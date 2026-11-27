Само в "24 часа" на 27 ноември четете:
Над 3000 деца раждат у нас на година, в ЕС България е първенец
Проф. Сотир Марчев: Старо българско лекарство днес превзема света
Откриха, че 30 г. по-рано има предупредителни знаци за инфаркт и инсулт
Иван Таков: Филмът за Чернобил, който кметът дори не е гледал, прави само политически внушения
Мислите, че политиците още управляват света? Грешка - анализ на Мохамед Халаф
Вижте първите страници на "24 часа" от 27 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.