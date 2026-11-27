Войната в Украйна и европейското превъоръжаване усложняват задачата пред новите власти в София и Будапеща - държавите от източния фланг на ЕС трябва да съчетаят военната си сигурност с икономическото догонване на Западна Европа

Две изборни победи, две различни общества, два различни политически пътя, но обща бюджетна реалност само 7 месеца по-късно. И един основен въпрос - изчерпва ли се политическата промяна със смяната на управляващите?

На 12 април 2026 г. Петер Мадяр сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, а седмица по-късно Румен Радев и „Прогресивна България" спечелиха убедително парламентарните избори след продължителния цикъл на политическа нестабилност в България. 7 месеца по-късно двете държави отново попадат в един общ европейски разказ - заявките за политическа промяна се сблъскват челно с икономическата реалност.

На 24 ноември ЕК обяви, че България и Унгария не са предприели достатъчно мерки за справяне със свръхдефицита. За България като член на еврозоната това означава и риск от финансови санкции. Унгария е в процедура за свръхдефицит още от юли 2024 г., когато Орбан все още е на власт. Страната ни влезе в нея през юли тази година, след като започна 2026 г. без приет държавен бюджет и с проблеми в публичните финанси, натрупвани от години. Според есенната прогноза на ЕК България ще приключи годината с дефицит от 5% от БВП, а Унгария - със 7,3%. Българският държавен дълг се очаква да бъде около една трета от БВП, докато унгарският ще надхвърли 77%.

Зад общата европейска процедура обаче стоят две различни икономически действителности. В Унгария предизборните плащания, данъчните облекчения и допълнителните пенсионни разходи натежават върху бюджета. В България сред причините са натрупаните социални ангажименти, увеличенията на заплатите в публичния сектор, инвестициите, разходите за отбрана и недостатъчният ръст на приходите.

Обикновено разговорът за бюджетния дефицит започва с въпроса колко харчи държавата, но много по-рядко се пита от кого събира парите си.

Петер Мадяр и партията му „Тиса" идват от десноцентристкия политически спектър, но сред бюджетните им предложения за 2027 г. са данък върху големите богатства, по-високи данъци за големите компании и данъчни облекчения за хората с по-ниски доходи. В България проектобюджетът за 2027 г. също предвижда увеличение на пенсиите, заплатите в публичния сектор и подкрепата за семействата. Сред предложенията са временен данък върху свръхпечалбите в определени сектори и повишаване на максималния осигурителен доход. Основната данъчна рамка обаче остава непроменена - въведеният през 2008 г. 10-процентов плосък данък.

Показателно е, че през юли самият Съвет на ЕС обърна внимание на съчетанието между плоския данък, липсата на общ необлагаем минимум и тавана на осигурителните вноски. Според европейските институции тази комбинация води до относително по-ниска обща данъчно-осигурителна тежест за хората с високи доходи, отколкото за тези с ниски.

Така въпросът е не само как да бъде намален дефицитът, но и кой ще понесе цената за това не само в България и Унгария. В продължение на десетилетия голяма част от постсоциалистическа Европа градеше икономическата си конкурентоспособност върху сравнително евтин труд, ниски данъци и привличане на чуждестранен капитал. Този модел донесе инвестиции, работни места и икономически растеж, но догонването на жизнения стандарт на Западна Европа остава незавършен процес.

По данни на Евростат през 2025 г. средният разход на работодателите за един час труд в ЕС е 34,9 евро. В България той е 12 евро, в Румъния - 13,6 евро, а в Унгария - 15,2 евро. Това са трите най-ниски стойности в ЕС.

Според Евростат България, Латвия и Литва са и държавите с най-високо доходно неравенство в ЕС през 2025 г. През същата година 29% от българите, 27,4% от румънците и 26,3% от литовците са изложени на риск от бедност или социално изключване при средно 20,9% за ЕС.

Източна Европа обаче не е еднородна. В Чехия, Полша и Словения този дял е под 16%. Общото историческо наследство не означава непременно еднакви социални резултати. Емиграцията, демографският спад и недостигът на работна ръка постепенно разкриха ограниченията на икономическия модел, изграден след 1989 г. Трудно е да догонваш западноевропейските доходи, ако ниската цена на труда е сред основните ти икономически предимства.

България и Унгария далеч не са изолирани случаи. Румъния, Полша и Словакия също са в процедура за свръхдефицит, но подходите им към бюджетните проблеми са различни. В Румъния опитът за стабилизиране на публичните финанси премина през увеличение на ДДС от 19% на 21% и замразяване на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Според последната прогноза на ЕК страната ще приключи годината със спад на икономиката от 0,3%. В Полша пък ЕК очаква икономически растеж от 3,5% за 2026 г. въпреки прогнозния бюджетен дефицит от 7,1% и мащабното военно превъоръжаване.

