"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 28 ноември четете:

Денят, в който турските сериали спрат - съботен очерк

Стефан Данаилов три пъти рискува живота си при снимането на "На всеки километър"

Таксито вози по-скъпо - в София средно с 6%, в други градове цената е нагоре с 60 - 70%

ММА звездата Дакота Дичева в приказния свят на Явор Гърдев в "Ян Бибиян"

"Идеал Петров съм!" – актьорът изигра 400 роли, понякога не му стигали парите за хляб

Четиримата "татковци" в зала 1 – мъже под чехъл или начетени интелектуалци

Мръсните тайни на БГ история: Как след срещите на Парчевич с крале и императори България можеше да е свободна 2 века преди 1878 г.

Дара се размина с номинация за "Грами", но Пацо Димитров я получи

Иван Ничев: Напоследък нашите филми са все тъжни, но е страшно да обявиш комедия и никой да не се засмее

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.