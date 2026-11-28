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Ако някой все още не е разбрал какво значи двоен стандарт, ето ви един пример.

Поздравът на фена на ЛЕВСКИ към феновете на олимпик марсилия е нацистки, според френската полиция и френската прокуратура.

Безпристрастната, безупречно изпълнила своите ангажименти френска полиция, която любезно предостави необходимото време на допотопните френски вандали на олимпик марсилия да си свършат предварително подготвената акция!

снимка: Фейсбук/Асим Ахмед Адемов

А поздравът на Еманюел Макрон, може би към същата тази полиция, или към френската прокуратура, или към феновете на любимия си отбор олимпик марсилия според тях вероятно е нежно, романтично, либерално поздравче!

Аман от френски тарикатлъци, с които вероятно ще спасят от заслужено изхвърляне от евротурнирите любимият отбор на допотопните вандали.

ВЪН олимпик марсилия ОТ ЕВРОТУРНИРИТЕ!

(Асим Адемов е бивш евродепутат, той присъства на побоя в Марсилия - б.р.)