Сам по себе си размерът на дефицита не разказва цялата история за състоянието на една икономика, още по-малко за състоянието на едно общество.

За едно домакинство финансовата стабилност означава сигурна работа, възможност за отглеждане на деца, достъп до лекар и спокойствие след пенсиониране. Когато държавата ограничи финансирането на обществени услуги, разходите невинаги изчезват - понякога просто се прехвърлят върху семейния бюджет.

Войната в Украйна промени не само средата за сигурност в Европа, но и бюджетните приоритети на континента. По данни на Европейската агенция по отбрана през 2025 г. държавите от ЕС са похарчили 418 млрд. евро за отбрана - с 20% повече спрямо предходната година. Очакванията са до края на 2026 г. сумата да достигне 454 млрд. евро.

Най-отчетливо тази промяна се вижда по източния фланг. Според прогнозните данни на НАТО за 2026 г., цитирани от Ройтерс през юли, разходите за отбрана на Литва ще достигнат 5,33% от БВП, на Естония - 5,1%, на Латвия - 4,92%, а на Полша - 4,68%. На срещата на върха на НАТО в Хага през юни 2025 г. страните от Алианса поеха ангажимент до 2035 г. да отделят поне 3,5% от БВП за основни отбранителни нужди и до 1,5% за инфраструктура и други инвестиции, свързани със сигурността. Тоест не става въпрос за еднократни разходи, а за промяна в бюджетните приоритети за години напред.

Още през юли 2025 г. ЕС даде на 15 държави, сред които България и Унгария, възможност за временно отклонение от бюджетните ограничения с до 1,5% от БВП годишно до 2028 г. заради увеличените разходи за отбрана.

ЕС създаде и механизма SAFE, който предвижда до 150 млрд. евро за инвестиции в отбрана под формата на заеми. Държавите получават достъп до финансиране при по-благоприятни условия, но изплащането на заемите остава ангажимент на националните бюджети.

Европейското превъоръжаване поставя и друг въпрос - какво би могло да бъде постигнато, ако част от тези средства бъдат насочени към гражданска инфраструктура, образование, здравеопазване и технологично развитие. Военната индустрия може да създава работни места и икономически растеж, но това само по себе си не гарантира по-висок жизнен стандарт.

За държавите от Източна Европа, които все още догонват западноевропейските доходи, увеличаването на военните разходи означава и по-труден избор между различните обществени потребности. Наред с инвестициите в отбрана остава въпросът за ролята на дипломацията и политическите усилия за постигане на траен мир в Европа.

За Източна Европа има съществена разлика между инвестициите в собствената индустрия и финансирането на внос на военно оборудване чрез нов държавен дълг. Руската война в Украйна и географската близост до конфликта обясняват необходимостта от укрепване на отбраната, особено в балтийските държави и Полша.

Но докато за допълнителните военни разходи ЕС създаде специално изключение от бюджетните правила, няма равностоен общ механизъм за инвестиции в здравеопазване, образование или борба с бедността. А за Източна Европа демографската криза, обезлюдяването на цели региони и недостигът на лекари, учители и квалифицирани кадри също са дългосрочни рискове за националната сигурност. Една държава се нуждае от способност да защитава границите си, но и от хора, които виждат бъдещето си в нея.

Така от Балтийско до Черно море правителствата са изправени пред три задачи - да гарантират военната си сигурност, да спазват европейските бюджетни правила и да преодоляват социалното и икономическото си изоставане.

И трите имат своята цена. България вече е част от еврозоната, а Унгария под управлението на Мадяр си поставя за цел да се присъедини към единната европейска валута. Двете страни са на различни етапи от европейската си интеграция, но са изправени пред сходен въпрос - възможно ли е икономическото догонване на Западна Европа, без да се преосмисли моделът, върху който голяма част от Източна Европа изгради развитието си след 1989 г.?

Европейската интеграция не бива да се измерва единствено чрез размера на дефицита, държавния дълг или приемането на общата валута. Тя има и човешко измерение - доходите, условията на труд, достъпа до обществени услуги и възможността човек да живее достойно в собствената си страна. През април България и Унгария гласуваха за политическа промяна. През ноември икономическата действителност напомни, че смяната на управляващите и промяната на икономическия модел са два различни процеса. 7 дни бяха достатъчни, за да се появят две нови политически мнозинства в Източна Европа. 7 месеца по-късно пред тях стои далеч по-сложна задача.

А истинското догонване на Западна Европа ще бъде факт не когато държавите в източната част на континента достигнат определени бюджетни показатели, а когато гражданите им достигнат западноевропейския жизнен стандарт.