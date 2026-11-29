Снимахме "Такси за рая" само за 17 дни, но не отстъпих от идеята си, премиерата му е на 1 декември

Професор Иван Ничев е едно от най-големите имена в родното кино. В дългия списък на филми, които е режисирал, влизат заглавия като "Иван и Александра", "Звезди в косите, сълзи в очите", "След края на света" и "Бай Ганьо тръгва из Европа" и т.н. Само след няколко дни - на 1 декември, ще бъде премиерата на новия му филм "Такси за рая", който от 4-и ще се завърти и по кината. В лентата този път той си поделя режисьорската работа с Тодор Чапкънов. Филмът е по новелата "Нощно бдение" на Димитър Динев.

- На 1 декември е премиерата на новия ви филм “Такси за рая”, който от 4-и ще се завърти и на големия екран. Той е по новелата на Димитър Динев “Нощно бдение”. Как се появи идеята за този сюжет?

- Дълги години с моя приятел, писателя Димитър Динев, търсихме тема, около която да се обединим и да направим сценарий за филм. Много ми беше интересна неговата съдба. Завършил е немска гимназия и преди 1988 г. бяга от България и се озовава в Австрия. След това попада в лагер във Виена, както всички емигранти, които преминават незаконно границата. Когато се установява в страната, започва да работи най-различни неща, а след това прави невероятна кариера и

става един от известните австрийски писатели

Стига до сцените на Императорския театър (Burgtheater) - националния театър на Австрия, и Фолкстеатър, което е мечта на всеки голям немски, а и световен писател. С Димитър Динев

Преди време Димитър Динев ме покани във Фолкстеатър, който е вторият по големина театър във Виена, за да гледам негова постановка. След дълги разговори му казах, че нямам никакво намерение да пренасям театрална постановка на кино, но имам идея, която бих могъл да му предложа по негов текст. Ако я хареса и се съгласи, можем да пристъпим към работата върху сценарий. Така се роди идеята. Започнахме да работим. Двамата правехме различни варианти, обменяхме ги и така стигнахме до сценария, който предложих в Националния филмов център и за който получих субсидия.

Няма да влизам в подробности защо получих много малко пари. Нещата бяха доста сложни. Стигна се дори до съдебна процедура заради проблеми с оценките, които не отговаряха на истината в класацията.

- Вие заведохте дело?

- Не. Споразумяхме се благодарение на директора на Националния филмов център Петър Тодоров, на когото съм много благодарен. Договорихме се така, че не попречих на сесията на нито един филм. Половината от тези хора съм ги учил в НАТФИЗ и нямам намерение да спирам никой млад човек. Но все пак исках истината да излезе наяве и да реализирам своя проект.

Както и да е, изправих се пред въпроса дали мога да реализирам сценария с тези средства. Тогава отново се срещнахме във Виена с автора. Той вече беше готов да се откаже, но след размишления ми разреши да преработя сценария. Не му се занимаваше повече с това, тъй като подготвяше новия си роман “Времето на смелите”, който през 2025 г. спечели Голямата награда на Австрия за най-добър роман.

Направих сценария, но се появи и друг голям проблем - как ще се справя с реализацията му. Възрастта напредва, а и проблемите с енергията ми се увеличават. Затова реших да се обърна към по-младото поколение. Направихме една среща, на която се роди сътрудничеството ми с двама млади и талантливи творци - Тодор Чапкънов и Башар Рахал.

Всъщност

Башар започна кариерата си при мен, когато беше на 12 години

Участваше като дете във филма ми “Иван и Александра”. Така тръгна неговият път. Сега продължаваме да работим заедно и стана изпълнителен продуцент. С Тодор Чапкънов станахме сърежисьори. Изключително съм доволен и от двамата. Получи се една щафета - опитът на моето поколение се срещна с енергията и таланта на младите.

- Кога започнахте снимките?

- В началото на декември миналата година. Снимките са може би рекордни не само за България, но и за “Гинес” - общо 17 снимачни дни.

