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Само в "24 часа" на 27 ноември четете:

Над 3000 деца раждат у нас на година, в ЕС България е първенец

Проф. Сотир Марчев: Старо българско лекарство днес превзема света

Откриха, че 30 г. по-рано има предупредителни знаци за инфаркт и инсулт

Иван Таков: Филмът за Чернобил, който кметът дори не е гледал, прави само политически внушения

Мислите, че политиците още управляват света? Грешка - анализ на Мохамед Халаф

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.