Само в "24 часа" на 28 ноември четете:
Денят, в който турските сериали спрат - съботен очерк
Стефан Данаилов три пъти рискува живота си при снимането на "На всеки километър"
Таксито вози по-скъпо - в София средно с 6%, в други градове цената е нагоре с 60 - 70%
ММА звездата Дакота Дичева в приказния свят на Явор Гърдев в "Ян Бибиян"
"Идеал Петров съм!" – актьорът изигра 400 роли, понякога не му стигали парите за хляб
Четиримата "татковци" в зала 1 – мъже под чехъл или начетени интелектуалци
Мръсните тайни на БГ история: Как след срещите на Парчевич с крале и императори България можеше да е свободна 2 века преди 1878 г.
Дара се размина с номинация за "Грами", но Пацо Димитров я получи
Иван Ничев: Напоследък нашите филми са все тъжни, но е страшно да обявиш комедия и никой да не се засмее
Вижте първите страници на "24 часа" от 28 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.