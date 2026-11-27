Филмът за ядрената катастрофа в Чернобил "Хроники за неудобната истина" се озова в обществен скандал. Кметът на София Васил Терзиев предложи той да се гледа безплатно във всички софийски училища. Опонира му общинският съветник Иван Таков, който определи филма като пропаганден. От Българското ядрено дружество обявиха, че филмът насажда радиофобия и внушенията му не почиват на научно доказани факти. Възмутен от тази позиция, Явор Андреев напусна УС на дружеството. Потърсихме мненията на Явор Андреев и Иван Таков.

Ето какво казва Явор Андреев:

Български учени са предупреждавали след Чернобил, но властта не се е вслушала, управител на фирма "Тита консулт", спонсор на филма "Хроники за неудобната истина"

– Г-н Андреев, защо поехте ангажимент да бъдете спонсори на филма “Хроники за неудобната истина“?

– Спонсори сме на филма от името на фирма “Тита Консулт”. Аз и най-вече баща ми Цветан Андреев сме сред двигателите на този проект. Той е работил 33 г. в АЕЦ “Козлодуй”, дълго време като ръководител на радиационния мониторинг на площадката на централата. През 1986 г., два месеца след аварията в Чернобил, е изпратен с още 12 служители на АЕЦ “Козлодуй” в Запорожката атомна централа. Целта е била да се обучават и да помагат за справянето с последиците от аварията. Това е оставило дълбок отпечатък в него – най-вече човешките съдби, страданията, незнанието. У него винаги е оставало желанието тези годишнини да бъдат отбелязвани, за да не се забравя случилото се. За 40-ата годишнина заедно с физика Атанас Кръстанов решиха, че е добре да се създаде филм. За самата авария и технологичните подробности има достатъчно информация и документални филми, но реакцията на българската държава тогава не е толкова известна. Идеята беше да съберем документални кадри и спомени на хора.

– Очаквахте ли такава реакция от Българското ядрено дружество?

– Изключително изненадан и озадачен съм от реакцията му. Бях част от неговия Управителен съвет и дори опитах да разговарям с останалите членове, за да им обясня, че доводите в писмото им до министерството на образованието и до Столичната община не съответстват на истината. Има достатъчно доказателства, включително свидетели на случилото се. Във филма се показват изследвания и се цитират графики от Международната агенция за атомна енергия, СЗО. Тази информация не е измислена, както се твърди в писмото на дружеството. След като изразих позицията си, получих много обаждания от хора от бранша, които също са изненадани от тази реакция. Сред тях има и участвали в измерванията, които потвърждават, че такива стойности са били отчетени.

– В писмото на Българското ядрено дружество се посочва, че в една от най-засегнатите държави – Швеция, стойностите са били 20, а в пиковите моменти са достигали най-много 400 бекерела на литър. Във филма се говори за стотици хиляди бекерела в млякото у нас. Как коментирате това разминаване?

– Не твърдя, че данните за Швеция не са верни. Във филма показваме архивни кадри, в които наши учени застават с лицата си и казват, че са измервани стойности до 150 000 бекерела на литър мляко.

След като обявих, че напускам Българското ядрено дружество, ми се обадиха и други хора – настоящи и бивши университетски преподаватели и специалисти в областта, като всички потвърждават, че такива стойности е имало и че са ги измервали. Във филма се разказва, че резултатите са били подавани към властимащите, но са били прикривани.

– Вие самият не сте били съвременник на тези събития?

– Роден съм през 1987 г., след като баща ми се е върнал от Запорожката централа след аварията в Чернобил. Не съм бил съвременник на случилото се, но баща ми е работил дълги години с хората, които участват във филма. Професор Цветан Бончев е основател на Българското ядрено дружество. Той е човек, чиято експертиза, измервания и работа никой не поставя под съмнение. Бил е и най-дългогодишният декан на Физическия факултет на Софийския университет. Във филма става дума и за професор Иван Узунов, професор д-р Валентин Босевски, професор д-р Евгени Белоконски и професор д-р Венелин Маринов. Те са правили измервания и са подавали данни за високи стойности на тогавашните управляващи. Филма показва архивни кадри с тяхното мнение. В кадри от открито студио по БНТ от 1991 г. Янко Янев показва графики, че в някои държави е имало много по-голямо радиоактивно замърсяване, но предприетите мерки са позволили населението да получи значително по-ниски дози от българското. Това всъщност е големият парадокс. В България е имало значително по-малко радиоактивно замърсяване, но населението е получило по-голямо облъчване в сравнение със страни, в които замърсяването е било далеч по-голямо. Ако бяха приложени мерките, предприети в другите държави, българското население щеше да получи още по-малки дози. Във филма се показва как български преподаватели и професори са представили пред управляващите данни за хиляди бекерела на литър мляко, както и какво трябва да се направи, но властимащите не са се вслушали в тяхното мнение. Това е и причината България да е единствената страна, в която и следващата година се получава високо дозово натоварване, известно като “Българския Чернобил”.

– Защо подадохте оставка от Българското ядрено дружество?

– Аз бях председател на Младежката асоциация на дружеството. С твърденията си то реално хвърля петно върху работата на всички бележити български учени, професори, доценти и доктори, показани във филма с лицата си. Това са хора, които са предупредили за случващото се и са предложили мерки за предпазване на населението.

– В писмото се изтъква и аргументът, че филмът насажда радиофобия и може да отблъсне младите хора от инженерните науки и ядрената физика. Така ли е?

– Преди да тръгне по кината, филмът направи турне в страната. Прожекциите бяха пред пълни зали, а на някои места се наложи да организираме допълнителни. След това много университети и неправителствени организации проявиха интерес. След всички тези прожекции пред хиляди хора, голяма част от които млади, винаги се е говорело много за ядрената енергетика и се e изтъквало нейното значение и необходимост.

Хората са възмутени от липсата на адекватна реакция след аварията, но никой не говори за радиофобия. Ако искаме да избегнем радиофобията, трябва да обясняваме на хората какво представлява радиацията, какви са ефектите и какви мерки можe да се предприемат. Смятам, че именно това се опитваме да покажем с филма – дори при най-тежката индустриална авария има адекватни мерки, които могат да намалят последиците.

– Какво мислите за предложението филмът да бъде показван в училищата?

– Това не е лоша идея. И до момента той е гледан от много ученици, които са имали желание. За да се даде възможност и на учениците, които не могат да си позволят да отидат на кино или в населеното място няма подходящи условия за прожекция, смятаме, че училището е подходяща среда, в която филмът може да бъде показан, а учениците да обсъдят въпросите си със своите учители.