- Това е изключително кратък период за филм.

- Да, уникално малко време. Обикновено режисьорите прекарват месеци в разговори с актьорите, подготовка и обмисляне какво биха направили. Периодите са между три и дванайсет месеца.

Ще ви дам пример. Гледах документален филм за “Имало едно време на запад” на Серджо Леоне, лека му пръст. Там продуцентът разказваше, че режисьорът се оплакал, защото не можел да се вмести в деветте месеца снимки и искал още.

Да не говорим за сравненията в парите - това, което аз получих за този филм, и бюджетите, които започват от 10 милиона нагоре,

а някои достигат 250 милиона

Няма смисъл от подобни сравнения, но те са важни, за да знае българската публика, че ние се състезаваме с всички тези продукции. Когато преди повече от 40 години показвах филма си “Звезди в косите, сълзи в очите” по цял свят, в България беше в кино “Славейков”, а в съседното кино вървеше “Кръстникът”. Това е състезанието. Няма нещо, което да те оправдае, трябва да направиш филм, който да бъде достоен да върви в съседното кино.

Щастлив съм, че в крайна сметка успяхме да се справим с тази задача. “Такси за рая” е доста рядко явление в българското филмопроизводство, защото хората ще могат и да се смеят. Напоследък нашите ленти са много тъжни.

- По-трудно ли е за българското кино сега?

- Последните години бяха много трудни, но има известен оптимизъм. От разговорите ми с разпространителите усещам положителна тенденция. Има тенденция за връщане на зрителите към българското кино. Отдавна предчувствах, че ще дойде умора от чуждите филми и от гледането на малки екрани. Разбира се, има много фактори, които пречат - финансовите възможности на хората, цените на билетите. Киното вече влезе в домовете ни с огромни телевизори и перфектна техника. Влияние оказва и застаряващото население. По статистика имаме два милиона пенсионери, а на кино ходят млади хора.

- На голям екран се завъртяха едновременно девет български филма. Това добре ли е, или е пагубно за тях?

- Добре е, но е лоша политика за разпространение на филмите. Трябваше да бъдат разположени във времето, а не да се струпват в един-единствен месец.

Да, забелязва се известно увеличаване на производството. Снимат се и частни филми, за които момчетата и момичетата, слава богу, успяха да намерят пари. Но има и филми, които са започнати преди осем или десет години и чак сега се реализират. Не знам по какви причини - може би финансови, може би други. И това създава известно натрупване на заглавия по едно и също време. Зрителят ще избере това, което му е интересно и може да му донесе удовлетворение. Аз съм спокоен. Вече имахме прожекции, тъй като филмът беше селектиран от Жаклин Вагенщайн за участие в конкурсната програма на “Синелибри”. Зрителите го посрещат с много емоции и смях. Най-важното е, че има усмивка, но има и тъга, както в повечето мои филми.

- Филмът съчетава балканския обичай за изпращане на покойник с черен хумор и философски размисли за живота и смъртта. Какво искате зрителите да открият в тази история?

- Филмът е направен и с размисли, които съм взел от древните гърци, от Дионис - за вечния цикъл на раждането и прераждането. Така че това е и вглеждане в нас самите - кои сме, какво правим и какво сме направили в този живот, а не толкова скръб по този, който си е отишъл.

Във филма няма тежки, мрачни краски за края на човека. Напротив, има размисъл, че това е част от нашия живот, погледнат с много усмивка и хумор. Има балкански привкус на цялото действие. Затова спокойно мога да го нарека балканска черна комедия.

- Трудно ли се постига балансът между хумора и сериозните теми?

- Неслучайно в световен мащаб има толкова малко истински комедии. Най-лесно е да направиш слаб филм, да кажеш, че е драма, и това е положението. Но когато обявиш комедия и никой не се засмее, тогава какво става? Това е страшно.

Затова малко хора си позволяват този лукс. Имам добри колеги от цял свят, които в един момент са посегнали към комедията, но са се опарили. След това са ми казвали: “Иване, никога повече няма да правим комедия”.

