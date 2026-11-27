Ще започна с това, че някои мои приятели и познати се чудят защо сме отишли на този мач след като добре сме знаели колко буйни и агресивни са феновете на Марсилия.

Отидох, защото това е ЛЕВСКИ!

Където и да играе ЛЕВСКИ, при каквито и да е обстоятелства, ЛЕВСКИ никога няма да бъде оставен без подкрепа! Дали аз, или други, но винаги зад отбора ще има фенове.

Т.е не съжалявам, че бях на този мач.

Какво мога да кажа още за ексцесиите преди мача и за след ексцесиите?

Най-важното - втрещен съм от мащаба на нападението, от мащаба на приложената агресия! Как е възможно това да се случва в една от най-старите демокрации в Европа? Тяхната демокрация дефектира ли? Има ли нужда от подобрение?

Друго важно - на мача нямаше сбиване между две агитки, а нападение на една домакинска агитка, а от другата страна една нападната спокойна и мирна агитка на гостуващия отбор.

Нападнаха ни десетки хора, въоръжени с ножове, метални прътове, колани, пожарогасители. Тук въпросът е как успяха безпрепятствено от един сектор да стигнат до друг сектор. Като знаем, че принципно на стадионите трудно, или невъзможно е да се преминава от сектор в сектор. Защо вратите не бяха затворени? Защо безпрепятствено стигнаха до ВИП зоната и защо нямаше кой да ги спре? Как така необезпокоявано са успели да внесат на стадиона всички подръчни средства, с които ни нападнаха и биха наши фенове?

Къде беше френската полиция след като обявиха мача за високо рисков? След всичко това си правя извод, че нападението е било предварително подготвено и те не са чакали провокация от наша страна, а просто ни нападнаха по техен сценарий. И сега да не ми обясняват разни френски специалисти, че сме ги провокирали с нещо си.

И други го казаха, ще го повторя и аз - това беше нападение с цел убийство!

След като извършиха този погром, завършил за щастие без убийство, тези допотопни вандали се върнаха най-спокойно в сектора си необезпокоявани от никого! Все едно бяха дошли по този брутален начин да ни приветстват с "добре дошли".

А самата френска полиция се появи около 30 минути след започването на нападението на допотопните хулигани.

Още един важен въпрос - защо започна изобщо този мач? Зададохме този въпрос и на ръководството на отбора на ЛЕВСКИ след мача. Дани Боримиров каза, че е предложил това на съдийския делегат на УЕФА, но той се уплашил да не стане по-зле ситуацията. За мен той категорично е застанал на страната на Франция! И сега когато се разглежда евентуалното наказание за олимпик марсилия, задължително трябва да се разгледа и решението на делегата и той да си получи заслуженото наказание.

олимпик марсилия трябва безусловно да бъде изключен от евротурнирите, а делегатът на УЕФА да бъде наказан.

Но да ви кажа какво ще стане, според мен.

Нито олимпик марсилия ще бъде изхвърлен от евротурнирите, нито делегатът ще бъде наказан.

Като евродепутат съм се нагледал на доста приложени двойни стандарти, сигурен съм, че такъв ще бъде приложен и тук.

И накрая огромни благодарности за феновете на ЛЕВСКИ! Бяхме там, ако се наложи пак ще идем, но няма да оставим отбора без подкрепа! Но феновете искат да чувстват подкрепата на ръководството на отбора. Защото си обичат отбора и заради този отбор тези фенове проляха кръвта си на стадиона на марсилия и искат ръководството да ги уважава!

(От фейсбук)