Финалът на драматичната дългогодишна съпротива на българите срещу османското нашествие е в началото на 20-те години на XV в., когато последните български свободни области край Видин губят своята независимост. Но какво е било положението на местното население в завладените територии? Само допреди три-четири десетилетия в науката изцяло бяха възприети схващанията на видния изследовател на османския период и ранното българско Възраждане Христо Гандев. Според неговите виждания османското завоевание води до трайна деформация, променила из основи българската народност. Преди всичко става дума за огромна физическа загуба на хора, която никога не се възстановява. По мнението на историка българското население е било подложено на планирано и последователно провеждано унищожение, както в епохата на завоеванието, така и през целия XV в.

По изчисленията на същия историк общият брой на избитите и отведени в робство българи от селата и градовете на Второто царство възлиза на около 6100 домакинства или 360 000 души. Най-новите изследвания на демографския статистик Димитър Аркадиев сумират досегашните становища относно броя на населението в България през средновековието. По оценките на изтъкнати историци като Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Петър Ангелов и др. към 60-те години на XIV в. то е между 2-2.5 млн души. Това означава, че българският народ е загубил при османското нашествие около 17-20% от числеността си, без да се вземат предвид починалите при бушуващата през същото столетие епидемия от „Черната смърт" – чумата.

Нататък Хр. Гандев продължава с извода, че османското нашествие води след себе си тотално разрушение на градове и села, което е свързано с обезбългаряването на цели области чрез ликвидиране и отвличане в робство на коренното население. С унищожаването на средищните селища на административните единици или с тяхното довеждане до състояние на едва мъждукащи селца, е разстроена съществувалата от столетия система на българско административно-териториално деление. Същевременно в най-големите и важни в стопанско и културно отношение градове чрез колонизация и ислямизация на християните се увеличава стремително мюсюлманското население.

Тези явления предизвикват дълбоки сътресения и разстройство на народността в обществено, битово и културно отношение, защото средновековното българско селячество отдавна било изработило стереотипи на отношенията си към града и към административния център в много посоки на живота и бита си. Липсата на тези традиционни връзки довежда до народностна дезорганизация, лутания и страхове.

Османска миниатюра от 1558 г. на балкански деца, отнети от семействата им за еничари. Цялостната стопанска разруха и конвулсивното свиване на селското стопанство и занаятчийството връща икономиката назад с един-два века. Избитите или заробени български търговци и занаятчии масово се заменят от евреи и граждани на Република Дубровник, понеже самите турци не можели да се справят със стопанството на страната и да насърчат производството. В резултат се наблюдава изтичането на трупани с векове богатства, а също и обричането на населението на постоянно обедняване, поради непосилното облагане с феодална рента, държавни данъци и берии. Същевременно различни чужденци извличат огромни печалби без никаква полза за българите и за благоустройството на техните селища и земи.

Огромно значение за бъдещето на народността имало разрушаването на материалните основи на църковен, религиозен и духовен живот на хората - манастири и градски църкви. Това спира развитието на българската култура и смущава духовния и нравствен живот на народа, засягайки дълбоко неговото човешко достойнство, още повече, че вероизповеданието му било дискриминирано най-грубо от османската власт.

В заключение Хр. Гандев подчертава, че османското завоевание в края на XIV и през XV в. нанася жесток удар на българската народност, откъсвайки жива плът и жив дух завинаги от нея. Тя е оставена сама на себе си, за да лекува при най-тежки условия осакатеното си тяло. През следващите векове българите трябвало да надмогнат тласъка, с който са отхвърлени назад в миналото, и да създадат отново, като демиург на собствената си съдба, едно свое общество вътре във враждебната османска държава, носещо заложбите на нови обществено-организационни начала във всички прояви на живота. Залог за невероятно мъчно постигнатите през „тъмните" столетия на робството успехи са трудолюбието, търпението, устойчивостта и оптимистичната вяра на хората от селата, обвързани здраво от съзнанието за своята народностна принадлежност.

До края на 80-те години на ХХ в. тези възгледи се възприемат изцяло от водещите тогава историци като Николай Тодоров, Георги Нешев, Христо Христов и др. Верни в своята същност, те обаче в значителна степен са компрометирани от грубите политически цели, с които са употребени от управляващата в онези времена Българска комунистическа партия в нейните стремежи за асимилация на турското и въобще мюсюлманското население у нас. Ето защо дълбоките промени след 10 ноември 1989 г. раждат в науката една нова вълна, наречена условно„неолиберализъм".

Учените от това направление подигравателно наричат схващанията на Хр. Гандев за процесите от края на XIV и XV в. „теория на катастрофата". Те се опитват да докажат, че тогава не е имало масово унищожение на българското население и културни традиции, а османците не са попречили (или поне не са го правили в такава степан) на естественото развитие на балканските християнски народи. До голяма степен идеолог на неолиберализма по националния въпрос е нидерландския историк Махиел Кийл, но у нас се появиха и много негови последователи. В своите статии и книги той открито се гаври с използваните от нашите класици като Иван Вазов понятия турско „иго" и „робство", които в България „се произнасяли без замисляне и са в употреба от 1878 г. насетне". Всъщност османлиите „донасят траен мир на тези земи - пише Кийл, - застрояват ги отново и там, където е необходимо, отново ги заселват."

Основна „опорка" на нидерландския историк и неговите български последователи е тезата, че преди идването на османците балканските народи били затънали във войни и сами разорили собствените си земи. Ето защо се цитират днешни турски историци, които виждат османското нашествие като благодат, а не трагедия. Така известният историк Исмаил Узунчаршалъ твърди, че то било „освобождение от жестокостите на собствените им господари и връщане към ред и справедливост."

Безпристрастното разглеждане на историческите източници и археологическите свидетелства показва, че през XIV в. балканските народи наистина преживяват период на феодална раздробеност и на междуособици. Но същото се случва тогава и в Западна Европа, където се води кървавата и изтощителна Стогодишва война между Франция и Англия. Веднага след нея обаче вече централизираните държави там навлизат в толям икономически и културен възход, довел накрая до Ренесанса.

Ето това не се случва на Балканите заради османското нашествие. Над народите на полуострова се спуска петстотингодишният мрак на иноверското азиатско робство. Именно робство, а не измислените евфемизми от рода на „османско присъствие" и „владичество", целящи да завоалират тежките последствия от турското нашествие. Не става дума за физическото робство на една личност, известно на човечеството от дълбока древност. Под „робство" в случая се има предвид смазването на цели народи, отнемането на елементарни права и потъпкването на човешкото достойнство.