Този жанр е много труден. И в литературата, и в киното, и в театъра вижте колко малко са пиесите и книгите, в които истински да се засмееш. Защо и досега, когато споменем “Швейк”, всички се смеят? Колко са книгите като тази, които целият свят цитира и на които хората се смеят години наред?

Никога не съм се страхувал да правя комедии. Но винаги съм чакал с огромно напрежение дали ще се получи. Дори когато правех “Бай Ганьо”, независимо че бях почти сигурен, че ще има усмивка, напрежението беше голямо. Когато НДК се тресеше от смях, изскочи директорът на Студията за игрални филми и извика: “Ей, Иване, този път успяхме!”. Как да не успеем, като имахме Калоянчев?

Надявам се българската публика да отиде да гледа нещо балканско, защото отдавна не е имала възможност да види такъв близък до нея филм, без клишета.

- Как си разпределихте режисьорската работа с Тодор Чапкънов?

- Оставих на Тодор по-трудната част - снимачния период, защото имаше много нощни снимки. В моето физическо състояние това беше невъзможно. Във всички останали процеси - избор на актьори, монтаж, костюми, музика и така нататък, участвахме заедно. Но тежестта на снимките падна върху Тодор и съм му много благодарен. Справи се прекрасно. Талантливо момче, тези млади хора са бъдещето на българското кино.

- Как избрахте актьорския състав? Имаше ли герои, за които от самото начало знаехте категорично кой трябва да ги изиграе?

- Не, категорично. Трябваше много бързо да започнем филма, след като уредихме нещата. Добре познавам моето поколение актьори, имах щастието да работя с тях в доста филми, но мнозина вече не са сред нас. Трябваше да се запозная с новите актьори. И съм много благодарен на кастинг директорката Люба Пиперова, която работеше от сутрин до вечер. Обърнах се и към много приятели, за да ми препоръчат актьори. Преди обикалях театрите и познавах почти всеки актьор, дори в най-малкия провинциален театър.

Щастлив съм, че благодарение на препоръките, които получих от различни колеги, успях да видя толкова много актьори. Люба правеше кастинги от сутрин до вечер. Минаваха всички - познати и непознати.

Има режисьори, които слагат любимите си актьори в каквато и да е роля. Аз действам по съвсем друг начин. Мой любим актьор може да се случи да участва само в един мой филм и да ми се сърди цял живот. Причината е, че просто

не го виждам как може да се слее с литературния образ,

да го допълни и обогати. Актьорът трябва да носи нещо в себе си от героя, а не просто да се опитва да го изиграе. Може да го изиграе в театъра, но не и в киното.

Във филма участват прекрасни млади актьори - комбинация от познати на публиката лица и хора, които се надявам скоро да станат известни. Сред тях са Стоян Дойчев, Велислав Павлов, Даниел Владимиров, Лазарина Коткова и Десислава Моралес. Поканихме и Иван Стаменов, който отдавна не живее в България. Много интересна роля направи и младият актьор Игор Дамянов, който е с македонски произход. Прекрасно се справиха и младите Боян Ферадгжиев и Гергана Филипова, за която мисля, че това беше дебют в киното.

Имаме и няколко чуждестранни актьори. Тодор Чапкънов доведе Милян Давидович, работил е с него в сръбски филм и го познаваше. Дори не му правихме кастинг, защото бях гледал филма, в който участва. С мои приятели от Полша успяхме да организираме кастинг и за полския актьор Ейржи Еержевски.

Имаме и цигански оркестър, който Димитър Динев познава от Виена. Той е ангажирал същия оркестър за своя театрална постановка. Ръководителят на музикантите Мартин Любенов, тогава е живеел във Виена, а сега е в Швейцария. Доведохме го оттам, а той намери тук на място още двама музиканти.

Предварително избрахме песните и мелодиите, които ще свирят, направихме записи, освен това самите те участваха и като актьори във филма. Много съм доволен от тях. Именно това даде балканския привкус.

