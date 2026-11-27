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Не, не е достатъчно Радев да се обади на Макрон и двамата да „осъждат насилието".

Скандалът е много по-голям и ако го подцените, съвсем скоро ще го усетите на гърба си.

Това, което се случи снощи, е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПОЗОР за Франция.

Да бият хора пред безразличните погледи на френските полицаи!

Да позволиш на престъпници да вилнеят безнаказани по трибуните!

Къде отивате?

Какво си представяте?

Мислите, че ще ви се размине ли?

Проблемите на Франция след онова, което се случи снощи, вече са и проблеми на България.

И ако България е запазила поне малко достойнство, трябва да реагира много остро.

Не по телефона, в приятелски разговор с Макрон.

„Олимпик" трябва незабавно да бъде изваден от европейския футбол поне за 5 години.

Френската държава трябва незабавно да заплати обезщетения на всеки от пострадалите българи.

Всеки от престъпниците, които участваха в този погром, трябва да бъде незабавно изправен пред съда.

Чакам да видя и какво ще кажат българските депутати в европейския парламент.

Чакам и официално изявление на българския посланик във Франция.

Европа означава безусловно спазване на законите и човешките права.

Ако французите отказват да го правят, нямат място в Европейския съюз.

(От фейсбук)