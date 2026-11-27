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На тази възраст едно дете се нуждае от майка, няма как самото то да бъде такава, казва шефът на АГ отделението на болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана, където на 23 ноември роди 12-годишна

Там от 680 бебета тази година 50 са на непълнолетни, други 5 от момичета били под 14 г.

- Д-р Николов, как реагирахте, когато разбрахте, че трябва да помогнете при раждането на 12-годишна родилка?

- Бременната постъпва с подготвителни маточни контракции. Дежурният екип приема и реагира както при всяка високорискова бременност. Полагат се всички необходими грижи при такива бременни да се адаптират към болничната обстановка и предстоящото раждане. Роди се бебе от женски пол чрез цезарово сечение с тегло 2520 г и ръст 48 см.

Следоперативно няма настъпили усложнения. Иначе бях шокиран. Лошото явление ранни бракове се повтаря. Това е като да изпиеш горчивата чаша в живота си. Все едно да спреш развитието на едно дете. Вярно - раждане е, носи радост, но при такива ужасни обстоятелства, връщане назад към минали мрачни години на недоимък и безпросветност.

- Имате ли случаи на други толкова невръстни майки в отделението?

- Спомням си и други такива случаи - все пак имам 33 години трудов стаж зад гърба си. Най-малката родилка беше на 11 години, след това на 13 г. роди второ дете. Помня, че 3 дни след първото раждане майката направи гърч, спасихме я.

- Каква е статистиката за тази година?

- По данни на болницата в Монтана за първите 10 месеца на 2026 г. са проплакали общо 680 бебета. От тях 50 са родени от непълнолетни майки, а пет от тях са малолетни - под 14-годишна възраст.

Има три 14-годишни и една 18-годишна.

- Какви са медицинските рискове при бременност и раждане на тази възраст, може ли организмът да го понесе без сериозни последици?

- Медицинските рискове в тази възраст са много сериозни по отношение на износване, раждане и следродов период.

При такива бременни се среща анемичен синдром, както при тази родилка. Също така е висока честотата на еклампсиите и прееклампсиите (хипертонични усложнения на бременността, които обикновено възникват след 20-ата гестационна седмица и могат да засегнат и майката, и плода - б.р.), които са едни от най-сериозните усложнения в акушерството.

Чисто анатомично и физиологично тези деца не са подготвени

за такъв процес, който еволюционно е пригоден за завършилите пубертетско развитие, което настъпва към края на 18-ата година.

От друга страна, психологичното и емоционалното състояние на такива малолетни не е на ниво, което не им позволява да разберат какво им предстои и как да се справят с такива предизвикателства.

Поради тази причина всяка втора родилка на тази възраст изпада в следродилна депресия, за което тези деца майки трябва да бъдат под постоянно наблюдение на психолози и медици, което най-добре се осъществява в специализирани звена.

- Имаше ли усложнения по време на раждането на 12-годишното момиче?

- С оглед на ранната възраст на майката взехме превантивни мерки. Сега са добре, ще бъдат настанени в звено "Майка и бебе" в Комплекса за здравно-социални услуги "Свети Мина" в Монтана.

- Осъзнава ли това дете какво означава да стане майка?

- Мисля, че не осъзнава, а и отпадането от училище след трети клас не е плюс за интелектуалното развитие на майката. Това е срив. Не могат да се избегнат негативните последствия

- Какви психологически последствия сте наблюдавали при дете, попаднало в ситуация да стане майка?

- Едно дете на 12 години няма как да бъде майка, когато самото дете се нуждае от майка. Това е показателен случай за провал в семейното възпитание и в образованието на тези децa. Голям провал!

Такива

явления като ранни бракове се случват при отчаяно поведение в неразвитите държави,

при изключително немарливо отношение към децата, несъобразено с природните особености на детския организъм.

- Кой трябва да поеме отговорност за защитата на това и на други деца в подобна ситуация?

- Всички са отговорни и ние като общество. Родителите са пренебрегнали естествените потребности на децата. Отговорността за ранните бракове и съжителства с непълнолетни в Северозападна България, а и в цялата страна е споделена между родителите, пълнолетните партньори и държавните институции.

Проблемът има две измерения - пряка

наказателна отговорност по закон и институционална отговорност за превенция и контрол

Според Семейния кодекс минималната възраст за сключване на граждански брак в България е 18 г., по изключение 16 г. с разрешение от съда. Поради това ранните бракове почти винаги представляват фактически съжителства, при които наказателна отговорност носи пълнолетното лице, което заживее съпружески с непълнолетно.

Родители и настойници носят отговорност за упражняване на родителските права, задължението за образование на децата и недопускането им в рискова среда.

- Каква трябва да бъде превенцията срещу ранните бракове?

- Превенцията на ранните (детските) бракове в Северозападна България изисква комплексен подход, тъй като регионът е сред най-бедните и с най-високи нива на социално изключване - особено в рамките на ромската общност, където тази практика е най-разпространена.

Основните направления и мерки, които трябва да включва превенцията, са

достъп до качествено образование като най-силния фактор срещу ранните съюзи

Нужно е гарантиране на ранно детско развитие, програми за подпомагане на семействата в уязвимо положение, синхронизирана работа на институциите и провеждане на разяснителни кампании сред родителите за тежките последици от ранните бракове.

- Какво бихте казали на родителите, които смятат, че подобни случаи са изолирани и не ги засягат?

- Да обръщат повече внимание на децата си, да не ги оставят на самотек. Едно ранно майчинство е отнето детство.