В обреда участваха и мои приятели, с които показахме как се извършва подобен ритуал в България. Включи се също съпругата ми, която е асистент-режисьор, както и брат ѝ. Иван Ничев с Пламен Сираков и Стефан Данаилов (от ляво на дясно)

Киното е колективно изкуство. Добрият режисьор и добрият продуцент трябва да бъдат добри диригенти. Но

не можеш да бъдеш добър диригент без добър оркестър

Трябва първо да умееш да избереш добрите оркестранти, за да свирят хубаво и вярно. Едва тогава можеш да очакваш добър резултат.

- Имате много богата филмография. Има ли филм, който чувствате най-близък до себе си?

- Най-големият ми сантимент е към “Иван и Александра”, защото е част от моя живот. Разбира се, това не е буквално биографията на Иван Ничев, но в него има много неща, които и аз съм преживял по онова време. Изстрадах този филм, но той получи своя отзвук и успех.

- Защо го изстрадахте?

- Защото първо се появи абсолютно неочаквано. Имах приет съвсем друг филм - за една група и певица. Проектът беше одобрен от художествения съвет и вече бях направил разходи. Дори ми казаха, че когато се отказах от него, вече съм бил назад с 50 хил. лева. Това беше времето, когато всички усещахме, че идва някакъв преход. Говорим за периода преди 1988 г.

С първоначалната ми идея имаше два проблема. Първият беше, че не можех да намеря подходяща певица. Вторият беше един вътрешен глас, който ми казваше: “Абе, Иване, тук около теб се случва нещо. Защо ще правиш филм за някаква певица и група?”.

Една вечер се бяхме събрали с екипа, с който трябваше да работим по тази лента. И взех да разказвах мои истории от времето на “Иван и Александра”. Директорът на продукцията Силвин Панков, на когото дължа основната благодарност за този обрат, ме попита: “Иване, какво правим ние? Това е много по-интересно от онова, което сме решили да снимаме”. Отговорих му: “Добре, но какво да правим?”. Той каза: “Седни и напиши един сценарий”. Попита ме дали мога да го направя за един месец. Казах, че мога. Проектът обаче

беше на ръба да не бъде приет от художествения съвет

Христо Ганев и Бинка Желязкова казаха: “Ние още не сме направили филм за прехода, за онези години, за големите и сериозните проблеми, а сега ще правим филм за някакви деца”. Тогава Радой Ралин се намеси: “Добре де, хайде първо да започнем от децата, пък после...”. Това ме спаси. Виктор Пасков също беше важен за проекта. След заседанието на художествения съвет дойде при мен и ме попита: “Иване, искаш ли да ти помогна с диалога?”. Отговорих му, че разбира се, че искам. И го затворих за десет дни. Не му давах да пие и не му давах да се вижда с дами. Държах го под ключ в една станция на журналистите. (Смее се.)

- Наистина ли?

- Абсолютно вярно! Лека му пръст! Пускаx го само да ядем. Вечер пийвахме по нещо, след което отново го заключвах да работи, а аз се разхождах. Той мина през целия диалог, за което съм му много благодарен. Разбира се, вписах го като диалогист на филма. Но една млада писателка все пак успя да прескочи през балкона и да влезе при него. Е, хубаво. Все пак му е дала малко вдъхновение. Шегувахме се след това за цялата тази история. Но така се случиха нещата.

Докато бях в Лондон, ми съобщиха, че “Иван и Александра” е включен в конкурса “Златна роза”. Върнах се за деня на награждаването.

Бях в морето, когато ми съобщиха, че съм спечелил “Златна роза”. Едва не се удавих от вълнение.

Разбира се, някои от критичното братство бяха настроени срещу мен. Но след това “Иван и Александра” спечели златен медал в Чикаго. С този филм обиколих света. Така че той имаше трудно и мъчително раждане, но и голям успех.

Затова казвам, че повечето ми филми се раждаха трудно, но все пак успяваха. Онези, които смятам за по-преходни в кариерата си, идваха и си отиваха по-леко.