той всъщност ти е откраднал 10 000 лв. изходно. Същото е с пушача. С всяка цигара получава концентрация, фокусиране и едновременно с това отпускане, но не осъзнава, че дори с този стимул от цигарите не го докарва до състоянието, което е имал, преди да се пристрасти към тютюнопушенето.

Затова пушачът първо трябва да разбере, че при спирането трябва да преодолее един труден период, докато организмът му се възстанови - броят на рецепторите в тялото и в мозъка му да се нормализира.

Третото, решаващо нещо, е подкрепата от околните. Разбира се, от отдаден лекар, който ще го насърчи да спре цигарите, но и от околните, от хората в неговия близък и по-далечен кръг. Ето затова говорим за проблема във вестник “24 часа” с неговата широка и многобройна аудитория.

Целта е да подсетим околните хора морално да подкрепят пушачите да откажат цигарите. Просто е: ако имате ваш близък човек, когото обичате, бъдете до него в момента, в който той се опитва да откаже цигарите.

- Кой е най-трудният период?

- Първите три дни. След това е трудно и в първите три седмици и накрая - първите три месеца. Добър повод е например на третия ден, на третата седмица, на третия месец да го отпразнувате заедно с този ваш човек, който се опитва да откаже цигарите.

Така с пренастройка на мисленето и нашата обща подкрепа може да има сериозен успех.

- Какво бихте посъветвали пушачите за по-добър успех в отказването – отведнъж или постепенно?

- Който пуши например до една кутия на ден, да ги спре сега. Сега. Въпреки че идва Нова година, да не чака Нова година. Обикновено решенията от Нова година не издържат дълго. Затова често пожелавам на приятелите си: нека твоите притеснения и грижи продължат толкова, колкото издържат новогодишните ни решения.

Така че, направете го сега. Може би ще ви трябва ден-два или седмица психическа подготовка, че трябва да го направите, но ги спрете сега. Не чакайте рождения си ден, не чакайте Нова година, защото при една кутия намаляването е такава мъка, колкото и спирането. Значи е по-изгодно да не я проточвате.

- Решението за спиране като че ли идва по-често при тези, които пушат много, защото си причиняват повече вреди и това им създават проблеми със здравето. За тях каква техника на спиране работи?

- Трябва да си определят разумен срок да намалят от 2-3 кутии на една. И тогава в избран момент да спрат внезапно. Важно е да са си направили “разписание” във времето и да се придържат към определения срок.

- За много хора пушенето е ритуал, буквално се чудят в компания какво да си правят с ръцете, като спрат цигарите...

Като се отказваме от цигарите, е разумно да не ходим на места, където има голям шанс да се пие и пуши. Като скъсваме с някой човек, гледаме да избягваме места, където можем да го срещнем, по същия начин е и с цигарите. Разбирам, че идващите коледни и новогодишни празници и след това януарски именни дни са лош период за човек, който се кани да откаже цигарите. Но по-добре го направете.

- А ако и с убеждение и подкрепа от околните не става?

- Тогава вече идват таблетките. Започнах неслучайно с “българския” цитизин. Обикновено се купува една кутийка с около 100 таблетки, които се прилагат в описана в листовката схема. Общото правило е в първите дни повече таблетки на ден, следващите дни се намалява и обикновено една кутийка стига за 25 дни.

Тоест с една кутийка с цитизин човек може да преодолее никотиновия глад по-лесно до след третата седмица, защото класическите проучвания се отнасят за този период. И остава да се преодолее трудният период до третия месец. Вече излизат проучвания, че ако човек има нужда, може да продължи да ги използва в ниска доза до 40-ия ден.

- И ако пак не става?

- Цитизинът е на българския пазар от 1964 г. и не е чудно, че много хора са го пили и немалко ще кажат: абе, пробвах - не става.

За тези, които са опитали, правили са всичко необходимо, не е станало, но са минали 2-3 месеца оттогава, могат пак да опитат. Счита се, че поредните опити с цитизин трябва да са през 2-3 месеца.

