Ултраси на ФК "Левски" разпънали плакат "REMIGRATION", правят нацистки символи и танцуват като маймуни на стадиона. Защитени от огради те провокират агитката на Олимпик Марсилия, сред която има много хора от арабски и африкански произход.

Френската прокуратура е започнала разследване както срещу хулиганите от френската агитка, така и срещу расистите от българската. Ултрасите на Олимпик Марсилия са добре познати със своите брутални хулигански и вандалски прояви, при тях преобладават левичарските убеждения и антисемитизма. Добре известно е, че сред тях има много хора от арабски и африкански произход.

Ултрасите на ФК "Левски" няма как да не знаят това.

Става въпрос за провокация и нищо чудно да е уговорено между двете агитки, както си уговарят и у нас срещи да се бият.

Сблъсъкът има и очевидни политически мотиви, тъй като в тях са участвали и фенове на гръцкия АЕК, които са побратимени с тези на Олимпик Марсилия. Те са част от левичарските мрежи на футболните агитки. От своя страна феновете на ФК "Левски" са част от крайно десните, те са побратимени с "колегите" от "Динамо" (Загреб), които убиха фен на АЕК при боища в Гърция през 2023.

Враждата между ултрасите на АЕК (Атина) и ФК „Левски" се дължи на крайно противоположни политически идеологии, побратимявания с враждуващи фракции в Европа и директни провокации около мачовете им от август 2026 г.

Нека да припомним, че 2019 отново расисти създадоха скандал на мача България - Англия, загубен от нашите национали с 0:6. И отново сред провокаторите преобладаваха фенове на ФК "Левски". Тогава единственият, който пое някаква отговорност за случая беше националния селекционер Красимир Балъков.

Така че не става просто дума за разбеснели се хулигани от френска футболна агитка, които по някаква необяснима причина много мразят българи. Става дума за системен проблем и напрежение, което се трупа отдавна и за нарочна провокация.

Става дума и за неадекватна организация, за която носят отговорност не само клубът на домакините, но и на гостуващите, още повече - френските служби за сигурност и федерация.

Каква е целта на провокацията? Дано разследването да покаже, но докато то върви е очевидно, че у нас скандалът се използва, за да насъсква вражда и омраза срещу Франция и по-специално Западна Европа. Това играе чудесно в полза на мащабната руска хибридна война война, която се опитва да ни отцепи от Европа и да ни направи отново губерния на Московията.