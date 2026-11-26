Всъщност истинските автори на тези потресаващи колчета, поставени между ленти с прекъсната маркировка, са не друг а великите княжевски (по-точно казано карпузински както е името на местността по нотариални актове) активисти. Именно те тормозят институциите от сутрин до вечер и без почивен ден с настоявания как да ограничат и ако може изобщо да спрат движението и никой да не преминава през квартала им. Те измислиха колчетата, разделящи трамвайните линии, сякаш трамваите са хукнали да навлизат в насрещното, те блокират ежедневно пътя с лозунга „Тук не е магистрала", те настояваха да се поставят десетки гърбици по асфалта. И подозирам, че ужасно се радват на катастрофалното състояние на асфалта по пътя през квартала им, защото явно в представите им е по-добре така, че превозните средства да не развиват висока скорост. Как преди изграждането на магистрала „Люлин" („Струма") търпяха и тировете, не ми е ясно, но пък е ясно, че апетитът идва с яденето. Имам предвид това, че през последното десетилетие всички околни дерета плътно се застроиха с някакви подобия на луксозни кооперации и къщи. И обитателите им сигурно си мислят, че като са се докопали до хубавата природа (законно, полузаконно или направо незаконно не коментирам) никой не бива да им пречи.

Бил съм свидетел на безумни мисли, които хрумват на карпузинци. Когато на обществено обсъждане преди години бе подложен най-старият вариант за разширяването на западната дъга на околовръстното – онази част, която пресича булевард „Цар Борис Трети", те въстанаха като един. Много се разгневиха на това, че проектът предвижда две ленти за престрояване за завиване вдясно на пресечката между булеварда и булевард „Никола Петков", за да поемеш по Южната дъга. И доводът им беше, че това щяло да стимулира трафика през квартала им. В техните представи всеки, който влиза от западна посока в столицата, трябва да влезе през жк „Люлин" и после да кара накъдето си иска. Нищо че това удължава пътя примерно до Бизнес парка в „Младост" с цели девет километра. Важното е никой да не минава през техния квартал.

Между другото карпузинци имат доста развихрена фантазия. Когато излязат на протест, бълват едни статистики за жестоки катастрофи вследствие на страшно високата скорост, с която карали всички през техния квартал. Винаги, когато съм правил опит да проверя цифрите се натъквам на силни преувеличения. В „Княжево" изобщо не стават повече катастрофи, отколкото където и да е на друго място. Там се кара с 40 км в час, две от четирите ленти – тези открая, са в ужасно състояние, на всеки 50 метра има светофар, гърбица или колчета. За пътя през Владая съм съгласен, че стават повече катастрофи, но само при мокра настилка, защото асфалтът беше калпав, пък е и планински път с много остри завои. Е, смениха го. Но не – максималната скорост става 50 км в час и в допълнение с колчета на всяка лента. Искрено пожелавам на всеки карпузинец с кола да попада всеки път на колоездач пред себе си и да псува, че не може да се измъкне от този „коридор". Или да избере лента, по която е решила да премине и линейка и да се чуди как да й направи място. Или поне този, който кара пред него, да му се случи нещо и да се наложи да спре. Макар че не ми се вярва карпузинецът да спре – те са толкова нахални, че по-скоро ще нагазят колчетата.

И друго пожелавам на жителите на Княжево – един преобилен дъжд. Да видим тези плътно застроени дерета дали ще издържат. И дали няма да се случи като в „Елените" – цялата вода да се събере долу на пътя. Тогава ще се изпълни мечтата им никой да не може да минава през квартала им. Останалите поне имаме алтернативен вход, макар и по-дълъг с 9 километра.

(От фейсбук)