Най-често проблемът не е толкова в таблетката, колкото в главата. Паузата от няколко месеца трябва, за да се промени психиката, да се изтрие предварителното очакване за неуспех. Затова препаратът не е изпитван за по-къс срок между поредните опити. А за хора, които със сигурност не могат да се справят с цитизин, се отива към никотинзаместителната терапия, която с времето се е подобрила.

- В какво е станала по-добра?

- Има лепенки, пачове с различна сила на никотина. За тези, които пушат примерно кутия на ден, което е най-честият вариант, е средната по сила лепенка. А за тези, които пушат повече от кутия, е най-силната. За епизодичните пушачи е най-слабата. Човек става сутрин, лепи си я някъде върху тялото. Желателно е мястото да се сменя - ако винаги е на едно и също място, то ще се раздразни от лепилото и от никотина. Това е постоянната базална терапия, като целта е постепенно да се намалява.

Целта на времето, през което използваме примерно цитизин или си слагаме никотинова лепенка, е през този период постепенно да се нормализира бройката на рецепторите, за които говорихме. И второто важно нещо: да отзвучи навикът.

- Защо е толкова трудно дори това да спреш машинално да посягаш към кутията?

- Човешките същества обичаме да допираме нещо до устните си. Когато се родим - гърдата на майка си, за да сучем. След това обичаме да докосваме с устните си храна и вода. След това обичаме да докосваме с устните си любимия или любимата. И всъщност цигарите се включват в инстинкта да слагаме нещо върху устните си.

Пачовете ги включваме с план да ги използваме до третия месец, не повече, и ги прилагаме в намаляваща доза.

Разликата с миналото е, че те вече се комбинират било със спрей, било с дъвка за моментните импулси, когато на пушача много му се допушва. Той слага лепенката сутринта, маха я вечерта, обаче въпреки нея в един момент почва да изпитва неистово желание да запали. Тогава логиката е да има на помощ никотинов спрей или никотинова дъвка, за да се потисне желанието.

Ако човек е пушил 15 цигари на ден, след това може да му се наложи 15 пъти на ден да вземе дъвка или да си пръсне спрей на бузата отвътре.

- Има ли значение мястото?

- В медицината при различни болести използваме различни лекарства във вид на спрейове за уста, които се прилагат по различен начин. Например при спрейовете за бронхиална астма целта е да се вдишат, за да идат в белия дроб и да лекуват там. Спрейовете срещу стенокардия ги пръскаме под езика, защото там е най-добре кръвоснабденото място в устата ни и се резорбират по-бързо, за да облекчат стенокардията. А спреят в никотинзаместителната терапия се впръсква странично отвътре на бузата, защото целта е никотинът да не се разгради от черния дроб.

България е на първо място, за съжаление, в трагичната статистика в Европейския съюз. Ние сме държавата с най-кратка продължителност на живота и най-висока сърдечна смъртност. В цял свят убедително е доказано, че най-ефикасният начин за намеса е намаляване на тютюнопушенето.

Иронията на съдбата е, че точно България е държавата, в която за първи път е пуснат цитизинът на пазара като таблетки.

Но българският произход на това лекарство е популярен по света точно толкова, колкото на хората им е известно, че кирилицата е измислена в България. Всички си мислят, че е руска. А пък, като тръгнете през градовете, ще видите стари и нови имена на улици, кръстени на името на бомбаджии, терористи, диктатори и всякакви други.

Но плоча или улица на Страшимир Ингилизов няма да видите никъде. Това е. Всеки народ получава това, което цени.

ВИЗИТКА

Проф. д-р Сотир Марчев, дмн, е началник на Клиниката по кардиология към Медицинския институт на МВР, почетен член (FESC) на Европейското кардиологично дружество, републикански консултант по кардиология.

Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и здравен мениджмънт. Притежава европейски и български сертификати за експертно ниво по ехокардиография, електрокардиостимулация и инвазивна кардиология.

Специализирал е във Виена, Осака и др.

Защитена кандидатска дисертация в областта на тъканната доплер ехокардиография и докторска дисертация върху стрес индуцираната кардиомиопатия.

Дългогодишен член на лигата "Лекарите, на които вярваме.